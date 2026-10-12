Do lanche à sobremesa: 8 receitas para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças é uma ótima oportunidade para demonstrar carinho nos pequenos detalhes, inclusive à mesa. Receitas doces e salgadas, preparadas com capricho, podem tornar a comemoração ainda mais especial para os pequenos. Pratos coloridos deixam a mesa mais convidativa e combinam com o clima descontraído da data, trazendo sabor e alegria à refeição.

Abaixo, confira 8 receitas de lanches e sobremesas para o Dia das Crianças!

1. Minipizza colorida de legumes

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento biológico seco

1/2 colher de chá de sal

3/4 de xícara de chá de água morna

1 colher de sopa de azeite

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de muçarela ralada

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de azeitona verde fatiada

1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada

1/2 xícara de chá de berinjela grelhada cortada em rodelas

Folhas frescas de manjericão a gosto

Azeite para regar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Acrescente a água morna e o azeite, mexendo até formar uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 5 minutos, até a massa ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Após o descanso, abra a massa e corte discos pequenos (aproximadamente 8 cm de diâmetro). Coloque-os em uma assadeira com papel-manteiga e fure-os levemente com um garfo.

Cobertura

Espalhe o molho de tomate sobre cada disco e cubra com a mussarela. Distribua o tomate-cereja, as azeitonas e as rodelas de berinjela sobre as minipizzas. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, ou até dourar. Retire do forno e finalize com folhas frescas de manjericão. Sirva quente.

2. Frango frito crocante

Ingredientes

6 coxas de frango

6 sobrecoxas de frango

5 dentes de alho picados

Sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

500 g de farinha de trigo

4 ovos batidos

1/4 de xícara de chá de água

500 g de farinha de milho flocada

400 g de cereal de milho triturado

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas de frango e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Misture e reserve por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture o ovo batido com a água e reserve.

Passe os pedaços de frango na farinha de trigo e, depois, na mistura de ovos. Em seguida, passe na farinha de milho flocada e molhe na mistura de ovos mais uma vez. Por fim, cubra os pedaços de frango com o cereal de milho.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pedaços de frango até ficarem dourados. Coloque-os em um recipiente forrado com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

Bolinho de chuva (Imagem: Cassio Nunes | Shutterstock)

3. Bolinho de chuva

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de fermento em pó

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo para fritar

Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó. Em outra tigela, bata o ovo e misture com o leite e a essência de baunilha. Adicione essa mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Com a ajuda de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo quente.

Frite até que os bolinhos fiquem dourados, virando-os para ficarem uniformemente fritos. Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque-os sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo. Enquanto ainda estiverem quentes, polvilhe com uma mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.

4. Cachorro-quente de forno

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 colher de chá de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Recheio

8 salsichas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 colher de sopa de óleo

1/2 cebola picada

2 tomates picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de milho-verde

150 g de muçarela ralada

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente os tomates e cozinhe por alguns minutos, até começarem a desmanchar. Adicione o molho de tomate, as salsichas e o milho-verde e cozinhe por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Massa

No liquidificador, bata o leite, os ovos, o óleo e o sal até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando até obter uma massa lisa. Por último, incorpore o fermento delicadamente.

Montagem e finalização

Despeje metade da massa em uma forma retangular untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de salsicha por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Finalize com a muçarela ralada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até a massa ficar dourada. Retire do forno, espere amornar e corte em pedaços antes de servir.

5. Pavê de morango

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

500 ml de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

200 g de biscoito tipo maisena

2 xícaras de chá de morango picado

1/2 xícara de chá de leite para umedecer os biscoitos

Morangos inteiros para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o amido de milho em 500 ml de leite. Em uma panela, misture o leite condensado, o leite com o amido de milho e a essência de baunilha. Leve ao fogo médio, mexendo até o creme engrossar. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misturando bem. Deixe esfriar e reserve.

Em uma travessa, faça uma camada de biscoitos levemente umedecidos no leite. Coloque uma camada de creme por cima dos biscoitos e adicione uma camada de morango picado sobre o creme. Repita o processo até finalizar os ingredientes. Na última camada, cubra com creme e decore com os morangos inteiros. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Tacos de carne moída (Imagem: Valentyn Volkov | Shutterstock)

6. Tacos de carne moída

Ingredientes

Tortillas de milho para taco

400g de patinho moído

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de abacate cortado em cubos

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado em pedaços

1/2 tomate cortado em rodelas

1/4 de xícara de chá de milho-verde

1 cebola-roxa cortada em fatias finas

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até ficar levemente dourado. Acrescente a carne moída, mexendo para desmanchar os pedaços, até ficar dourada e soltinha. Tempere com o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino moída. Desligue o fogo, acrescente o suco de limão e o coentro picado e misture.

Aqueça as tortillas em uma frigideira antiaderente, em fogo baixo, por cerca de 30 segundos de cada lado, apenas até ficarem macias e aquecidas. Distribua a carne moída entre elas e cubra com o abacate, o tomate-cereja, o tomate em rodelas, o milho-verde e a cebola-roxa. Finalize com mais algumas folhas de coentro e sirva em seguida.

7. Sanduíche de atum

Ingredientes

2 fatias de pão integral

100 g de atum escorrido

escorrido 2 colheres de sopa de creme de ricota

1 colher de chá de suco de limão

1 colher de chá de mostarda dijon

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Folhas de rúcula e tomates-cereja cortados ao meio a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum com o creme de ricota, o suco de limão e a mostarda até formar um creme leve. Acrescente a salsinha, a cebolinha e a pimenta-do-reino, mexendo bem para incorporar os sabores. Depois, toste levemente as fatias de pão em uma frigideira em fogo baixo. Espalhe o creme de atum sobre uma fatia, adicione as folhas de rúcula e feche com a outra fatia. Corte ao meio na diagonal e sirva acompanhado dos tomates-cereja.

8. Brownie de chocolate com confeitos coloridos

Ingredientes

200 g de chocolate ao leite picado

100 g de manteiga

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de confeitos de chocolate coloridos

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o chocolate e a manteiga e derreta em banho-maria, mexendo a cada 30 segundos, até obter uma mistura lisa. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Acrescente o chocolate derretido com a manteiga e misture bem.

Adicione a farinha de trigo, o cacau em pó e o sal, incorporando delicadamente até formar uma massa uniforme. Junte metade dos confeitos e misture. Transfira a massa para uma forma forrada com papel-manteiga e espalhe o restante dos confeitos por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que as bordas estejam firmes e o centro ainda esteja levemente úmido. Retire do forno, espere esfriar completamente e corte em quadrados antes de servir.