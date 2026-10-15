Dor nos joelhos ou nas costas? Veja 5 exercícios para fazer na piscina

Dor nas costas e nos joelhos está entre as queixas mais comuns de quem quer começar ou voltar a se exercitar. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de um em cada cinco adultos brasileiros relata problema crônico de coluna. Muitas vezes, o desconforto acaba virando motivo para ficar parado, o que tende a enfraquecer ainda mais a musculatura que protege as articulações.
Nesses casos, a piscina pode ser uma ótima porta de entrada. “Dentro da água, o corpo fica mais leve, e o impacto sobre a coluna e os joelhos diminui bastante. Ao mesmo tempo, a água oferece resistência em todas as direções, então a pessoa consegue fortalecer a musculatura sem sobrecarregar as articulações”, explica Breno Daniel, profissional de educação física da Academia Corpo e Saúde.
Outra vantagem é a temperatura. Em piscinas aquecidas, a musculatura tende a relaxar com mais facilidade, deixando os movimentos mais confortáveis. “O exercício na água não é só para quem já tem dor. Ele também previne problemas, porque fortalece a musculatura que sustenta a coluna e os joelhos. E costuma ser uma atividade prazerosa, o que ajuda a pessoa a não desistir”, ressalta o especialista.
Abaixo, Breno Daniel lista exercícios que podem ser praticados na água, principalmente por quem tem dor nas costas ou nos joelhos.
1. Caminhada na água
Parece simples, mas é um dos exercícios mais completos para começar. Com a água na altura do peito ou da cintura, caminhe para frente, para trás e de lado, mantendo a postura ereta e o abdômen levemente contraído. Faça isso de 5 a 10 minutos, alternando as direções a cada volta na piscina.
“A caminhada aquática fortalece pernas e glúteos e trabalha o equilíbrio. Andar de costas ainda ativa a musculatura posterior, que é importante para a estabilidade da lombar”, explica Breno Daniel.
2. Elevação de joelhos com apoio na borda
Com as mãos apoiadas na borda da piscina e as costas retas, eleve um joelho de cada vez em direção ao peito, como se estivesse marchando no lugar. Faça 3 séries de 15 a 20 repetições com cada perna.
O exercício trabalha abdômen, quadril e coxas. “O apoio na borda dá segurança para quem ainda não tem confiança na água ou tem pouco equilíbrio. O ideal é subir o joelho até onde for confortável, sem forçar”, orienta o professor.
3. Agachamento parcial na água
De frente para a borda e com as mãos apoiadas, afaste os pés na largura do quadril e flexione os joelhos devagar, como se fosse sentar em uma cadeira. Desça só até a metade e volte à posição inicial. Faça 3 séries de 10 a 15 repetições.
“Músculos fortes na parte da frente da coxa ajudam a proteger o joelho. Na água, o agachamento fica mais leve e controlado. A dica é não deixar o joelho passar muito da ponta do pé e não descer além do que é confortável”, afirma Breno Daniel.
4. Pernada com prancha ou na borda
Segure a borda da piscina ou uma prancha de natação com os braços estendidos, deixe o corpo flutuar na horizontal e bata as pernas de forma alternada, com os joelhos quase estendidos. Faça 3 séries de 30 segundos a 1 minuto, com descanso entre elas.
A pernada fortalece os glúteos, a parte de trás das coxas e a musculatura das costas. “Esse movimento ajuda a ganhar resistência e a fortalecer a região lombar sem impacto. Quem sente desconforto no pescoço pode usar um snorkel frontal ou fazer o exercício de barriga para cima, com um flutuador”, sugere o professor.
5. Relaxamento e mobilidade com espaguete
Para encerrar, deite-se de barriga para cima na água, com um espaguete sob a nuca e outro sob os joelhos. Respire fundo e deixe o corpo flutuar. Depois, faça pequenas rotações de quadril de um lado para o outro, sempre devagar. Faça isso de 3 a 5 minutos.
“É um momento de soltar a musculatura e trabalhar a mobilidade da coluna de forma suave. Muita gente sai da aula sentindo o corpo mais leve justamente por causa dessa parte final”, diz Breno Daniel.
Por Bruna Hess