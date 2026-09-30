Do pão de alho à farofa: 5 acompanhamentos para servir no churrasco

Clássico entre as famílias brasileiras, o churrasco costuma marcar celebrações, encontros com amigos e reuniões em família. E, além das carnes, os acompanhamentos têm espaço garantido à mesa e ajudam a tornar a refeição mais completa e saborosa. Mesmo nas receitas tradicionais, pequenas mudanças nos ingredientes e no modo de preparo podem trazer novos sabores e texturas, ajudando a variar o cardápio sem abrir mão da praticidade.

A seguir, confira 5 acompanhamentos para servir no churrasco!

1. Pão de alho

Ingredientes

1 baguete média

média 150 g de queijo muçarela ralado

3 colheres de sopa de maionese

4 dentes de alho ralados

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de salsinha e cebolinha picadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, faça cortes transversais na baguete, sem separá-la completamente e reserve. Em um recipiente, misture a manteiga, a maionese, o alho, a muçarela, a salsinha e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture até obter um creme homogêneo.

Preencha os cortes da baguete com o recheio, distribuindo bem a mistura entre as fatias. Coloque o pão sobre a grelha da churrasqueira e asse, virando algumas vezes, até o pão dourar e o queijo derreter. Retire da churrasqueira e sirva em seguida.

2. Farofa de bacon com cebola

Ingredientes

200 g de bacon picado

1 cebola picada

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

2 colheres de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, adicione o bacon e frite na própria gordura até dourar. Acrescente a manteiga e a cebola e refogue até a cebola ficar macia. Adicione a farinha de mandioca aos poucos e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e refogue por mais 3 minutos, até a farofa ficar levemente dourada. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.

3. Vinagrete de abacaxi

Ingredientes

1 xícara de chá de abacaxi picado em cubos pequenos

em cubos pequenos 1 tomate sem sementes picado

1/2 cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de vinagre

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o abacaxi, o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde e misture delicadamente. Acrescente o azeite e o vinagre e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture novamente. Leve à geladeira por 20 minutos antes de servir.

Salada de macarrão com atum e legumes (Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock)

4. Salada de macarrão com atum e legumes

Ingredientes

Salada

500 g de macarrão tipo farfalle

tipo farfalle 240 g de atum sólido escorrido

150 g de presunto cortado em tiras

1 xícara de chá de milho-verde

1 xícara de chá de ervilhas

1 cenoura cortada em cubos pequenos

4 rabanetes cortado em rodelas

150 g de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 cebola pequena picada

1/4 de pimentão verde picado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Água para cozinhar

Molho

1 xícara de chá de maionese

3 colheres de sopa de creme de leite

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o macarrão em água fervente com sal até ficar al dente. Escorra, passe por água fria e deixe esfriar completamente. Em outra panela, cozinhe a cenoura em água fervente por alguns minutos, até ficar al dente. Escorra e deixe esfriar.

Em uma tigela grande, misture o macarrão, o atum, o presunto, o milho-verde, as ervilhas, a cenoura, os rabanetes, o tomate-cereja, a cebola e o pimentão. Reserve. Em outro recipiente, misture a maionese, o creme de leite, a mostarda e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Acrescente o molho aos poucos, misturando delicadamente. Finalize com a salsinha e leve à geladeira até o momento de servir.

5. Queijo coalho com mel

Ingredientes

500 g de queijo coalho em espetos

coalho em espetos 4 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de manteiga

Orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio. Adicione os espetos de queijo coalho e grelhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até dourarem. Retire do fogo e transfira para um prato. Regue com o mel, polvilhe com orégano e sirva em seguida.