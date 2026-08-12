Do sedentarismo à inflamação: 4 formas como a obesidade cria um ciclo que prejudica a saúde

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial que vai muito além do excesso de peso. O sedentarismo, a inflamação, a resistência à insulina, a perda de condicionamento físico e a redução da massa muscular podem se relacionar e criar um ciclo difícil de interromper.

Isso não significa que a obesidade seja resultado apenas da falta de exercício. Genética, alimentação, sono, fatores hormonais, emocionais, sociais e ambientais também participam do processo. Ainda assim, aumentar a atividade física e reduzir o tempo em comportamento sedentário são estratégias importantes para recuperar a saúde metabólica e funcional.

Abaixo, veja formas como a obesidade cria um ciclo que prejudica a saúde.

1. Sedentarismo pode iniciar um ciclo de perda de condicionamento

Passar muitas horas sentado e utilizar pouco a musculatura reduz o estímulo necessário para manter força, condicionamento e eficiência metabólica. Com o tempo, o corpo pode ficar menos preparado para atividades que antes pareciam simples, criando uma barreira adicional para quem deseja começar a se exercitar.

Além disso, sedentarismo e ausência completa de exercício não são necessariamente a mesma coisa. Uma pessoa pode caminhar durante alguns minutos do dia e permanecer sentada por muitas horas. Por isso, reduzir o tempo sedentário também faz parte da estratégia.

“O sedentarismo contribui para o ciclo da obesidade e da inflamação porque reduzimos o gasto energético e também a capacidade do músculo de captar glicose e utilizar gordura como fonte de energia. Com o tempo, isso favorece resistência à insulina, perda de condicionamento e acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal”, explica o Dr. Guilherme Moury Fernandes, médico do Exercício e do Esporte.

2. Gordura visceral pode alimentar um processo inflamatório

O tecido adiposo não é simplesmente um estoque de energia. Quando há excesso de gordura, especialmente na região abdominal, o tecido adiposo pode apresentar alterações metabólicas e participar da liberação de mediadores inflamatórios. Esse processo está associado a alterações que vão além da balança.

A inflamação crônica de baixo grau pode afetar diferentes tecidos e contribuir para problemas metabólicos, musculares e articulares. Segundo o Dr. Fernando Jorge, ortopedista com atuação em medicina regenerativa e tratamentos intervencionistas, os efeitos também podem ser percebidos no sistema musculoesquelético.

“A obesidade favorece um estado inflamatório crônico de baixo grau. O tecido adiposo libera adipocinas e citocinas pró-inflamatórias, que podem acelerar a degradação da cartilagem, piorar a artrose, favorecer tendinopatias e contribuir para dor persistente. Reduzir o excesso de gordura corporal ajuda a diminuir esses mediadores inflamatórios”, afirma.

3. A inflamação também está relacionada a alterações metabólicas

A inflamação provocada pelo excesso de gordura não acontece de maneira isolada. Ela pode estar associada à resistência à insulina e a outras alterações metabólicas que dificultam o funcionamento adequado do organismo. O resultado pode ser uma combinação de cansaço, menor capacidade física e dificuldade para manter uma rotina ativa.

A Dra. Sara Abrão, gastroenterologista e endoscopista, chama atenção para o fato de que o tecido adiposo visceral exerce funções metabólicas capazes de repercutir em diferentes sistemas do organismo. “O tecido adiposo visceral não é apenas um depósito de energia. Ele produz substâncias inflamatórias e pode favorecer resistência à insulina, alterações hormonais e estímulo à multiplicação celular. Por isso, o excesso de peso está relacionado a diferentes tumores do aparelho digestivo.”

A relação entre obesidade e câncer é multifatorial e não significa que o excesso de peso determina o aparecimento de um tumor. Histórico familiar, genética, idade, alimentação, consumo de álcool, tabagismo e outros fatores também participam do risco individual.

Longos períodos sem treinamento adequado podem reduzir a força e o condicionamento em pessoas com obesidade (Imagem: BigPixel Photo | Shutterstock)

4. Perder força pode tornar o exercício ainda mais difícil

Quando uma pessoa com obesidade passa longos períodos sem treinamento adequado, pode ocorrer redução da força e do condicionamento. Dores articulares, alterações metabólicas, sono ruim e doenças associadas podem agravar esse quadro.

Segundo o Dr. Guilherme Moury Fernandes, outro ponto importante é que carregar um corpo mais pesado exige maior esforço para realizar movimentos cotidianos. Assim, uma atividade simples para uma pessoa pode representar um desafio muito maior para outra, aumentando a tendência à inatividade.

“Existe inclusive a chamada obesidade sarcopênica, caracterizada pela combinação de excesso de gordura com redução da massa ou, principalmente, da função muscular. O sinal mais importante não é apenas a aparência do músculo, mas a perda de força, mobilidade e autonomia”, explica.

A avaliação da capacidade funcional, portanto, pode ser mais relevante do que observar somente o peso. Dificuldade para subir escadas, levantar-se de uma cadeira, caminhar pequenas distâncias ou carregar objetos são sinais que merecem atenção.

Exercício pode ajudar a quebrar o ciclo, mas precisa ser progressivo

A retomada da atividade física não precisa começar com treinos intensos. Para pessoas sedentárias ou com limitações físicas, atividades de menor impacto, como caminhada, bicicleta, natação ou exercícios adaptados, podem ser pontos de partida, desde que sejam compatíveis com a condição clínica.

O treinamento de força também tem papel importante, porque ajuda a preservar ou aumentar a massa e a força muscular. O objetivo não deve ser apenas provocar perda de peso, mas melhorar a capacidade funcional e os marcadores de saúde.

“O exercício resistido, como a musculação, acrescenta um benefício fundamental: preservar ou aumentar massa, força e qualidade muscular. Isso é importante porque o músculo é um dos principais órgãos responsáveis pelo controle da glicemia e pela manutenção da autonomia funcional”, afirma o Dr. Guilherme Moury Fernandes.

Para o especialista, a evolução precisa respeitar a condição de cada pessoa. Alguém muito descondicionado pode começar com poucos minutos de atividade e aumentar gradualmente a duração, a frequência e, posteriormente, a intensidade. “A perda de peso não deve ser o único parâmetro para avaliar o resultado do exercício. Melhorar a pressão arterial, a glicemia, o condicionamento, a força e a circunferência abdominal já representa um ganho relevante de saúde.”

O ciclo pode ser interrompido

A relação entre obesidade, sedentarismo e inflamação pode funcionar como um círculo vicioso: a falta de movimento favorece a perda de condicionamento e alterações metabólicas; o excesso de gordura pode contribuir para um estado inflamatório; dores e redução da capacidade física podem dificultar a prática de exercícios; e a menor atividade, por sua vez, mantém o ciclo. Por isso, o tratamento não deve se resumir à balança. Recuperar força, mobilidade, condicionamento e saúde metabólica faz parte de uma abordagem mais ampla da obesidade.

O caminho também não precisa começar com grandes mudanças. Reduzir o tempo sentado, aumentar gradualmente os movimentos durante o dia e iniciar um programa de exercícios adequado à condição individual já podem representar passos importantes. Quando existem doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão não controlada, apneia do sono, dores importantes ou sintomas como falta de ar, dor no peito, tontura ou desmaio, a avaliação médica deve preceder a progressão dos exercícios.

Por Sarah Carvalho