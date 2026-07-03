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Disney+: veja 5 lançamentos imperdíveis para assistir em julho de 2026

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 03/07/26 12h36
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Prepare a maratona com os lançamentos de julho do Disney+ (Imagem: Ascannio | Shutterstock)

Julho chega com novidades para quem gosta de aventura, emoção, suspense e fantasia. Ao longo do mês, o Disney+ ampliará seu catálogo com estreias aguardadas, incluindo novas temporadas, continuações de grandes sucessos e produções inéditas. Entre reencontros, investigações, mundos mágicos e muita ação, a plataforma reúne opções para quem busca narrativas envolventes e momentos de diversão.

A seguir, confira 5 lançamentos imperdíveis para assistir no Disney+ em julho de 2026!

1. Will Trent: Agente Especial – 4ª temporada (15/07)

Homem vestido com roupas sociais em tons de marrom sentado em fita de isolamento amarela no alto da cidade com um cachorro com pelagem marrom no colo
Na quarta temporada de “Will Trent: Agente Especial”, o investigador retorna para enfrentar casos complexos enquanto tenta superar as consequências de seu passado (Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney+)

Após meses afastado, o agente especial Will Trent (Ramón Rodríguez) volta ao Departamento de Investigação da Geórgia (GBI) para assumir novos casos que colocam suas habilidades à prova. Enquanto investiga crimes cada vez mais desafiadores, ele também precisa enfrentar as consequências de escolhas do passado e lidar com situações que afetam sua vida pessoal.

Baseada na série de livros de Karin Slaughter, a quarta temporada combina suspense, ação e drama policial em episódios repletos de reviravoltas. Entre mistérios, conflitos emocionais e investigações intensas, Will conta com o apoio de sua equipe para solucionar casos que desafiam seus limites.

2. Descendentes: País das Maravilhas Malvado (17/07)

Imagem de duas jovens de costas uma para a outra, uma tem o cabelo vermelho e está usando roupa e sapato vermelho a outra tem o cabelo azul, e está vestindo roupa azul e sapato azul em cima de jardim em formato de corações vermelhos e verdes com borboletas no céu e castelo ao fundo
“Descendentes: País das Maravilhas Malvado” reúne Red e Chloe em uma nova missão para impedir que o País das Maravilhas mergulhe no caos (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Depois dos acontecimentos de “Descendentes: A Ascensão de Copas”, Red (Kylie Cantrall) e Chloe (Malia Baker) acreditam que finalmente restauraram a paz no País das Maravilhas. No entanto, as mudanças provocadas pela viagem no tempo acabam dando origem a uma nova ameaça. Quando Maddox Hatter (Leonardo Nam) captura a Rainha de Copas (Rita Ora), as duas amigas precisam reunir aliados improváveis para impedir que o reino mergulhe no caos. Com muita aventura, música e fantasia, o filme acompanha a missão do grupo para salvar o País das Maravilhas antes que seja tarde demais. 

3. Sou Luna, de Volta à Pista – 4ª temporada (24/07)

Imagem de menina com cabelo loiro, e nome da série escrito em tons de amarelo, roxo e rosa ao lado com fundo roxo
“Sou Luna, de Volta à Pista” marca o reencontro de Luna com os amigos e com a paixão pelos patins que mudou sua vida (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Anos após deixar as pistas, Luna Valente (Karol Sevilla) retorna ao Jam & Roller e reencontra amigos que fizeram parte de uma das fases mais marcantes de sua vida. Enquanto tenta retomar a rotina, ela ainda enfrenta as consequências de um misterioso acidente que a afastou da patinação e precisa lidar com lembranças, conflitos antigos e escolhas que ficaram no passado.

Determinada a recomeçar, Luna descobre que voltar a patinar é apenas o início de uma nova jornada. Um inimigo oculto passa a ameaçar seu caminho, trazendo desafios, traições e situações inesperadas. Ao mesmo tempo, um dilema amoroso envolvendo antigos sentimentos coloca seu coração à prova. Entre obstáculos dentro e fora das pistas, ela precisa encontrar forças para superar os próprios medos e escrever um novo capítulo de sua história.

4. Fúria (27/07)

Imagem de um homem com cabelo curto usando casaco longo azul-marinho entregando café para mulher com cabelo cacheado preso em coque e usando camisa azul clara e casaco longo de frio cinza com floresta ao fundo
“Fúria” acompanha a investigação de uma agente do FBI contra uma criminosa que desafia todos os seus limites (Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney+)

A agente do FBI Alice Black (Emmy Rossum) inicia a investigação de uma série de assassinatos cometidos por uma criminosa tão inteligente quanto imprevisível, interpretada por Lola Petticrew. À medida que a caçada avança, as duas mulheres percebem que compartilham motivações e traumas que tornam a disputa ainda mais complexa. Misturando drama, suspense e tensão psicológica, a série acompanha o perigoso jogo entre investigadora e assassina, em uma trama que desafia os limites entre justiça e obsessão. 

5. O Diabo Veste Prada 2 (29/07)

Mulher com cabelo branco e curto, usando óculos preto e blazer cinza com mãos juntas perto do ombro
“O Diabo Veste Prada 2” coloca Miranda, Emily e Andy frente a frente em meio às transformações do mundo da moda e do mercado editorial (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

A aguardada continuação de “O Diabo Veste Prada” retoma a história em meio às profundas transformações no universo da moda e do mercado editorial. Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrenta um período desafiador, pressionada pela crise do jornalismo tradicional e pela necessidade de manter a relevância da Runway em um mercado em constante reinvenção.

Nesse contexto, surge um novo obstáculo: Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex-assistente, agora ocupa um cargo de alto escalão em uma poderosa marca de luxo e passa a influenciar decisões estratégicas que impactam diretamente os negócios de Miranda.

Enquanto isso, Andy Sachs (Anne Hathaway) reaparece em um momento decisivo da própria trajetória profissional, cruzando novamente o caminho da ex-chefe em meio a disputas, alianças inesperadas e mudanças que redefinem prioridades.

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