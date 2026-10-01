Disney+: 5 filmes e séries aguardados que chegam ao streaming em outubro

Outubro chega ao Disney+ com novidades para diferentes gostos, reunindo produções de fantasia, romance, drama, música e ficção científica. Entre histórias ambientadas em universos sobrenaturais, encontros que dão origem a novos sentimentos e personagens que precisam lidar com desafios inesperados, o catálogo ganha opções variadas, incluindo uma nova temporada da série “Amor da Minha Vida” e o documentário que registra a volta do Oasis aos palcos.

A seguir, confira filmes e séries que chegam ao Disney+ em outubro!

1. Coven Academy (02/10)

Em “Coven Academy”, Briar descobre um universo sobrenatural ao ingressar em uma escola secreta para bruxas (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A série acompanha Briar Roberts (Malina Weissman), uma jovem que descobre um universo sobrenatural ao ingressar em uma escola secreta para bruxas em Nova Orleans. No local, ela passa a aprender a controlar seus poderes enquanto tenta descobrir mais sobre o desaparecimento de sua mãe.

Durante essa nova fase, Briar se aproxima de outras jovens com habilidades mágicas e se envolve em uma relação proibida com um vampiro. Ao mesmo tempo, uma ameaça sombria coloca em risco a comunidade sobrenatural da cidade, fazendo com que ela e suas novas companheiras precisem enfrentar perigos que vão muito além da sala de aula.

2. Amor Doce Amor (07/10)

Em “Amor Doce Amor”, um designer sul-coreano recomeça a vida no Japão e se apaixona por uma agricultora (Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney+)

O dorama acompanha Lee Yu-bin (Ji Chang-wook), um designer de interiores sul-coreano que, após perder tudo, decide recomeçar a vida na pequena Ilha Charo, no Japão. Lá, ele conhece Karin Shirahama (Mio Imada), uma agricultora que cultiva morangos e leva uma rotina completamente diferente daquela a que ele estava acostumado. Entre diferenças culturais, novos sentimentos e os desafios de construir uma relação inesperada, Yu-bin e Karin descobrem que o amor pode surgir justamente quando menos se espera.

3. Amor da Minha Vida – 2ª temporada (09/10)

Em “Amor da Minha Vida”, Bia e Victor enfrentam os desafios de conciliar o relacionamento com seus sonhos (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Após finalmente assumirem o que sentem, Bia (Bruna Marquezine) e Victor (Sérgio Malheiros) descobrem que manter um relacionamento é muito mais complexo do que o início dele. Enquanto ele celebra o sucesso de sua nova hamburgueria, consolidando sua estabilidade profissional, ela enfrenta os altos e baixos da carreira artística como atriz e roteirista, buscando seu próprio espaço e amadurecimento. Com rotinas e ambições em direções opostas, o casal se vê diante do doloroso dilema de conciliar os sonhos individuais com o amor que os une.

4. Oasis: Don’t Look Back In Anger (09/10)

“Oasis: Don’t Look Back In Anger” acompanha o reencontro dos irmãos Liam e Noel Gallagher nos palcos (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

O documentário acompanha o retorno do Oasis aos palcos durante a turnê Oasis Live ’25, registrando a reunião dos irmãos Liam e Noel Gallagher depois de anos separados. A produção mostra diferentes momentos dessa retomada, desde os ensaios até os bastidores e apresentações que levaram a banda novamente para grandes públicos ao redor do mundo.

Além das imagens da turnê, o filme traz entrevistas conjuntas de Liam e Noel, as primeiras realizadas com os dois em mais de duas décadas. Também acompanha a reação dos fãs, retrata o impacto cultural e afetivo provocado pelo reencontro do grupo e relaciona essa nova fase ao significado da música do Oasis para diferentes gerações.

5. VisionQuest (14/10)

Em “VisionQuest”, Vision deixa o esconderijo e parte em busca de respostas sobre seu passado (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Após escapar de pessoas interessadas em transformar seu poder em arma, Vision (Paul Bettany) passa a viver escondido enquanto tenta descobrir qual é seu propósito. Para compreender melhor sua própria existência, ele recorre às inteligências artificiais presentes em sua programação, entre elas F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. e Ultron.

A situação muda quando uma recompensa é colocada por sua captura, obrigando Vision a deixar o isolamento e fugir. Durante essa jornada, ele cruza o caminho de Thomas Shepard (Ruaridh Mollica), um garoto misterioso que pode estar ligado ao seu passado. Perseguido e confrontado novamente com a influência de Ultron, Vision precisa desvendar a identidade do menino e lidar com questões sobre sua própria natureza.