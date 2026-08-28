Do labrador ao terra-nova: você conhece os cães originários do Canadá?

Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, muitas delas desenvolvidas de acordo com as características geográficas, o clima e as necessidades das populações de cada região. O Canadá, por exemplo, está ligado à origem de cães que se tornaram conhecidos internacionalmente, como o labrador retriever e o terra-nova. Ao longo do tempo, esses animais exerceram diferentes funções, acompanhando pescadores, caçadores e famílias, além de auxiliarem no transporte e em atividades realizadas na água.

Abaixo, conheça algumas raças de cachorro originárias do Canadá!

1. Labrador retriever

Além da conhecida paixão pela água, o labrador retriever costuma ser um cachorro ativo, inteligente, sociável e disposto a aprender (Imagem: Lmplatt1 | Shutterstock)

Embora o nome possa sugerir uma origem diretamente ligada à região de Labrador, o labrador retriever se desenvolveu na ilha de Newfoundland (Terra Nova), no atual Canadá. Seus ancestrais eram cães usados por pescadores para recuperar peixes e objetos na água. De porte médio e estrutura forte e atlética, apresenta cerca de 55 a 62 cm de altura, dependendo do sexo, e geralmente pesa entre 25 e 36 kg.

Sua pelagem é curta, densa e resistente às condições climáticas, podendo ser preta, amarela ou chocolate. Além da conhecida paixão pela água, costuma ser um cachorro ativo, inteligente, sociável e disposto a aprender. A facilidade para o treinamento contribuiu para que a raça passasse a desempenhar diferentes funções, como cão-guia, de busca e salvamento, de terapia e de detecção.

2. Terra-nova

O terra-nova é conhecido pelo comportamento gentil, sereno, inteligente e afetuoso (Imagem: Marsan | Shutterstock)

O terra-nova, ou newfoundland, leva o nome da ilha canadense onde se desenvolveu. A origem exata de seus ancestrais é cercada por diferentes teorias, mas a raça se consolidou na região e se tornou uma importante companheira dos pescadores. Esse é um cachorro de grande porte, musculoso e robusto. Os adultos costumam medir entre 66 e 71 cm e pesar aproximadamente de 54 a 68 kg.

A pelagem dupla é densa, relativamente longa e resistente à água, uma adaptação que ajudou a raça a trabalhar no clima frio da região. O preto é a cor tradicional, mas também existe a variedade landseer, de base branca com marcações pretas. Apesar da aparência imponente, o terra-nova é conhecido pelo comportamento gentil, sereno, inteligente e afetuoso. Gosta de atividades ao ar livre e, especialmente, de água.

3. Retriever da Nova Escócia

O retriever da Nova Escócia gosta de correr, nadar, buscar objetos e realizar atividades ao lado do tutor (Imagem: marketalangova | Shutterstock)

O retriever da Nova Escócia (duck tolling retriever) foi desenvolvido na província canadense da Nova Escócia, especialmente na região de Yarmouth. A raça surgiu para ajudar na caça de aves aquáticas: os cães corriam e brincavam perto da margem para despertar a curiosidade dos patos e atraí-los para mais perto. É o menor entre os retrievers e apresenta porte médio, corpo compacto, musculoso e bastante ágil. Em geral, mede aproximadamente de 43 a 53 cm e pesa entre 14 e 23 kg.

A pelagem dupla, de comprimento médio e resistente à água, aparece em diferentes tonalidades de vermelho ou laranja, frequentemente acompanhadas por áreas brancas. Inteligente, atento e cheio de energia, esse cachorro gosta de correr, nadar, buscar objetos e realizar atividades ao lado do tutor.

4. Cão esquimó canadense

O cão esquimó canadense é forte, inteligente, independente e muito ativo (Imagem: Karen Appleby | Shutterstock)

O cão esquimó canadense é uma antiga raça associada ao Ártico canadense. Durante séculos, esses cães trabalharam ao lado das populações locais, principalmente puxando trenós e transportando cargas, além de auxiliarem na caça. De porte médio a grande, tem corpo musculoso, peito forte, orelhas eretas e cauda volumosa que pode ficar curvada sobre o dorso.

Os machos podem atingir cerca de 70 cm e pesar aproximadamente de 30 a 39 kg, enquanto as fêmeas são menores. Sua pelagem é dupla, espessa e densa, oferecendo proteção contra temperaturas muito baixas. Trata-se de um cachorro forte, inteligente, independente e muito ativo.