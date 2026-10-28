Dor muscular depois do treino: é melhor usar compressa quente ou fria?

Depois de uma corrida, treino de força ou atividade mais intensa, é comum surgir a dúvida: para aliviar o desconforto, é melhor usar compressa quente ou fria? A resposta depende do objetivo, do momento e dos sinais apresentados. Dor muscular tardia, rigidez e uma possível lesão aguda não são a mesma coisa e exigem condutas diferentes.

Segundo Igor Bonelli, coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, as duas estratégias podem reduzir a percepção de dor muscular após o exercício, mas nenhuma é superior à outra em todas as situações.

“O recurso deve ser escolhido após observar quando o incômodo começou, se há inchaço, perda de movimento, trauma ou apenas a sensação de musculatura cansada. Calor e frio ajudam no controle de sintomas, mas não substituem avaliação nem tratamento quando existe lesão”, explica.

A dor muscular de início tardio costuma aparecer horas após uma atividade incomum ou mais exigente e pode atingir maior intensidade entre 24 e 72 horas. Revisões sistemáticas indicam que tanto o frio quanto o calor podem proporcionar alívio, embora a resposta varie conforme o método, o tempo de aplicação e as características de cada pessoa.

Quando usar a compressa fria?

A compressa fria pode ser útil principalmente logo após um trauma ou quando há dor acompanhada de inchaço e sensação de calor local. O resfriamento diminui temporariamente a sensibilidade dolorosa e pode limitar o edema. Em situações de dor muscular tardia, estudos também apontam benefício de modalidades de frio nas primeiras horas após o exercício, sobretudo para alívio de curto prazo.

“A aplicação deve ser confortável e protegida por uma toalha, sem colocar gelo diretamente sobre a pele. Sessões curtas, em torno de 10 a 15 minutos, permitem observar a resposta do corpo. É preciso interromper diante de dor intensa, alteração incomum da cor da pele ou dormência excessiva”, orienta Igor Bonelli. Pessoas com sensibilidade reduzida, problemas circulatórios ou intolerância ao frio devem buscar orientação profissional antes do uso.

A compressa quente aumenta o fluxo sanguíneo local e pode facilitar o relaxamento e o movimento (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)

Quando usar compressa quente?

Já a compressa quente tende a ser mais confortável quando predominam rigidez, tensão e sensação de musculatura “travada”, sem sinais de trauma recente ou inchaço importante. O aquecimento superficial aumenta o fluxo sanguíneo local e pode facilitar o relaxamento e o movimento. Evidências sobre dor muscular tardia mostram redução da dor com o uso do calor nas primeiras 24 horas e depois desse período.

A temperatura deve ser morna e agradável, nunca suficiente para causar ardor. A proteção da pele e o controle do tempo também são essenciais para evitar queimaduras. O calor não é indicado sobre áreas com sensibilidade comprometida e requer cautela em pessoas com alterações vasculares. Quando há suspeita de lesão aguda com edema, a escolha do recurso deve ser orientada por um fisioterapeuta.

Recuperação muscular exige cuidados além das compressas

O especialista reforça que a recuperação não depende apenas de compressas. Hidratação, alimentação adequada, sono, progressão da carga e retorno gradual ao exercício também são importantes.

“Se a dor for forte, piorar, persistir por vários dias ou vier acompanhada de grande inchaço, hematoma, fraqueza, incapacidade de apoiar o membro, deformidade ou perda de movimento, é necessário interromper a atividade e procurar avaliação. O foco não deve ser apenas aliviar o sintoma, mas compreender sua causa”, finaliza Igor Bonelli.

Por Luana Figueiredo