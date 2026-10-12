Do lanche à sobremesa: 8 receitas para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças é uma ótima oportunidade para demonstrar carinho nos pequenos detalhes, inclusive à mesa. Receitas doces e salgadas, preparadas com capricho, podem tornar a comemoração ainda mais especial para os pequenos. Pratos coloridos deixam a mesa mais convidativa e combinam com o clima descontraído da data, trazendo sabor e alegria à refeição.
Abaixo, confira 8 receitas de lanches e sobremesas para o Dia das Crianças!
1. Minipizza colorida de legumes
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento biológico seco
- 1/2 colher de chá de sal
- 3/4 de xícara de chá de água morna
- 1 colher de sopa de azeite
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 xícara de chá de muçarela ralada
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/4 de xícara de chá de azeitona verde fatiada
- 1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada
- 1/2 xícara de chá de berinjela grelhada cortada em rodelas
- Folhas frescas de manjericão a gosto
- Azeite para regar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Acrescente a água morna e o azeite, mexendo até formar uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 5 minutos, até a massa ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Após o descanso, abra a massa e corte discos pequenos (aproximadamente 8 cm de diâmetro). Coloque-os em uma assadeira com papel-manteiga e fure-os levemente com um garfo.
Cobertura
Espalhe o molho de tomate sobre cada disco e cubra com a mussarela. Distribua o tomate-cereja, as azeitonas e as rodelas de berinjela sobre as minipizzas. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, ou até dourar. Retire do forno e finalize com folhas frescas de manjericão. Sirva quente.
2. Frango frito crocante
Ingredientes
- 6 coxas de frango
- 6 sobrecoxas de frango
- 5 dentes de alho picados
- Sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto
- 500 g de farinha de trigo
- 4 ovos batidos
- 1/4 de xícara de chá de água
- 500 g de farinha de milho flocada
- 400 g de cereal de milho triturado
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas de frango e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Misture e reserve por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture o ovo batido com a água e reserve.
Passe os pedaços de frango na farinha de trigo e, depois, na mistura de ovos. Em seguida, passe na farinha de milho flocada e molhe na mistura de ovos mais uma vez. Por fim, cubra os pedaços de frango com o cereal de milho.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pedaços de frango até ficarem dourados. Coloque-os em um recipiente forrado com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.
3. Bolinho de chuva
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Óleo para fritar
- Açúcar e canela para polvilhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó. Em outra tigela, bata o ovo e misture com o leite e a essência de baunilha. Adicione essa mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Com a ajuda de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo quente.
Frite até que os bolinhos fiquem dourados, virando-os para ficarem uniformemente fritos. Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque-os sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo. Enquanto ainda estiverem quentes, polvilhe com uma mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.
4. Cachorro-quente de forno
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo para untar
Recheio
- 8 salsichas cortadas em rodelas
- 1 colher de sopa de óleo
- 1/2 cebola picada
- 2 tomates picados
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 150 g de muçarela ralada
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente os tomates e cozinhe por alguns minutos, até começarem a desmanchar. Adicione o molho de tomate, as salsichas e o milho-verde e cozinhe por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Massa
No liquidificador, bata o leite, os ovos, o óleo e o sal até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando até obter uma massa lisa. Por último, incorpore o fermento delicadamente.
Montagem e finalização
Despeje metade da massa em uma forma retangular untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de salsicha por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Finalize com a muçarela ralada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até a massa ficar dourada. Retire do forno, espere amornar e corte em pedaços antes de servir.
5. Pavê de morango
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 500 ml de leite
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 200 g de biscoito tipo maisena
- 2 xícaras de chá de morango picado
- 1/2 xícara de chá de leite para umedecer os biscoitos
- Morangos inteiros para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, dissolva o amido de milho em 500 ml de leite. Em uma panela, misture o leite condensado, o leite com o amido de milho e a essência de baunilha. Leve ao fogo médio, mexendo até o creme engrossar. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misturando bem. Deixe esfriar e reserve.
Em uma travessa, faça uma camada de biscoitos levemente umedecidos no leite. Coloque uma camada de creme por cima dos biscoitos e adicione uma camada de morango picado sobre o creme. Repita o processo até finalizar os ingredientes. Na última camada, cubra com creme e decore com os morangos inteiros. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
6. Tacos de carne moída
Ingredientes
- Tortillas de milho para taco
- 400g de patinho moído
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de abacate cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado em pedaços
- 1/2 tomate cortado em rodelas
- 1/4 de xícara de chá de milho-verde
- 1 cebola-roxa cortada em fatias finas
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de páprica
- Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até ficar levemente dourado. Acrescente a carne moída, mexendo para desmanchar os pedaços, até ficar dourada e soltinha. Tempere com o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino moída. Desligue o fogo, acrescente o suco de limão e o coentro picado e misture.
Aqueça as tortillas em uma frigideira antiaderente, em fogo baixo, por cerca de 30 segundos de cada lado, apenas até ficarem macias e aquecidas. Distribua a carne moída entre elas e cubra com o abacate, o tomate-cereja, o tomate em rodelas, o milho-verde e a cebola-roxa. Finalize com mais algumas folhas de coentro e sirva em seguida.
7. Sanduíche de atum
Ingredientes
- 2 fatias de pão integral
- 100 g de atum escorrido
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
- 1 colher de chá de suco de limão
- 1 colher de chá de mostarda dijon
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Folhas de rúcula e tomates-cereja cortados ao meio a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o atum com o creme de ricota, o suco de limão e a mostarda até formar um creme leve. Acrescente a salsinha, a cebolinha e a pimenta-do-reino, mexendo bem para incorporar os sabores. Depois, toste levemente as fatias de pão em uma frigideira em fogo baixo. Espalhe o creme de atum sobre uma fatia, adicione as folhas de rúcula e feche com a outra fatia. Corte ao meio na diagonal e sirva acompanhado dos tomates-cereja.
8. Brownie de chocolate com confeitos coloridos
Ingredientes
- 200 g de chocolate ao leite picado
- 100 g de manteiga
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 pitada de sal
- 1/2 xícara de chá de confeitos de chocolate coloridos
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o chocolate e a manteiga e derreta em banho-maria, mexendo a cada 30 segundos, até obter uma mistura lisa. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Acrescente o chocolate derretido com a manteiga e misture bem.
Adicione a farinha de trigo, o cacau em pó e o sal, incorporando delicadamente até formar uma massa uniforme. Junte metade dos confeitos e misture. Transfira a massa para uma forma forrada com papel-manteiga e espalhe o restante dos confeitos por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que as bordas estejam firmes e o centro ainda esteja levemente úmido. Retire do forno, espere esfriar completamente e corte em quadrados antes de servir.