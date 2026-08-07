Do acompanhamento à carne: 4 receitas que vão deixar o churrasco de Dia dos Pais ainda mais especial

O churrasco é uma das maiores paixões da culinária brasileira e um verdadeiro símbolo de confraternização — o que o torna perfeito para comemorar o Dia dos Pais. Para tornar esse momento ainda mais especial e garantir uma celebração inesquecível, é essencial caprichar nas receitas. Abaixo, confira 4 opções incríveis, do acompanhamento à carne, que vão impressionar o homenageado e agradar a diferentes paladares!
1. Pão de alho recheado
Ingredientes
- 1 pão italiano redondo (ou baguete larga)
- 4 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente
- 4 dentes de alho triturados
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a manteiga, o alho, a salsinha e o sal até formar um creme homogêneo. Com uma faca, faça cortes no pão em formato de grade (xadrez), sem atravessar a base, mantendo o pão inteiro. Abra levemente os cortes, retire um pouco do miolo e espalhe o creme de alho por dentro de todas as fendas. Distribua o queijo entre os cortes, preenchendo bem os espaços. Embrulhe o pão em papel-alumínio e leve à churrasqueira por cerca de 10 minutos. Depois, abra o papel-alumínio e deixe assar por mais 5 minutos, até o queijo derreter e a superfície dourar. Sirva em seguida.
2. Costela bovina na brasa
Ingredientes
- 1 kg de costela bovina desossada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de páprica defumada
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Coloque a costela em uma tigela grande e adicione o azeite, o alho, a páprica defumada, a mostarda, o cominho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem com as mãos até que toda a carne esteja coberta pelos temperos. Cubra a tigela e deixe descansar por pelo menos 30 minutos, para absorver os sabores. Preaqueça a churrasqueira e organize as brasas para obter uma intensidade média de calor. Coloque a costela na grelha com a gordura voltada para baixo e asse, virando ocasionalmente, até dourar bem. Retire da grelha, deixe descansar por 5 minutos e fatie antes de servir.
3. Vinagrete
Ingredientes
- 3 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 1 colher de café de açúcar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 cebola-roxa cortada em cubos
- 1/2 maço de cheiro-verde picado
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 8 colheres de sopa de vinagre de vinho branco
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, o azeite, o açúcar e o vinagre. Misture bem. Leve à geladeira até o momento de servir.
4. Abacaxi caramelizado
Ingredientes
- 1 abacaxi descascado e cortado em rodelas
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, coloque o açúcar e mexa até começar a derreter. Quando o açúcar estiver formando um caramelo claro, adicione a manteiga e misture até obter um caramelo homogêneo. Retire a panela do fogo e acrescente a canela em pó, misturando bem. Passe o caramelo ainda quente sobre as rodelas de abacaxi, cobrindo todos os lados. Coloque o abacaxi na grelha da churrasqueira e asse por aproximadamente 10 minutos de cada lado, até ficar dourado e com o caramelo levemente tostado. Sirva em seguida.