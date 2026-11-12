Diabetes tipo 2: cuidados com alimentação e exercícios ajudam no controle da glicose

Em 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. No Brasil, o tema ganha ainda mais relevância, pois, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas convivem com a condição, representando cerca de 6,9% da população. Por isso, a data é uma oportunidade para ampliar o debate sobre como o estilo de vida pode influenciar tanto a prevenção quanto, em certos casos, a reversão do quadro.

A diabetes mellitus, nome técnico e científico da doença, é uma condição metabólica em que o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue usá-la de forma adequada. Como a insulina é o hormônio responsável por regular a glicose no sangue e garantir energia ao organismo, essa falha faz a glicemia subir. Com o tempo, as taxas elevadas podem provocar complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos e, nos casos mais graves e avançados, pode ser fatal.

Diabetes tipo 1

De acordo com a angiologista Dra. Anna Paula Weinhardt, que atua com foco em Medicina do Estilo de Vida, a doença se divide em dois tipos principais, sendo o primeiro o diabetes tipo 1, uma condição crônica, hereditária e não transmissível, com maior incidência entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

“Embora seja menos comum entre os adultos, o Brasil tem uma taxa elevada desse tipo de diabetes, que é causado pela destruição das células produtoras de insulina, resultado de uma falha no sistema imunológico em que os anticorpos acabam atacando justamente essas células”, explica a médica.

Entre os sintomas, estão vontade de urinar com frequência, fome e sede constantes, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor, náusea e vômito.

Infecções frequentes, visão embaçada, dificuldade de cicatrização, formigamento nos pés e até furúnculos podem indicar diabetes tipo 2 (Imagem: buritora | Shutterstock)

Diabetes tipo 2

O diabetes tipo 2 é a forma mais comum e, segundo o Ministério da Saúde, atinge 90% das pessoas com a doença. Ela surge quando o organismo apresenta resistência à insulina e, ao mesmo tempo, deixa de produzi-la na quantidade necessária. Seu desenvolvimento envolve diferentes fatores, incluindo a predisposição genética.

Além disso, o excesso de gordura corporal, especialmente na região abdominal, o sedentarismo e determinados hábitos alimentares podem contribuir diretamente para o desenvolvimento da resistência à insulina. Condições como hipertensão e níveis elevados de triglicerídeos também estão frequentemente associadas à resistência insulínica e à síndrome metabólica, compartilhando fatores de risco com o diabetes tipo 2.

A condição também pode se manifestar de forma silenciosa, sem apresentar sintomas perceptíveis por um longo período. Quando aparecem, os sinais podem incluir infecções frequentes, visão embaçada, dificuldade de cicatrização, formigamento nos pés e até furúnculos. Muitas vezes, os sintomas são identificados quando a glicemia já está elevada, reforçando a importância do diagnóstico precoce e da realização de exames periódicos, mesmo na ausência de indícios aparentes.

Hábitos saudáveis para prevenir e controlar o diabetes tipo 2

Apesar da alta prevalência, a Dra. Anna Paula Weinhardt destaca que há caminhos para enfrentar a doença. “É preciso lembrar que o diabetes tipo 2 pode ser prevenido, gerenciado e, em muitos casos, até revertido, e é justamente por isso que, na Medicina do Estilo de Vida, mais do que prescrever medicamentos, buscamos mostrar que os hábitos do dia a dia podem ser grandes aliados para controlar os sintomas e mudar o quadro clínico do paciente”, afirma.

Segundo ela, esse processo se apoia em três pilares:

Alimentação saudável: priorizar comida de verdade, com bastante vegetais, fibras e proteínas, e reduzir o consumo de ultraprocessados, que costumam ser ricos em açúcar, gordura e sódio; Atividade física regular: manter uma rotina de exercícios e estimular o movimento ao longo do dia, seja caminhando, usando as escadas ou se levantando com mais frequência, como forma de combater o sedentarismo; Redução de substâncias nocivas: diminuir ou eliminar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, que prejudicam o controle da glicemia e a saúde como um todo;

Como costuma se manifestar na vida adulta, o diabetes tipo 2 pode ser controlado com bons hábitos. Para quem recebe o diagnóstico de pré-diabetes, o cenário é ainda mais favorável, já que o quadro pode ser revertido.

“Mudar a alimentação e se exercitar são os principais fatores de sucesso. Os mesmos cuidados também ajudam a reduzir o risco de outras doenças, como hipertensão, obesidade e problemas cardiovasculares”, finaliza a médica.

Por Felipe Sá