Do PDRN ao NMN: o que há por trás dos novos ativos para a região dos olhos?

A região ao redor dos olhos costuma revelar com mais facilidade sinais como ressecamento, linhas finas e aparência de cansaço. Por ser uma área mais delicada e submetida constantemente aos movimentos das expressões faciais, também exige cuidados específicos, o que tem levado o skincare a investir em fórmulas desenvolvidas especialmente para essa região.

Se retinol, peptídeos, ácido hialurônico, niacinamida e antioxidantes já fazem parte do repertório de produtos para a região dos olhos, novas formulações, influenciadas também pela indústria de beleza sul-coreana, vêm ampliando essa combinação com ativos como PDRN, EGF e NMN.

Mas a mudança está menos em um ingrediente isolado e mais na associação de diferentes componentes para atender às características da área, como explica Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da Osang Cosmetic.

“Uma fórmula para a região dos olhos pode reunir ativos com funções complementares. Ingredientes voltados à hidratação ajudam a manter a pele confortável e reduzir o ressecamento, enquanto peptídeos podem estar associados ao cuidado com firmeza e linhas finas. Já os antioxidantes contribuem para proteger a pele dos efeitos dos radicais livres. A escolha depende da proposta da fórmula e permite um cuidado mais direcionado.”

Com a variedade de ingredientes presentes nas fórmulas para a região dos olhos, entender a função de cada ativo ajuda a identificar quais associações fazem sentido para diferentes necessidades. Além do ingrediente em destaque, vale observar como ele se relaciona com outros componentes, a textura e a proposta da formulação.

PDRN: um ativo que ganhou espaço no skincare

O PDRN, sigla para polidesoxirribonucleotídeo, ativo conhecido como DNA de salmão, ganhou espaço em formulações voltadas ao cuidado e à revitalização da pele. No skincare, está associado a propostas de hidratação, melhora da aparência da textura e cuidado com os sinais visíveis do envelhecimento, além de oferecer ação regeneradora que auxilia no cuidado e no fortalecimento da barreira cutânea.

EGF e a atenção à renovação da pele

Outro ingrediente presente em formulações para a região dos olhos é o EGF, ou fator de crescimento epidérmico. O ativo está relacionado a processos de renovação da pele e é utilizado em produtos voltados à aparência de linhas finas, textura e firmeza.

NMN e o suporte à manutenção celular

O NMN, ou nicotinamida mononucleotídeo, é um precursor do NAD+, molécula relacionada à produção de energia e à manutenção celular. Conhecido na Coreia do Sul como fonte da juventude, o ativo integra fórmulas voltadas à manutenção da pele e aos sinais visíveis do envelhecimento.

Presentes no skincare coreano, ginseng, centella asiática e madecassoside são associados a diferentes cuidados com a pele ao redor dos olhos (Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock)

Ingredientes botânicos de ação antioxidante e cuidado com a barreira da pele

Os ativos tecnológicos também podem ser associados a ingredientes de origem vegetal. O ginseng, por exemplo, é utilizado em formulações para a região dos olhos por suas propriedades antioxidantes e pelo uso tradicional em cuidados voltados à revitalização da pele.

A centella asiática é outro ingrediente frequente no skincare coreano, especialmente em produtos destinados a peles sensibilizadas. Já o madecassoside, um dos principais componentes derivados da centella, é utilizado em formulações voltadas ao conforto e à manutenção da barreira cutânea.

Combinações de ativos ampliam as possibilidades de cuidado

Segundo Thomas Kim, olhar para o conjunto da formulação é especialmente relevante quando o produto é desenvolvido para uma área específica. “Para quem busca atenção à aparência de linhas finas, firmeza, hidratação e sinais de cansaço, por exemplo, indico o Creme para Olhos NMN Melatonin PDRN Liposome, da marca Wati for Skin, que associa alguns desses novos ativos e ainda conta com uma tecnologia lipossomada, que envolve os ingredientes em estruturas lipídicas e pode favorecer sua entrega na pele”, afirma.

Da mesma forma, outras combinações podem priorizar necessidades diferentes. “Fórmulas voltadas à hidratação podem reunir ingredientes umectantes e componentes que ajudam a reforçar a barreira cutânea, enquanto produtos direcionados à aparência de olheiras podem combinar ativos antioxidantes e ingredientes associados à uniformidade do tom. Para o cuidado com sinais de envelhecimento, é possível encontrar associações entre peptídeos, ativos antioxidantes e ingredientes voltados à renovação da pele”, explica o farmacêutico.

A escolha depende, portanto, da proposta da fórmula e das características que se pretende atender.

Por Caroline Amorim