Drinks sem álcool para o verão: 4 opções saudáveis e refrescantes

Com o verão se aproximando, cresce a procura por bebidas geladas. Drinks feitos com frutas, ervas e outros ingredientes naturais, sem álcool, surgem como opções refrescantes e que ainda contribuem para a saúde nesta época do ano.

“Muitas opções industrializadas ou preparadas em bares têm alta quantidade de calorias, açúcar e sódio. Elas parecem leves, mas podem conter cafeína e álcool, exigindo mais água para serem metabolizadas”, explica a coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Janaiara Moreira Sebold Berbel.

A especialista também alerta que a combinação de bebida alcoólica, altas temperaturas e exposição solar é perigosa. “O álcool é diurético, leva à perda de líquidos e eletrólitos em um momento em que o corpo já está eliminando esses compostos pelo suor, o que acelera a desidratação. Também causa vasodilatação, provoca tontura, mal-estar e desmaios”.

Drinks que hidratam e nutrem no verão

Para quem busca alternativas leves e nutritivas nos dias mais quentes, Janaiara Moreira Sebold Berbel recomenda apostar em ingredientes que hidratam e repõem minerais. “A água de coco é um isotônico natural. Quando combinada com frutas ricas em água, como a melancia, forma um drink campeão”, destaca.

A nutricionista enfatiza que as frutas são as grandes aliadas do verão: melancia, morango, limão, abacaxi, maracujá e kiwi oferecem vitaminas, antioxidantes e alto teor de água. Para dar um toque especial, vale incluir ervas como hortelã, manjericão, alecrim, gengibre, canela em pau e erva-cidreira que, além de sabor, trazem propriedades digestivas, anti-inflamatórias e calmantes.

Quem prefere bebidas mais cremosas pode investir em iogurte natural, leite de coco ou polpa de abacate, que deixam os drinks mais consistentes e nutritivos.

Chá gelado de pêssego e manjericão (Imagem: Tran Thu Hang | Shutterstock)

4 combinações perfeitas para um drink saudável

Para quem prefere cuidar da saúde e elaborar os próprios drinks, a nutricionista sugere quatro combinações deliciosas e simples de fazer:

Spritz de melancia e hortelã: amasse pedaços de melancia no fundo do copo, adicione gelo, suco de meio limão, folhas de hortelã e complete com água com gás; Limonada de gengibre e pepino: junte rodelas de pepino, fatias finas de gengibre, suco de quatro limões e um litro de água gelada. Adoce levemente com mel; Mocktail de abacaxi e coco: bata pedaços de abacaxi com água de coco e gelo. Sirva com uma fatia de abacaxi para decorar; Chá gelado de pêssego e manjericão: prepare um chá-verde, adicione pedaços de pêssego e folhas de manjericão e sirva gelado.

Cuidados que vão além do copo

Mais do que escolher o drink certo, manter a saúde no verão depende de hábitos equilibrados de alimentação e hidratação. Frituras e alimentos gordurosos devem ser evitados, pois dificultam a digestão em dias quentes. “É importante beber água ao longo do dia, não apenas quando sentir sede. Priorize também refeições leves com saladas, frutas e grelhados”, recomenda a nutricionista.

Outro ponto essencial é o armazenamento dos alimentos e bebidas em ambiente refrigerado, pois “o calor acelera a deterioração e aumenta o risco de intoxicações”, complementa a nutricionista Janaiara Moreira Sebold Berbel.

Por Marlise Groth