Dor no joelho durante os exercícios? Veja 5 cuidados para proteger a articulação

A prática de exercícios físicos traz benefícios para a saúde, mas dores nos joelhos durante ou após o treino podem dificultar a continuidade da atividade. O desconforto pode estar relacionado à sobrecarga, ao aumento repentino da intensidade ou a alterações na execução dos movimentos.

Embora nem toda dor indique uma lesão, ignorar sintomas persistentes pode agravar o problema. Por isso, adotar alguns cuidados durante a prática esportiva é importante para preservar as articulações e manter a regularidade dos treinos.

Segundo o ortopedista Isaías Chaves, o fortalecimento muscular e a atenção aos movimentos são fundamentais para proteger os joelhos. “A articulação do joelho recebe cargas importantes durante atividades como agachamentos, corridas e saltos. Preparar a musculatura, respeitar a evolução dos treinos e observar os sinais do corpo são medidas importantes para reduzir o risco de lesões”, explica.

A seguir, confira 5 cuidados para proteger os joelhos durante os exercícios físicos.

1. Aumente a intensidade dos treinos gradualmente

Elevar a carga, a distância percorrida ou o número de repetições de maneira muito rápida pode aumentar a sobrecarga sobre as articulações. O ideal é progredir gradualmente, permitindo que o corpo se adapte às exigências do exercício.

2. Fortaleça os músculos das pernas

A musculatura das coxas, dos glúteos e do quadril contribui para a estabilidade e o controle dos movimentos dos membros inferiores. Exercícios de fortalecimento, com cargas adequadas e orientação profissional, ajudam a melhorar a capacidade muscular e a tolerância aos esforços.

“O fortalecimento muscular é um componente importante da proteção dos joelhos. Quando a musculatura está preparada para as exigências da atividade, o corpo consegue controlar melhor os movimentos e distribuir as cargas durante os exercícios”, afirma Isaías Chaves.

Agachamentos e outros exercícios que envolvem os joelhos exigem atenção à postura e ao controle dos movimentos (Imagem: etonastenka | Shutterstock)

3. Respeite a técnica de execução dos movimentos

Agachamentos, avanços e outros exercícios que envolvem os joelhos exigem atenção à postura e ao controle do movimento. A execução deve considerar a mobilidade, a força e as condições físicas de cada pessoa. Se houver dificuldade para realizar determinado exercício, vale buscar orientação de um profissional de educação física para ajustar a técnica.

4. Não ignore a dor durante ou após o treino

Desconfortos persistentes, inchaço, sensação de instabilidade ou dificuldade para movimentar o joelho merecem atenção. Continuar treinando sem investigar esses sinais pode agravar determinadas lesões. Quando a dor é intensa, recorrente ou limita os movimentos, é importante procurar avaliação médica.

“Sentir dor não significa necessariamente que existe uma lesão grave, mas também não é recomendável ignorar o sintoma. A avaliação permite identificar a causa do desconforto e orientar o retorno seguro às atividades”, orienta o ortopedista.

5. Respeite o tempo de recuperação do corpo

Alternar os grupos musculares trabalhados, organizar os períodos de descanso e evitar a repetição excessiva de esforços intensos ajudam na recuperação após os treinos. A quantidade de descanso necessária varia conforme a atividade, a intensidade do exercício e as condições individuais.

Para quem já apresenta problemas articulares ou está retornando à atividade física após uma lesão, o planejamento dos exercícios deve ser individualizado.

Manter os joelhos saudáveis não significa evitar o movimento, mas encontrar uma rotina compatível com as condições do corpo. Com progressão adequada dos treinos, fortalecimento muscular e atenção aos sintomas, é possível praticar exercícios com mais segurança e preservar a mobilidade.

Por Karina Oliveira