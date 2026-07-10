Dificuldade para emagrecer: entenda como a saúde do intestino pode interferir

Mesmo com mudanças na alimentação, prática regular de exercícios e redução do consumo de calorias, algumas pessoas continuam enfrentando obstáculos para perder peso e têm a impressão de que o organismo não acompanha os esforços realizados. Embora alimentação e atividade física continuem sendo pilares fundamentais para o emagrecimento, existe outro fator frequentemente ignorado nessa equação: a saúde intestinal.

O intestino exerce papel importante no metabolismo, no controle da fome, na absorção de nutrientes, na regulação hormonal e até mesmo em processos inflamatórios relacionados ao ganho de peso. Dessa maneira, entender o funcionamento do órgão pode ser um passo decisivo para quem busca resultados mais consistentes no emagrecimento.

“O intestino não é apenas um órgão digestivo. Ele participa da comunicação entre diferentes sistemas do organismo e influencia fatores que podem favorecer ou dificultar a perda de peso”, explica a Dra. Mayza Araújo, especialista em Saúde Integrativa e Emagrecimento, com atuação integrada nas áreas de Medicina Funcional, Performance e Saúde da Clínica Integrative.

O que é a microbiota intestinal?

O intestino abriga trilhões de microrganismos, incluindo bactérias, fungos e vírus, que formam a chamada microbiota intestinal. Quando existe equilíbrio entre esses microrganismos, o organismo tende a funcionar de forma mais eficiente. Porém, fatores como alimentação inadequada, excesso de alimentos ultraprocessados, estresse crônico, privação de sono, sedentarismo e uso frequente de medicamentos podem alterar essa composição.

Esse desequilíbrio, conhecido como disbiose intestinal, vem sendo associado a processos inflamatórios, alterações metabólicas, resistência à insulina, compulsão alimentar e dificuldade para perder gordura corporal.

Como o intestino pode influenciar o emagrecimento?

O intestino participa da produção e da modulação de substâncias relacionadas ao controle do apetite e da saciedade. Quando sua função está comprometida, sinais importantes podem ser alterados, favorecendo aumento da fome, maior desejo por alimentos altamente calóricos e dificuldade para controlar a ingestão alimentar.

Além disso, alterações da microbiota podem contribuir para um estado de inflamação crônica de baixo grau, condição frequentemente observada em pessoas com excesso de peso, obesidade e síndrome metabólica. “A inflamação persistente pode interferir na ação de hormônios importantes para o metabolismo e dificultar a utilização adequada da energia pelo organismo”, explica a Dra. Mayza Araújo.

Estufamento abdominal, constipação, cansaço e mudanças no humor são sinais que podem indicar que o intestino precisa de atenção (Imagem: brizmaker | Shutterstock)

Sinais de que seu intestino pode estar pedindo ajuda

Nem sempre os problemas intestinais se manifestam apenas por sintomas digestivos. Em muitos casos, o organismo envia sinais que podem passar despercebidos no dia a dia. Embora possam ter diferentes causas, a presença de vários deles ao mesmo tempo pode indicar a necessidade de uma avaliação mais aprofundada. Confira os principais:

Estufamento abdominal frequente: sensação constante de barriga inchada, especialmente após as refeições; Excesso de gases: pode indicar alterações na digestão e no equilíbrio da microbiota intestinal; Constipação ou diarreia recorrentes: mudanças frequentes no funcionamento intestinal merecem atenção; Dificuldade para emagrecer: mesmo com dieta e atividade física, algumas alterações intestinais podem impactar o metabolismo; Compulsão por doces: desejos frequentes por açúcar podem estar relacionados a desequilíbrios da microbiota; Cansaço constante: a absorção inadequada de nutrientes pode afetar os níveis de energia e disposição; Queda de cabelo: deficiências nutricionais associadas à saúde intestinal podem impactar a saúde capilar; Alterações na pele: acne, oleosidade excessiva e outros sinais podem estar relacionados a processos inflamatórios; Oscilações de humor: o intestino participa da comunicação com o cérebro e pode influenciar aspectos emocionais. Sensação frequente de inchaço: retenção de líquidos e desconforto abdominal recorrente merecem investigação.

A importância de olhar além da balança

A dificuldade para emagrecer raramente possui uma única causa. Por isso, a Medicina Integrativa vem ganhando espaço ao propor uma avaliação mais ampla do paciente, considerando fatores intestinais, metabólicos, hormonais, nutricionais e comportamentais que podem estar envolvidos no problema. Diferentemente de abordagens focadas apenas na perda de peso, ela busca compreender as causas que levaram ao desequilíbrio do organismo.

Na prática, isso significa investigar fatores como saúde intestinal, composição corporal, qualidade do sono, níveis de estresse, deficiências nutricionais, resistência à insulina, alterações hormonais e hábitos de vida. “O emagrecimento sustentável acontece quando entendemos o paciente como um todo. Muitas vezes, tratar apenas o sintoma não resolve a causa do problema”, destaca a Dra. Mayza Araújo.

Emagrecer é consequência de um organismo equilibrado

O avanço das pesquisas sobre microbiota intestinal mostra que o emagrecimento vai muito além da simples redução de calorias. Embora alimentação adequada e atividade física continuem sendo fundamentais, o funcionamento do intestino, a saúde metabólica, a qualidade do sono e o equilíbrio do organismo também exercem papel decisivo nos resultados.

A principal mudança de paradigma está justamente em compreender que o peso é apenas uma das manifestações da saúde. “Quando cuidamos do intestino, do metabolismo, da composição corporal, do sono e dos hábitos de vida, o emagrecimento passa a ser consequência de um organismo mais equilibrado”, explica a Dra. Mayza Araújo. Por isso, para quem faz dieta, se esforça e continua sem resultados, a resposta pode não estar apenas no prato. Ela pode começar no intestino.

Por Camila Pessanha