É o fim dos tons neutros? Veja as cores que prometem ganhar espaço na decoração em 2027

A decoração de interiores em 2027 promete ser marcada pela presença de cores inspiradas na natureza, com o verde entre os principais destaques. Tons de oliva, musgo e verde-escuro dividem espaço com nuances terrosas, terracota e vinho, trazendo novas possibilidades para compor ambientes. A proposta acompanha uma mudança na estética dos projetos residenciais, que passam a valorizar combinações mais expressivas e confortáveis, deixando de lado a predominância do branco e de paletas neutras.

“As pessoas nas suas casas hoje em dia querem uma sensação de mais acolhimento e aconchego, e isso as cores trazem bastante. Não é que não vamos usar mais os tons claros, ainda se usa um bege suave, mas eles ficam como base. As pessoas estão usando bastante terracota, inclusive no piso e no teto”, explica a arquiteta Cristina Timotheo.

Materiais naturais e biofilia ganham espaço na decoração

A valorização dos elementos naturais também aparece nos materiais e acabamentos. Madeiras em tonalidades mais escuras, pedras com texturas e mármores escovados ganham espaço em relação às superfícies muito claras, lisas e brilhantes. A iluminação mais quente, com tons amarelados, também contribui para criar ambientes aconchegantes.

Outra tendência é a biofilia, conceito que busca aproximar os espaços internos da natureza por meio de plantas, iluminação e ventilação naturais, além de materiais como madeira e pedra. O verde, nesse contexto, pode aparecer tanto nas paredes quanto nos móveis e objetos decorativos, inclusive em espaços de trabalho dentro de casa.

Pintar uma parede, trocar almofadas ou incluir tapetes, vasos e uma poltrona são formas de renovar a decoração sem gastar muito (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Aposte em mudanças pontuais

Para quem deseja atualizar a decoração sem comprometer o orçamento, a recomendação é apostar em mudanças pontuais, como pintar uma parede, trocar almofadas, acrescentar tapetes e vasos ou investir em uma poltrona.

“Dá para renovar os ambientes com essas novas tendências sem pesar muito no orçamento. É possível, ao invés de pintar tudo, pintar uma parte, criando um diferencial ou até acrescentar almofadas nas cores da tendência”, sugere a especialista.

A arquiteta também destaca os móveis com formas arredondadas, especialmente sofás e poltronas, que ajudam a criar ambientes mais aconchegantes e podem facilitar a circulação. Nos banheiros, revestimentos com relevo e texturas podem transformar uma única parede, sem necessidade de substituir todos os acabamentos.

Fique atento à iluminação antes de escolher as cores

Outro cuidado importante é avaliar a iluminação antes de escolher a tinta. Uma mesma tonalidade pode apresentar resultados diferentes conforme a incidência de luz natural no ambiente. “Nem sempre a tonalidade que você vê em uma amostra é a mesma que vai ficar na parede. Sempre nas minhas obras costumo testar pintando um pedacinho da parede, assim a pessoa consegue ter noção de como vai ficar aquela cor no ambiente”, orienta.

Para Cristina Timotheo, o segredo é utilizar as tendências com equilíbrio, valorizando pontos específicos da casa sem sobrecarregar os espaços. Assim, é possível renovar a decoração e incorporar as novidades de 2027 sem abrir mão do estilo dos moradores.

Por Aline Rimolo