Doenças renais em gatos: conheça os sintomas e as formas de prevenção

O Março Amarelo é uma campanha dedicada à conscientização sobre doenças renais em cães e gatos, criada para alertar tutores sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A iniciativa destaca que cuidar da saúde dos gatos envolve atenção especial aos rins, já que problemas renais costumam evoluir de forma silenciosa e só apresentam sinais claros quando o quadro está avançado.

Inclusive, dados do PetCenso Saúde da Petlove, levantamento com mais de 1 milhão de pets, levando em conta dados do ecossistema, como o plano de saúde, revelam um cenário de crescente atenção a esse tema: a Nefrologia já ocupa a 2ª posição no ranking de especialidades mais procuradas para gatos, atrás apenas do atendimento especializado à espécie, chamada de felinos.

Segundo Joana Portin, médica-veterinária da Petlove, a alta demanda por nefrologistas reflete tanto a incidência de problemas renais quanto a maior informação dos tutores. “As visitas aos nefrologistas estão, muitas vezes, relacionadas a problemas que acontecem nos rins por motivos variados, como a ingestão de água insuficiente, o que para os gatos é até cultural”, explica.

Sintomas que podem indicar problemas renais em gatos

Conforme a médica-veterinária, a Doença Renal Crônica (DRC) é progressiva e, por ser silenciosa, costuma apresentar sinais claros apenas quando o quadro já está delicado. A profissional ressalta que o comportamento do pet em casa é o primeiro indicativo para o tutor. Sintomas como aumento da sede, urina em excesso, perda de apetite e hálito forte são sinais de alerta que não devem ser ignorados.

“O grande desafio é que os rins têm uma ampla margem de compensação, então o gato pode parecer saudável mesmo enquanto a doença já está evoluindo. Por isso, o diagnóstico precoce por meio de exames de rotina, como creatinina e urinálise, é o que realmente faz a diferença entre um tratamento paliativo e a manutenção da qualidade de vida por muitos anos”, pontua Joana Portin.

O incentivo à hidratação pelos tutores é essencial para manter a saúde dos gatos (Imagem: Creative Cat Studio | Shutterstock)

Hábitos diários ajudam a prevenir doenças renais em pets

Além do acompanhamento médico, a prevenção passa por hábitos simples no dia a dia. O incentivo à hidratação, especialmente para gatos que têm baixa sede natural, e a oferta de uma alimentação balanceada são os pilares para evitar a sobrecarga renal. O uso de fontes de água e alimentos úmidos (sachês) são estratégias diárias recomendadas para manter o pet hidratado.

“O PetCenso Saúde nos mostra que a nefrologia é uma demanda real e crescente. No Março Amarelo, reforçamos que o tutor não precisa esperar o sintoma aparecer. Manter o ambiente com múltiplos pontos de água e realizar check-ups periódicos são medidas vitais”, ressalta a profissional da Petlove.

Diagnóstico precoce aumenta a longevidade dos animais

A médica-veterinária explica ainda que a cultura preventiva é facilitada pelo acesso a especialistas.

“Pets levados periodicamente para consultas de rotina, com exames em dia, são mais facilmente diagnosticados, pois esta cultura permite identificar alterações na função renal muito antes de uma crise. Dados da Petlove indicam que animais com plano de saúde podem realizar mais procedimentos que os sem cobertura. O monitoramento frequente e o acompanhamento com nefrologistas são os maiores aliados para a longevidade do animal”, finaliza Joana Portin.

Por Gustavo Mattos