Variedades

Disruptores endócrinos: saiba quais substâncias podem desequilibrar seus hormônios

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 16/12/25 16h06
Os disruptores endócrinos estão associados a problemas de saúde (Imagem: PCH.Vector | Shutterstock)

Eles estão no plástico da garrafa de água, na fragrância do perfume e até no revestimento da lata de alimentos. Os chamados disruptores endócrinos são substâncias químicas capazes de interferir no funcionamento do sistema hormonal humano e estão cada vez mais presentes no cotidiano.

O endocrinologista Lucas Habib, professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, explica que esses compostos “imitam ou bloqueiam a ação dos hormônios naturais, atrapalhando a comunicação entre as glândulas e os órgãos-alvo”.

Perigos dos disruptores endócrinos

Segundo o médico, o contato contínuo com esses agentes pode trazer consequências silenciosas, mas graves, à saúde. “Os disruptores endócrinos estão associados a problemas como infertilidade, puberdade precoce, alterações na tireoide, obesidade e até maior risco de alguns tipos de câncer, como o de mama e o de próstata”, afirma.

O tema vem ganhando atenção internacional à medida que estudos demonstram a relação entre poluição química e distúrbios hormonais. “Os hormônios regulam praticamente todas as funções do organismo, desde o crescimento até o metabolismo e o humor. Qualquer interferência nesse sistema pode gerar desequilíbrios profundos e duradouros”, completa o endocrinologista.

Produtos de limpeza em um balde verde no chão do banheiro
Os disruptores endócrinos podem estar presentes em produtos de limpeza (Imagem: Alexander Raths | Shutterstock)

Substâncias químicas prejudiciais presentes em produtos

Entre os compostos mais conhecidos, estão o bisfenol A (BPA), os ftalatos, os parabenos e os policlorados (PCBs). Lucas Habib destaca que eles costumam ser encontrados em produtos de uso diário, como:

  • Plásticos e embalagens alimentares;
  • Cosméticos e produtos de higiene (shampoos, cremes, maquiagens);
  • Pesticidas e produtos de limpeza;
  • Revestimentos internos de latas e recibos térmicos.

Reduzindo o contato com os disruptores endócrinos

O médico alerta que, embora a exposição seja praticamente inevitável, é possível reduzir o contato com esses compostos com pequenas mudanças de hábito. “Evitar aquecer alimentos em recipientes plásticos, preferir produtos com rótulo livre de BPA, optar por cosméticos sem parabenos e dar preferência a alimentos frescos em vez de industrializados são medidas simples que já fazem diferença”, orienta.

Por Camila Souza Crepaldi

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna