Disney+: 5 filmes e séries que chegam à plataforma em fevereiro de 2026

Fevereiro de 2026 traz ao Disney+ uma programação diversificada que mistura drama, romance, aventura e comédia. Entre as novidades, destaca-se o retorno de produções aguardadas pelos assinantes e estreias que prometem conquistar novos públicos. As escolhas do mês contemplam diferentes estilos narrativos, oferecendo opções tanto para quem gosta de histórias emocionantes quanto para aqueles que preferem tramas mais leves.

Com lançamentos distribuídos ao longo das semanas, há sempre uma novidade esperando pelos espectadores. Confira abaixo cinco filmes e séries que chegam ao streaming em fevereiro!

1. Bel-Air (4ª temporada) – 04/02

Na quarta temporada de “Bel-Air”, Will e Carlton passam por desafios importantes e se apoiam mutuamente em um momento decisivo de suas vidas (Imagem: Reprodução digital | Peacock)

A quarta temporada de “Bel-Air” chega ao Disney+ com todos os episódios disponíveis de uma só vez. A série é um reboot dramático de “Um Maluco no Pedaço”, sitcom exibida nos anos 1990. Agora, Will (Jabari Banks) vive o último ano do ensino médio, tentando equilibrar a empolgação típica dessa fase com as expectativas que o conduziram até ali, tanto dentro da família Banks quanto fora dela. Carlton (Olly Sholotan) enfrenta as consequências de decisões recentes que colocam seu futuro em risco. Ao longo da temporada, os dois passam por desafios importantes e se apoiam mutuamente em um momento decisivo de suas vidas.

Outros núcleos também ganham espaço: um reposicionamento de poder ameaça a relação entre Phil e Geoffrey, colocando em xeque a lealdade entre eles. Viv busca novos caminhos pessoais ao enxergar a maternidade sob outra perspectiva. Ashley inicia seu primeiro ano no ensino médio e entra em uma fase mais contestadora, percebendo que algumas regras já não fazem mais sentido. Hilary, por sua vez, segue em um processo de autodescoberta, explorando novas possibilidades para sua trajetória pessoal e profissional.

2. Imperfeitamente Perfeita – 05/02

“Imperfeitamente Perfeita” segue a jovem política Ella McCay em uma história sobre reconhecer o amor e construir um senso de família (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Dirigida e escrita por James L. Brooks, conhecido idealizador de “Os Simpsons” e vencedor do Oscar de Melhor Filme por “Laços de Ternura”, “Imperfeitamente Perfeita” é uma “dramédia” que explora os desafios de sobreviver a quem se ama. Emma Mackey interpreta Ella McCay, uma jovem idealista que tenta equilibrar família e ambição política, enquanto se prepara para suceder seu mentor como governadora do estado.

O filme apresenta diálogos bem-humorados em meio a conflitos pessoais e profissionais. Além de Ella Mackey, a produção conta com a presença de diversos nomes de peso no elenco, como Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Ayo Edebiri, Albert Brooks, Rebecca Hall, Spike Fearn, Jack Lowden e Kumail Nanjiani.

3. Cirurgias e Artimanhas (2ª temporada) – 10/02

“Cirurgias e Artimanhas” retorna com Jack Dawkins tentando escapar do Inspetor Boxer enquanto enfrenta seus sentimentos por Lady Belle (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A aventura estrelada por Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis e Maia Mitchell retorna com novos episódios. Inspirada nos personagens de “Oliver Twist”, de Charles Dickens, “Cirurgias e Artimanhas” é criada por James McNamara e filmada em Sydney, na Austrália. A nova temporada começa com Jack Dawkins em uma situação nada agradável: ele está com a corda no pescoço, literalmente.

Acusado e caçado por seus crimes, tenta escapar do Inspetor Boxer, o novo homem da lei em Port Victory, que não tem paciência para truques ou enrolação. Mas, como se isso já não fosse suficiente, Jack ainda precisa lidar com seus sentimentos por Lady Belle, a mulher que ama e que pode levá-lo direto para a forca se o encontrar.

Enquanto Jack foge da morte, Belle está focada em seguir sua carreira na medicina, mesmo que isso vá contra as expectativas da sociedade. Determinada e teimosa, ela se envolve cada vez mais em situações perigosas, tentando provar que pode se destacar em um mundo dominado por homens. Ao mesmo tempo, seus sentimentos por Jack continuam a atrapalhar seu caminho, e a chegada do inspetor Boxer complica tudo ainda mais.

O policial não só quer prender Jack, como também demonstra um certo interesse por Belle, criando um triângulo amoroso cheio de tensão. Como não poderia faltar, o velho Fagin está de volta com planos cada vez mais ousados, arrastando Jack para um novo golpe perigoso, enquanto um assassino misterioso começa a agir em Port Victory.

4. Bridget Jones: Louca pelo Garoto – 19/02

“Bridget Jones: Louca pelo Garoto” mostra a protagonista viúva voltando aos aplicativos de namoro quatro anos após a morte do marido Mark (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video)

“Bridget Jones: Louca pelo Garoto” acompanha a vida de mãe solteira e viúva de Bridget (Renée Zellweger) depois que seu marido Mark (Colin Firth) faleceu. Quatro anos se passaram, e Bridget passa os dias cuidando de seus dois filhos Billy, de 9 anos, e Mabel, de 4. Vivendo nesse limbo entre o luto e a vontade de seguir em frente, ela pensa em voltar a namorar, encorajada por seus amigos fiéis, sua ginecologista Dra. Rawlings (Emma Thompson) e até mesmo seu antigo amor, e agora amigo, Daniel Cleaver (Hugh Grant).

De volta na pista, Bridget entra nos aplicativos de namoro e precisa conciliar seu trabalho, vida amorosa e obrigações domésticas e maternas, enquanto também enfrenta a legião de mães perfeitas da escola, lida com a saudade que Billy sente do pai e vive situações constrangedoras (e potencialmente atraentes) com o professor de ciências das crianças Mr. Wallaker (Chiwetel Ejiofor). O filme é dirigido por Michael Morris, com roteiro de Helen Fielding e Abi Morgan.

5. Na Sua Melhor Fase – 20/02

A série “Na Sua Melhor Fase” mostra como duas pessoas com personalidades opostas conseguem se conectar e transformar suas vidas (Imagem: Reprodução digital | hulu)

“Na Sua Melhor Fase” é uma série romântica envolvente que acompanha Chan, um homem encantador, e Haran, uma profissional fria que ainda lida com o próprio passado. Quando esses opostos se encontram, algo começa a mudar em ambos. Estrelada por Lee Sungkyung (Dr. Romântico) como Song Haran, uma estilista em uma grife de luxo, e Chae Jonghyeop como Sunwoo Chan, um animador em um estúdio de animação, a série é escrita por Cho Sunghee e dirigida por Jung Sanghee. A produção sul-coreana promete mostrar como duas pessoas com personalidades completamente diferentes conseguem se conectar e transformar suas vidas a partir desse encontro inesperado.