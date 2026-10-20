Do frango à berinjela: 5 receitas à parmegiana fáceis e saudáveis para o almoço

A parmegiana é um prato que conquista a maioria das pessoas pela combinação irresistível de molho de tomate, queijo derretido e cobertura gratinada. Muito presente no cardápio brasileiro, o prato ganhou diferentes versões que vão além do tradicional filé empanado, com opções que incluem carnes variadas e até legumes.
A seguir, confira 5 receitas à parmegiana fáceis e saudáveis para o almoço!
1. Frango à parmegiana com molho de manjericão
Ingredientes
Frango
- 4 filés de peito de frango
- 2 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de farinha panko
- Azeite para untar e pincelar
Molho de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 500 g de molho de tomate
- Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Cobertura
- 300 g de queijo muçarela fatiado
- Folhas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Frango
Em um recipiente, tempere os filés de frango com o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Em tigelas separadas, coloque a farinha de trigo, os ovos batidos e a farinha panko. Passe cada filé primeiro na farinha de trigo, depois nos ovos e, por último, na farinha panko, pressionando levemente para que a cobertura fique uniforme.
Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite e pincele um pouco mais de azeite sobre o empanamento. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem e estarem completamente cozidos.
Molho
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos. Adicione algumas folhas de manjericão e misture.
Montagem
Distribua o molho de tomate no fundo de um refratário e acomode os filés de frango empanados por cima. Cubra os filés com as fatias de muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 a 15 minutos, até o queijo derreter. Retire do forno, finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.
2. Couve-flor à parmegiana
Ingredientes
- 1 couve-flor média
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 500 g de molho de tomate
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Corte a couve-flor em floretes médios. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e a couve-flor. Cozinhe por cerca de 5 minutos, até ficar levemente macia, mas ainda firme. Escorra bem e reserve. Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Adicione o molho de tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos.
Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate e distribua os floretes de couve-flor por cima. Regue com o restante do azeite, cubra com o molho restante e distribua as fatias de muçarela. Polvilhe o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.
3. Bife à parmegiana
Ingredientes
Bife
- 3 bifes de carne bovina magra
- 1 colher de chá de alho picado
- Sal a gosto
- 1 clara de ovo
- 5 colheres de sopa de farelo de aveia
- 2 colheres de chá de azeite para untar
Molho
- 2 colheres de sopa de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 350 g de tomate
- 1 colher de café de páprica picante
- Sal e salsinha picada a gosto
- 150 g de creme de ricota
- 100 g de queijo muçarela
Modo de preparo
Bife
Em um recipiente, tempere os bifes com o alho e o sal. Passe cada bife na clara de ovo e, em seguida, no farelo de aveia, pressionando levemente para cobrir ambos os lados. Disponha os bifes em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem.
Molho
No liquidificador, bata os tomates até formar um molho rústico. Reserve. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o tomate batido, a páprica picante e o sal e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o creme de ricota e a salsinha e misture até obter um molho cremoso.
Retire os bifes do forno e distribua o molho por cima. Cubra com o queijo muçarela e volte ao forno por cerca de 10 minutos, até o queijo derreter. Sirva em seguida.
4. Berinjela à parmegiana
Ingredientes
- 2 berinjelas
- 500 g de molho de tomate
- 2 dentes de alho picados
- 250 g de queijo muçarela fatiado
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de salsinha para finalizar
Modo de preparo
Lave as berinjelas em água corrente e corte-as em rodelas médias. Disponha as fatias em uma assadeira, tempere com sal e pimenta-do-reino e pincele ambos os lados com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando as fatias na metade do tempo, até ficarem macias e levemente douradas.
Enquanto isso, aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos.
Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate. Faça camadas alternadas de berinjela, molho e queijo muçarela, formando uma pilha com as fatias. Finalize com o queijo muçarela e uma porção de molho de tomate por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e ficar levemente gratinado. Retire do forno, finalize com folhas de salsinha e sirva em seguida.
5. Carne moída à parmegiana
Ingredientes
- 500 g de patinho moído
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de batata cozida e amassada
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de orégano
- 350 g de molho de tomate
- 200 g de queijo muçarela ralado
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a carne moída, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por cerca de 10 minutos, mexendo para soltar a carne, até que esteja completamente cozida e levemente dourada. Desligue o fogo, adicione a batata e a salsinha e misture até incorporar.
Unte um refratário com o restante do azeite e distribua a mistura de carne, pressionando levemente para formar uma camada uniforme e compacta. Cubra com o molho de tomate, polvilhe o orégano e espalhe a muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos, até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.