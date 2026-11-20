Durante muito tempo, os cabelos crespos e cacheados foram submetidos a padrões que privilegiavam os fios lisos. Nos últimos anos, porém, o fortalecimento dos debates sobre identidade, representatividade e diversidade estética, somado à maior presença de cabelos naturais na mídia e nas redes sociais, tem contribuído para ampliar a aceitação e a valorização das curvaturas. Com isso, o volume, a definição e as características próprias de cada tipo de fio passaram a ser explorados como expressões de beleza e identidade.

“A relação com o cabelo crespo e cacheado mudou. Hoje, vemos uma liberdade maior para experimentar cortes e penteados, e o papel do cabeleireiro é oferecer possibilidades para que cada cliente encontre um estilo com o qual se identifique”, explica André Florindo, hairstylist e consultor técnico do Instituto Embelleze.

Entre as opções que valorizam as curvaturas, estão o clássico black power, as versões em camadas, o tapered cut e os formatos arredondados, que permitem explorar diferentes volumes e comprimentos, considerando características como densidade, encolhimento e caimento dos fios, além das preferências de cada pessoa.

Cortes que valorizam as diferentes curvaturas

Símbolo de resistência e afirmação da identidade negra, o black power continua sendo uma das principais referências quando o assunto é cabelo crespo. O estilo destaca o volume e pode assumir formatos arredondados e uniformes até versões com laterais mais curtas, que conferem um toque contemporâneo ao visual.

Para quem deseja movimento e uma distribuição mais equilibrada do volume, os cortes em camadas são uma boa alternativa. A técnica ainda trabalha diferentes comprimentos e ajuda a evitar a concentração dos fios nas pontas, proporcionando leveza e um caimento mais harmonioso, especialmente nos cabelos cacheados. O tapered cut também aparece entre as opções. Com laterais e nuca mais curtas e comprimento maior no topo da cabeça, o corte cria contraste e permite diferentes formas de estilização.

“Antes de começar o corte, é importante observar o cabelo seco, entender seu comportamento e conversar com o cliente sobre o resultado esperado. O fator de encolhimento, por exemplo, pode mudar bastante a percepção do comprimento. Por isso, uma boa avaliação faz toda a diferença para evitar surpresas e garantir um resultado satisfatório”, orienta André Florindo.

As finalizações permitem explorar possibilidades e valorizar a beleza natural dos cabelos crespos e cacheados (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock)

Finalização: técnicas para diferentes estilos

Além do corte, a maneira de finalizar os cabelos influencia diretamente no resultado. A fitagem, por exemplo, é uma das técnicas mais utilizadas para favorecer a definição. O processo consiste em separar o cabelo em mechas e distribuir o creme de pentear ao longo dos fios, estimulando a formação dos cachos. Para quem busca mais volume, o pente garfo é uma boa opção, especialmente para cabelos crespos. O acessório ajuda a levantar a raiz e distribuir melhor o volume, valorizando o formato natural dos fios.

Outras técnicas também permitem variar o acabamento. No dedoliss, pequenas mechas são enroladas com os dedos para estimular a formação dos cachos. Já o twist utiliza a torção de duas mechas para criar definição e pode servir de base para diferentes penteados.

A escolha dos produtos também merece atenção. Cremes de pentear, ativadores de cachos, mousses e géis oferecem diferentes possibilidades de acabamento, mas devem ser selecionados conforme as necessidades do cabelo e o efeito desejado.

“Um erro comum é acreditar que existe uma única maneira correta de finalizar cabelos crespos e cacheados. Nem todo mundo busca definição máxima, assim como nem todas as pessoas querem muito volume. O mais importante é conhecer as técnicas e saber adaptá-las à rotina e às preferências de cada cliente”, explica o instrutor.

Sugestões de produtos: Pente Garfo com Dentes de Metal, da ProArt; Novex Meus Cachos Santo Black Poderoso, da Embelleze.

Representatividade também passa pela formação profissional

A crescente valorização dos cabelos crespos e cacheados também reforça a necessidade de profissionais preparados para atender diferentes texturas. Conhecer o comportamento dos fios, dominar técnicas específicas e compreender as expectativas dos clientes são aspectos fundamentais para oferecer um atendimento mais inclusivo.

Por isso, a qualificação profissional contribui para ampliar as possibilidades de atuação dos cabeleireiros e fortalecer uma visão de beleza que reconheça a diversidade. “Quando o cliente chega ao salão e encontra alguém que sabe cuidar do seu cabelo, a experiência muda. Ele se sente mais seguro para experimentar, fazer perguntas e descobrir novas possibilidades. É esse tipo de atendimento que queremos incentivar na formação dos nossos alunos”, conclui André Florindo.

Por Priscila Alcântara