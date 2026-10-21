Do grão-de-bico à lentilha: 5 receitas ricas em proteínas vegetais para o almoço

Incluir fontes vegetais de proteína nas refeições é uma maneira de diversificar o cardápio e contribuir para o bom funcionamento do organismo. Com combinações variadas de leguminosas, cereais e vegetais, é possível preparar pratos saborosos, nutritivos e que ajudam a manter a saciedade ao longo do dia. Confira 5 receitas ricas em proteínas vegetais para o almoço que valorizam esses ingredientes e tornam a alimentação mais variada.

1. Salada de grão-de-bico com bulgur

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 xícara de chá de bulgur

2 xícaras de chá de água quente

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1/2 abobrinha cortada em cubos

1/2 cebola-roxa cortada em cubos

1 tomate cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de suco de limão

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Coloque o bulgur em uma tigela e adicione a água quente. Cubra e deixe hidratar por aproximadamente 20 minutos, ou até que os grãos estejam macios. Se houver excesso de água, escorra e solte os grãos com um garfo. Espere esfriar e reserve. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite e refogue a abobrinha em fogo alto por 4 minutos, mantendo a textura firme. Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico, o bulgur, os pimentões, a abobrinha, o tomate e a cebola-roxa. Em um recipiente, misture o restante do azeite, o suco de limão, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o tempero sobre a salada e misture delicadamente para envolver todos os ingredientes. Finalize com a salsinha e misture novamente. Leve à geladeira até o momento de eservir.

2. Tofu mexido com espinafre e tomate

Ingredientes

300 g de tofu firme

1 xícara de chá de folhas de espinafre

3 tomates picados

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1/2 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse o tofu com um garfo e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tofu amassado e tempere com a cúrcuma, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Junte o tomate e refogue por 3 minutos. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

3. Quibe de quinoa com brócolis

Ingredientes

2 xícaras de chá de quinoa cozida

cozida 1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de hortelã picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o brócolis e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e espere amornar. Em uma tigela, coloque a quinoa, o refogado de brócolis, a farinha de aveia, o cheiro-verde, a hortelã, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa homogênea. Transfira a massa para uma assadeira untada com azeite e espalhe uniformemente. Com o auxílio de uma faca, faça cortes superficiais formando losangos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos ou até dourar. Retire do forno, espere amornar por alguns minutos e sirva em seguida.

Lasanha de berinjela com lentilha (Imagem: IriGri | Shutterstock)

4. Lasanha de berinjela com lentilha

Ingredientes

2 berinjelas

1 xícara de chá de lentilha crua

crua 3 xícaras de chá de água

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de orégano

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Lave as lentilhas e coloque-as em uma panela com água e sal. Cozinhe em fogo médio por cerca de 25 minutos ou até ficarem macias. Escorra e reserve. Corte as berinjelas em fatias no sentido do comprimento. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe as fatias de berinjelas por cerca de 2 minutos de cada lado ou até ficarem macias e levemente douradas. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola por 3 minutos. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione as lentilhas cozidas, o molho de tomate, o orégano, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo até obter um recheio encorpado.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma camada fina de molho de tomate com lentilhas. Distribua uma camada de berinjela e cubra com o molho. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com a berinjela e o molho de tomate por cima. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 30 minutos, até a berinjela ficar bem macia. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

5. Arroz integral com ervilha e edamame

Ingredientes

150 g de arroz integral

100 g de ervilha

100 g de edamame sem casca

1 colher de chá de azeite

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de cebolinha

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Lave o arroz integral em água corrente. Em seguida, coloque-o em uma panela com água e uma pitada de sal e leve ao fogo médio até começar a ferver. Abaixe o fogo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por cerca de 30 minutos ou até os grãos ficarem macios. Se necessário, acrescente um pouco mais de água. Reserve.

Em outra panela, cozinhe o edamame e a ervilha em água até ficarem macios. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo baixo, acrescente o gengibre e refogue por cerca de 1 minuto. Adicione a ervilha e o edamame e misture delicadamente. Incorpore o arroz integral cozido, ajuste o sal e misture até distribuir bem os ingredientes. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.