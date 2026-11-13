Diabetes pode causar feridas nos pés sem dor e aumentar o risco de amputações

Uma pequena bolha, um corte ou uma rachadura na pele podem parecer problemas sem tanta importância. Para quem tem diabetes, porém, essas alterações exigem atenção especial. Isso porque a doença pode comprometer a sensibilidade dos pés e dificultar a identificação de ferimentos.

O chamado “pé diabético” engloba alterações vasculares em pessoas com diabetes, favorecendo o surgimento de feridas, infecções e outras complicações. Esse comprometimento dos nervos, além de reduzir a sensibilidade, provoca alteração na circulação sanguínea e dificulta o processo de cicatrização.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o risco de desenvolver úlceras nos pés ao longo da vida varia de 19% a 34% entre pessoas com a doença. A gravidade dessas complicações também aparece nos dados do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre janeiro e agosto de 2023, foram registradas 6.982 amputações de membros inferiores (pernas e pés), em decorrência do diabetes, o equivalente a mais de 28 procedimentos por dia.

Em 2022, ainda conforme dados do Ministério da Saúde, foram realizadas 10.168 amputações, número 3,9% superior ao registrado em 2021, quando ocorreram 9.781 procedimentos. Isso representa uma média de 27,85 cirurgias diárias em unidades públicas de saúde.

Feridas podem evoluir sem apresentar dor

A neuropatia diabética é uma lesão nos nervos causada pelo diabetes e pode reduzir a percepção de dor, temperatura e toque. Com isso, pequenos machucados podem não ser percebidos. Segundo o cirurgião vascular Dr. Rodrigo Gibin Jaldin, integrante da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), a atenção com esses pacientes deve ser redobrada, pois uma lesão aparentemente simples pode evoluir para uma úlcera, infecção e até comprometer tecidos mais profundos.

O problema exige cuidado contínuo, pois a ausência de dor não significa que a lesão seja inofensiva. O médico reforça que mesmo as pequenas alterações na pele precisam ser observadas e avaliadas.

Sinais que merecem atenção

Mesmo sem dor, algumas alterações podem indicar o início de uma lesão. Por isso, é importante observar diariamente os pés e procurar atendimento diante de sinais como:

Bolhas, cortes, rachaduras e calosidades;

Áreas avermelhadas, escuras ou arroxeadas;

Inchaço nos dedos ou em outras regiões dos pés;

Presença de secreção ou pus;

Feridas que não cicatrizam.

O aparecimento de secreção, inchaço, alteração na coloração ou qualquer ferida deve motivar avaliação médica. Não é recomendável esperar que a lesão provoque dor ou desapareça espontaneamente.

Higiene adequada, hidratação e escolha dos calçados fazem parte dos cuidados diários para prevenir lesões nos pés de pacientes com diabetes (Imagem: Pormezz | Shutterstock)

Como prevenir o pé diabético?

A prevenção começa com cuidados simples, mas que precisam fazer parte da rotina. A inspeção diária permite identificar alterações precocemente, inclusive em regiões de difícil visualização, como a planta dos pés e os espaços entre os dedos. Pessoas com dificuldade para enxergar ou movimentar-se podem contar com a ajuda de familiares ou cuidadores.

Abaixo, mais alguns cuidados que ajudam a proteger os pés, prevenir ferimentos e reduzir o risco de complicações:

Lavar os pés e secar cuidadosamente, principalmente entre os dedos;

Hidratar a pele para evitar ressecamento e rachaduras, sem deixar creme acumulado entre os dedos;

e rachaduras, sem deixar creme acumulado entre os dedos; Evitar andar descalço, inclusive dentro de casa;

Usar calçados confortáveis, que não apertem nem provoquem atrito;

Verificar o interior dos sapatos antes de calçá-los, para identificar objetos ou fragmentos que possam machucar a pele;

Não tentar retirar calos ou cortar lesões por conta própria.

O acompanhamento com profissionais de saúde também é fundamental. A avaliação periódica dos pés, em geral a cada três a seis meses, conforme o grau de risco, ajuda a identificar alterações de sensibilidade, circulação e pontos de pressão.

Exames como a baropodometria, que avalia a distribuição da pressão na planta dos pés durante o apoio, podem auxiliar na identificação de áreas submetidas à sobrecarga e na orientação de medidas preventivas.

Importância do diagnóstico precoce

Quando identificadas no início, as lesões podem receber tratamento antes que avancem para quadros mais graves. Dependendo da situação, o cuidado envolve controle da infecção, curativos específicos, redução da pressão sobre a região afetada e avaliação da circulação sanguínea.

Nos casos em que há comprometimento importante do fluxo de sangue, procedimentos vasculares, como a angioplastia, podem ser indicados para melhorar a circulação. Em situações avançadas, quando existe destruição extensa dos tecidos ou infecção sem possibilidade de controle, pode ser necessária a amputação.

Por Elenice Costola