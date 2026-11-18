A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica que afeta principalmente o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Embora possa ocorrer tanto em homens quanto em mulheres, a identificação da condição nem sempre acontece da mesma maneira entre os gêneros. Em alguns casos, diferenças na manifestação das dificuldades e na percepção dos sinais podem contribuir para que o diagnóstico seja realizado mais tarde.

De acordo com Vinicius Pedreira, psiquiatra e professor do curso de Medicina do Centro Universitário Unime, a dislexia não é uma condição exclusiva de um gênero, mas existem diferenças na frequência com que ela é identificada.

“Historicamente, os meninos são diagnosticados com maior frequência do que as meninas. Isso não significa, necessariamente, que elas apresentem menos dislexia, mas pode indicar que algumas dificuldades passam despercebidas ou são identificadas mais tarde”, explica.

Um dos fatores que podem influenciar esse cenário é a maneira como as dificuldades de aprendizagem se manifestam no cotidiano. Enquanto algumas crianças apresentam sinais mais evidentes, como dificuldades persistentes para associar letras e sons, ler palavras ou acompanhar atividades escolares, outras desenvolvem estratégias para compensar essas limitações, tornando os sinais menos perceptíveis.

“Algumas meninas podem apresentar comportamentos mais discretos diante das dificuldades, como evitar situações que exigem leitura em voz alta, dedicar mais tempo às tarefas ou depender de ajuda para realizar determinadas atividades. Essas estratégias podem mascarar os obstáculos enfrentados e atrasar a busca por uma avaliação especializada”, ressalta o médico.

O diagnóstico tardio de dislexia pode trazer impactos?

Quando a dislexia não é identificada durante a infância, as dificuldades podem acompanhar a pessoa durante a adolescência e a vida adulta. Na escola, elas podem dificultar a leitura, a compreensão de enunciados e a realização de atividades escritas. Já na vida adulta, os desafios podem surgir em situações profissionais e acadêmicas que exigem leitura e processamento rápido de informações.

Além das dificuldades de aprendizagem, a ausência de identificação e de suporte adequado pode afetar a autoestima e a confiança. Pessoas que não compreendem a origem de suas dificuldades podem interpretar os obstáculos como falta de capacidade, esforço ou inteligência.

“O diagnóstico é importante porque permite compreender que as dificuldades de leitura e escrita não estão relacionadas à inteligência ou à falta de dedicação. Com o reconhecimento da condição, é possível estabelecer estratégias individualizadas e oferecer o suporte necessário para que a pessoa desenvolva suas habilidades”, orienta o professor.

Dificuldades persistentes de leitura, escrita e compreensão de textos podem indicar dislexia e merecem atenção em qualquer idade (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Como identificar os sinais?

Entre os sinais que podem indicar dislexia estão dificuldades persistentes para reconhecer palavras, relacionar letras e sons, desenvolver fluência na leitura, escrever corretamente e compreender textos. A intensidade e a combinação dessas manifestações variam de pessoa para pessoa.

O especialista reforça que a atenção aos sinais deve acontecer independentemente do gênero. “O mais importante é não desconsiderar dificuldades persistentes de leitura e escrita, seja em meninos, meninas ou adultos. Quanto mais cedo essas necessidades forem reconhecidas, maiores serão as possibilidades de oferecer acompanhamento adequado e evitar prejuízos à aprendizagem e à autoconfiança”, conclui.

Por Camila Crepaldi