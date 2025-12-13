Doces de Natal: 3 receitas práticas e deliciosas para a ceia

O Natal pede mesa farta, aconchego e aquele toque doce que faz todo mundo sorrir. E, se você quer encantar a família sem passar horas na cozinha, essas receitas de pudim, rabanada francesa e panna cotta de amêndoas são a escolha perfeita. Isso porque elas são práticas, cheias de sabor e transformam qualquer ceia em um momento especial.

A seguir, confira como preparar receitas práticas e deliciosas de doces para o Natal!

Pudim de leite condensado

Ingredientes

395 g de leite condensado

790 ml de leite

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo, sem mexer, até começar a derreter nas bordas. Quando atingir o tom marrom-claro, mexa delicadamente para dissolver por completo. Acrescente a água quente com cuidado e misture até formar um caramelo uniforme. Despeje a calda em uma forma de pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos. Bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, até firmar. Retire do forno, aguarde esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva em seguida.

Rabanada francesa

Ingredientes

4 ovos

300 ml de leite integral

4 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

8 fatias grossas de pão de forma

Manteiga sem sal para fritar

Açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, o leite integral, o açúcar e a essência de baunilha. Mergulhe as fatias de pão de forma na mistura rapidamente, sem deixar encharcar. Reserve. Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio. Disponha as fatias de pão aos poucos na panela e frite até dourar todos os lados. Polvilhe com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

Panna cotta de amêndoas com creme de chocolate e calda de cereja (Imagem: hlphoto | Shutterstock)

Panna cotta de amêndoas com creme de chocolate e calda de cereja

Ingredientes

Panna cotta

500 ml de leite

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

12 g de gelatina incolor sem sabor

1 colher de chá de essência de amêndoas

Óleo de coco para untar

Creme de chocolate

100 g de chocolate meio-amargo picado

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

Calda de cereja

1 xícara de chá de cereja em calda

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 1 colher de chá de água

Modo de preparo

Panna cotta

Em uma panela, misture o leite, o creme de leite, o açúcar e a farinha de amêndoas. Leve ao fogo baixo e aqueça até levantar vapor, sem deixar ferver. Enquanto isso, hidrate a gelatina conforme as instruções da embalagem. Retire a panela do fogo, adicione a gelatina dissolvida e a essência de amêndoas e mexa. Distribua em forminhas untadas com óleo de coco e leve à geladeira até firmar.

Creme de chocolate e calda de cereja

Em uma panela, aqueça o creme de leite em fogo médio até começar a ferver. Despeje sobre o chocolate picado e misture até derreter completamente. Acrescente a manteiga e mexa até obter um creme brilhante. Reserve. Em outra panela, coloque a cereja, a água e o açúcar e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione o amido dissolvido e cozinhe até engrossar levemente, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Montagem

Desenforme a panna cotta em um prato fundo. Regue com o creme de chocolate e finalize com a calda de cereja ao redor. Sirva em seguida.