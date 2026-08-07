Do acompanhamento à carne: 4 receitas que vão deixar o churrasco de Dia dos Pais ainda mais especial

O churrasco é uma das maiores paixões da culinária brasileira e um verdadeiro símbolo de confraternização — o que o torna perfeito para comemorar o Dia dos Pais. Para tornar esse momento ainda mais especial e garantir uma celebração inesquecível, é essencial caprichar nas receitas. Abaixo, confira 4 opções incríveis, do acompanhamento à carne, que vão impressionar o homenageado e agradar a diferentes paladares!

1. Pão de alho recheado

Ingredientes

1 pão italiano redondo (ou baguete larga)

4 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente

4 dentes de alho triturados

200 g de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a manteiga, o alho, a salsinha e o sal até formar um creme homogêneo. Com uma faca, faça cortes no pão em formato de grade (xadrez), sem atravessar a base, mantendo o pão inteiro. Abra levemente os cortes, retire um pouco do miolo e espalhe o creme de alho por dentro de todas as fendas. Distribua o queijo entre os cortes, preenchendo bem os espaços. Embrulhe o pão em papel-alumínio e leve à churrasqueira por cerca de 10 minutos. Depois, abra o papel-alumínio e deixe assar por mais 5 minutos, até o queijo derreter e a superfície dourar. Sirva em seguida.

2. Costela bovina na brasa

Ingredientes

1 kg de costela bovina desossada

2 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de páprica defumada

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque a costela em uma tigela grande e adicione o azeite, o alho, a páprica defumada, a mostarda, o cominho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem com as mãos até que toda a carne esteja coberta pelos temperos. Cubra a tigela e deixe descansar por pelo menos 30 minutos, para absorver os sabores. Preaqueça a churrasqueira e organize as brasas para obter uma intensidade média de calor. Coloque a costela na grelha com a gordura voltada para baixo e asse, virando ocasionalmente, até dourar bem. Retire da grelha, deixe descansar por 5 minutos e fatie antes de servir.

Vinagrete (Imagem: DronG | ShutterStock)

3. Vinagrete

Ingredientes

3 tomates sem sementes e cortados em cubos

sem sementes e cortados em cubos 1 colher de café de açúcar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 cebola-roxa cortada em cubos

1/2 maço de cheiro-verde picado

4 colheres de sopa de azeite de oliva

8 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, o azeite, o açúcar e o vinagre. Misture bem. Leve à geladeira até o momento de servir.

4. Abacaxi caramelizado

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em rodelas

1 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, coloque o açúcar e mexa até começar a derreter. Quando o açúcar estiver formando um caramelo claro, adicione a manteiga e misture até obter um caramelo homogêneo. Retire a panela do fogo e acrescente a canela em pó, misturando bem. Passe o caramelo ainda quente sobre as rodelas de abacaxi, cobrindo todos os lados. Coloque o abacaxi na grelha da churrasqueira e asse por aproximadamente 10 minutos de cada lado, até ficar dourado e com o caramelo levemente tostado. Sirva em seguida.