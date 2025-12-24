Sobremesas de Natal: 9 receitas para adoçar a Ceia

A sobremesa costuma ser um dos momentos mais esperados da Ceia de Natal. É quando a mesa se enche de afeto, memórias e sabores que tornam a confraternização com a família e os amigos ainda mais especial. Para ajudar a adoçar essa ocasião, selecionamos 9 receitas de doces fáceis e deliciosos, ideais para encantar todos os convidados.
1. Torta de limão para adoçar a Ceia
Ingredientes
- 400 g de biscoito tipo maisena
- 100 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente
- 790 g de leite condensado
- 600 g de creme de leite sem soro
- Suco de 5 limões
- Raspas de 1 limão para decorar
Modo de preparo
No liquidificador, triture os biscoitos até ficarem bem finos. Em um recipiente, misture a farofa de biscoito com a manteiga até formar uma massa homogênea. Arrume a massa em uma forma de aro removível, no fundo e nos lados. Reserve. Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter uma musse. Despeje sobre a massa de biscoitos reservada. Decore com as raspas de limão e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
2. Pavê de chocolate com creme branco
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 500 ml de leite
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 2 gemas peneiradas
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 200 g de chocolate meio-amargo picado
- 200 g de creme de leite sem soro
- 200 g de biscoito tipo maisena
- 1 xícara de chá de leite morno para umedecer os biscoitos
- Chocolate ralado para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, o amido de milho e as gemas. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Divida o creme em duas partes. Na primeira, misture a essência de baunilha e reserve. Na segunda, acrescente o chocolate picado e mexa até derreter completamente.
Em um refratário, monte o pavê alternando camadas de biscoito umedecido no leite morno, creme branco e creme de chocolate. Finalize com creme de chocolate e decore com o chocolate ralado. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Sirva em seguida.
3. Brigadeirão de nozes
Ingredientes
- 5 ovos
- 790 g de leite condensado
- 790 ml de leite
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 xícara de chá de nozes trituradas
- Chocolate granulado e nozes para confeitar
- Manteiga para untar
- Açúcar para polvilhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos com o leite condensado, o leite e o chocolate em pó até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente as nozes e misture. Despeje a mistura em uma forma com furo central untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Leve ao forno em temperatura baixa em banho-maria por 45 minutos. Retire do forno e espere esfriar. Desenforme e decore com o chocolate granulado e as nozes. Leve à geladeira até o momento de servir.
4. Manjar de manga para o Natal
Ingredientes
- 2 mangas picadas
- 1 xícara de chá de açúcar
- 6 colheres de sopa de amido de milho
- 3 xícaras de chá de leite
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de sobremesa de manteiga
- Manteiga para untar
- Açúcar para polvilhar
- Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
No liquidificador, bata as mangas com o açúcar, o amido de milho, o leite, o leite de coco e a manteiga. Coloque a mistura em uma panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar. Coloque em formas individuais para pudim, untadas com manteiga e polvilhadas com açúcar. Leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com cubos de manga e folhas de hortelã. Sirva em seguida.
5. Pavê de paçoca
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 300 g de creme de leite
- 4 gemas
- 1/4 de xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 200 g de biscoito do tipo maisena
- 1 xícara de chá de paçoca esmigalhada
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Junte a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em um refratário, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca até terminarem os ingredientes. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
6. Musse de limão
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 240 ml de leite
- Suco de 5 limões
- Raspas de limão a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata o leite condensado com o leite e o suco de limão por 10 minutos. Transfira a musse para taças, salpique as raspas de limão e leve ao congelador por 30 minutos. Retire e sirva em seguida.
7. Pudim de tapioca com coco
Ingredientes
- 1 xícara de chá de tapioca granulada
- 1 l de leite integral
- 200 ml de leite de coco
- 395 g de leite condensado
- 100 g de coco ralado
- 1 xícara de chá de açúcar (para o caramelo)
- 4 ovos
Modo de preparo
Em um recipiente, hidrate a tapioca com o leite morno e o leite de coco, deixando descansar por 30 minutos. Enquanto isso, caramelize o açúcar em uma panela e espalhe em uma forma de pudim. Reserve. Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado e o coco ralado. Misture à tapioca hidratada, mexendo bem. Depois, despeje a mistura na forma caramelizada, cubra com papel-alumínio e asse em banho-maria a 180°C por 1 hora e 30 minutos. Deixe esfriar, leve à geladeira por 4 horas e desenforme antes de servir.
8. Torta holandesa para o Natal
Ingredientes
- 200 g de biscoito tipo maisena
- 100 g de manteiga derretida
- 130 g de biscoito com cobertura de chocolate
- 395 g de leite condensado
- 400 g de creme de leite
- 250 g de cream cheese
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 envelope de gelatina incolor sem sabor
- 5 colheres de sopa de água morna para hidratar a gelatina
- 200 g de chocolate meio amargo
Modo de preparo
Triture os biscoitos maisena no liquidificador ou processador até formar uma farofa. Misture com a manteiga derretida até formar uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de aro removível com a massa, pressionando bem. Coloque os biscoitos com cobertura de chocolate ao redor da forma e reserve na geladeira.
No liquidificador, bata o cream cheese com o leite condensado e a essência de baunilha até obter um creme homogêneo. Adicione 200g do creme de leite e misture delicadamente. Hidrate a gelatina com a água morna e incorpore ao creme. Despeje o creme sobre a base e leve à geladeira por 4 horas ou até firmar.
Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria e misture com o restante do creme de leite até formar uma ganache brilhante. Espalhe a ganache sobre o creme já firme e retorne à geladeira por mais 2 horas. Sirva em seguida.
9. Palha italiana
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó
- 150 g de biscoito tipo maisena
- Açúcar de confeiteiro para empanar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro mais firme. Quebre os biscoitos com as mãos em pedaços médios e misture-os ao brigadeiro, com o fogo desligado.
Forre uma assadeira com papel manteiga, despeje a mistura, espalhe bem e pressione com uma espátula para nivelar. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Em seguida, desenforme e corte em quadradinhos. Passe cada pedacinho no açúcar de confeiteiro e sirva imediatamente.