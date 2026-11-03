Do café da manhã ao jantar: 4 receitas com ovo para variar o cardápio ao longo do dia

Presente em receitas doces e salgadas, o ovo é um alimento acessível que permite criar combinações para diferentes refeições. Além de saboroso, ele oferece proteínas de alta qualidade e nutrientes que contribuem para o bom funcionamento do organismo e ajudam a manter uma alimentação equilibrada.

Abaixo, a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, ensina quatro opções que exploram a versatilidade do ingrediente e oferecem novas ideias para o cardápio diário. As sugestões contemplam preparações simples e práticas, que vão do café da manhã ao jantar. A proposta é mostrar como o ovo pode aparecer em diferentes combinações e momentos do dia. Confira!

1. Café da manhã: omelete cremosa com ervas

Para começar o dia, uma omelete cremosa com ervas, preparada com ovos, creme de leite ou leite, manteiga e ervas frescas.

Ingredientes

3 ovos

2 colheres de sopa de creme de leite ou leite

Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha e salsinha frescas picadas a gosto

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata bem com um garfo ou fouet. Acrescente o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio-baixo. Despeje a mistura de ovos e, com uma espátula, puxe delicadamente as bordas em direção ao centro. Quando a omelete estiver firme, distribua a cebolinha e a salsinha por cima, dobre ao meio e sirva em seguida.

Tempo de preparo: 10 minutos.

2. Almoço: shakshuka, ovos no molho rústico

Para o almoço, uma alternativa é a shakshuka, preparação em que os ovos são cozidos diretamente em um molho à base de tomate, pimentão e cebola.

Ingredientes

4 ovos

240 g de tomate pelado

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 cebola picada

Sal, cominho em pó, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Pão fresco para acompanhar

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o pimentão até dourarem. Acrescente o tomate pelado e tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Misture e cozinhe por 10 minutos, mexendo ocasionalmente.

Com uma colher, abra quatro espaços no molho e quebre um ovo em cada um. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por 5 a 8 minutos, ou até os ovos atingirem o ponto desejado. Finalize com a salsinha picada e sirva na própria frigideira, acompanhada de pão fresco.

Tempo de preparo: 25 minutos.

Crepe com recheio de morango (Imagem: Max_555 | Shutterstock)

3. Café da tarde: crepe com recheio de morango

Para o café da tarde, o crepe com recheio de morango combina ovos, leite e farinha de trigo em uma preparação que pode ser servida com uma geleia caseira de frutas.

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Recheio

250 g de morango fatiado

fatiado 1 maçã ralada

1 canela em pau

Cravo-da-índia a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque os morangos, a maçã ralada, a canela e o cravo-da-índia. Leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo até obter uma geleia. Desligue o fogo e reserve.

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma mistura homogênea. Deixe descansar por 20 minutos. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio e unte com manteiga. Despeje aproximadamente 1/2 xícara de chá da massa e espalhe pelo fundo da frigideira. Quando as bordas começarem a se soltar, vire o crepe e doure do outro lado. Repita o processo até utilizar toda a massa. Coloque cada crepe em um prato, distribua a geleia por cima, dobre ao meio e, em seguida, dobre novamente ao meio. Sirva em seguida.

Tempo de preparo: 40 minutos.

4. Jantar: fritada de forno com legumes

No jantar, a sugestão é a fritada de forno com legumes, que combina ovos com abobrinha, cenoura e ervilha e pode ser uma alternativa para incluir diferentes vegetais na mesma preparação.

Ingredientes

6 ovos

1 abobrinha cortada em rodelas

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de ervilha

Sal, pimenta-do-reino moída, queijo ralado e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira que possa ir ao forno, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a abobrinha, a cenoura e a ervilha até ficarem levemente macias. Em um recipiente, bata os ovos com o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a mistura sobre os legumes e espalhe o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até os ovos ficarem firmes e a superfície dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Tempo de preparo: 30 minutos.

Por Mayra Barros