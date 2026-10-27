Dia Nacional do Livro: 12 obras para celebrar novos autores brasileiros

Escritores transformam experiências em narrativas para preservar memórias e ampliar as possibilidades de compreensão das diferentes épocas, sociedades e modos de vida. No Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, é importante destacar as novas histórias que enriquecem a cultura brasileira.

Há obras que exploram universos fantásticos, dilemas contemporâneos, descobertas e recomeços. Cada publicação contribui para renovar o cenário literário, aumentando o repertório de leitores de diferentes idades e interesses.

Valorizar os escritores brasileiros é reconhecer a força da produção nacional. Pensando nisso, que tal descobrir uma nova leitura?

1. Falo, logo existo!

“Falo, logo existo!” aborda a crise do diálogo contemporâneo e propõe uma reflexão sobre a comunicação em tempos de polarização e bolhas virtuais (Imagem: Reprodução digital | LC Books Editora)

O consultor de investimentos e estrategista político Luciano Claudino mostra a crise do diálogo contemporâneo: do feed à mesa de jantar. Este lançamento da LC Books Editora percorre a história da comunicação, de Sócrates aos algoritmos, para propor o resgate do debate consciente em tempos de polarização e bolhas virtuais.

2. Bastidores da ciência

“Bastidores da ciência” revela histórias por trás de grandes descobertas científicas e mostra como medicamentos, tecnologias e conflitos influenciaram o trabalho dos pesquisadores (Imagem: Reprodução digital | Editora ICH)

A publicação da Editora ICH reúne as histórias por trás de grandes descobertas científicas. Na obra, o microbiologista Leandro Lobo investiga desde o desenvolvimento de medicamentos e tecnologias presentes no cotidiano até o impacto das guerras, que impuseram urgência e exigiram um esforço coletivo inédito dos cientistas.

3. Anime-se!³ – Animês

“Anime-se!³ – Animês” apresenta a história e os aspectos artísticos dos animes, reunindo mais de 200 resenhas de produções que marcaram gerações (Imagem: Reprodução digital | LC Books)

Escrita por Roger Armstrong, com coautoria do roteirista e arte-educador Wlady Pereira, a enciclopédia aprofunda os principais aspectos teóricos, estéticos e artísticos dos animes que conquistaram a TV e transformaram a cultura brasileira. A obra percorre desde 1960 até a contemporaneidade, com mais de 200 resenhas que analisam sucessos que marcaram a infância de muitos adultos, como “Dragon Ball” e “Pokémon”.

4. Pedagogia da relação

“Pedagogia da relação” explora práticas pedagógicas, formação de professores e experiências que contribuem para a reflexão sobre o ensino e a aprendizagem (Imagem: Reprodução digital | Cortez Editora)

A obra da Cortez Editora traz as experiências compartilhadas com grupos de estudos da autora Fátima Freire e organizadoras. Concentra-se na Pedagogia da Relação: sua conceituação, práticas pedagógicas, processo de formação de professores, no ato de planejar as aulas, de avaliar e nas posturas pedagógicas dos educadores(as).

5. Democracia híbrida e sistema eleitoral no Brasil

“Democracia híbrida e sistema eleitoral no Brasil” analisa como as tecnologias digitais influenciam o debate público, a formação de opinião e o exercício da cidadania (Imagem: Reprodução digital | Tirant lo Blanch)

O advogado Bento José Lima Neto apresenta uma reflexão sobre a evolução do debate público e das dinâmicas eleitorais na era da informação. A obra analisa a interseção entre o ambiente digital e o processo democrático, examinando como as novas tecnologias e plataformas digitais influenciam a formação de opinião, o ecossistema político contemporâneo e o exercício da cidadania no Brasil.

6. Exílio templário

“Exílio templário” mistura história, simbolismo maçônico e ficção científica em uma narrativa que conecta os Templários, a Maçonaria e viagens futuristas a Marte (Imagem: Reprodução digital | Scortecci Editora)

O escritor e Mestre Maçom Wildon Lopes explora a conexão entre história, simbolismo maçônico e ficção científica. A obra promove um encontro imaginário entre figuras históricas ligadas aos Templários e à Maçonaria, em Londres, no século XVIII, para uma sociedade futurista em que humanos e robôs viajam a Marte.

7. 60 dias para mudar

“60 dias para mudar” propõe reflexões sobre fé, autocuidado e a importância de respeitar os próprios limites diante dos desafios da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora UICLAP)

Você cuida de si com a mesma atenção que dedica aos outros? Em “60 dias para mudar”, frei Maurício Solfa parte do diário que escreveu quando precisou parar para mostrar que descansar, aceitar ajuda e reconhecer os próprios limites também são gestos de fé. Com linguagem acolhedora, convida o leitor a desacelerar, se escutar e nunca se abandonar.

8. Operação colares

“Operação colares” combina suspense e ficção especulativa em uma investigação sobre desaparecimentos, segredos familiares e fenômenos inexplicáveis na Amazônia (Imagem: Reprodução digital | Plataforma21)

Em 1977, luzes no céu do Pará deram origem a uma das investigações ufológicas mais conhecidas do Brasil. Décadas depois, Laila Rosário retorna à ilha e investiga o desaparecimento do avô, cercado por segredos familiares e fenômenos inexplicáveis. Na ficção especulativa de Luana Cruz, publicada pela Plataforma21, mistério e suspense se entrelaçam à memória e ao pertencimento na Amazônia.

9. Impacto

“Impacto” entrelaça histórias de diferentes gerações em uma narrativa com segredos, premonições e elementos de realismo mágico ambientada em Brasília (Imagem: Reprodução digital | Editora Urutau)

A partir de uma decisão tomada na infância, histórias de diferentes personagens e gerações se entrelaçam em uma narrativa marcada por segredos, premonições e consequências que atravessam o tempo. Com elementos de realismo mágico e drama familiar, Maria Carla de Avelar Pacheco transforma Brasília em parte importante da trama, conectando as mudanças da capital federal às trajetórias de seus personagens.

10. Flor azul e outros contos

“Flor azul e outros contos” aborda conflitos cotidianos, como machismo, inseguranças masculinas e instabilidade socioeconômica, por meio de diferentes personagens (Imagem: Reprodução digital | Ilíada Editorial)

Neste livro, a psiquiatra, psicoterapeuta junguiana e escritora Fabiola Luz lança um olhar para os confrontos presentes no cotidiano. Com histórias que atravessam o machismo, as inseguranças masculinas e os medos acerca da instabilidade socioeconômica, a autora narra as jornadas de personagens que precisam lidar com problemas comuns, mas estranhos aos protagonistas.

11. Desordem

“Desordem” reúne 50 contos sobre contradições humanas, explorando temas como violência, fé, poder, justiça e solidão (Imagem: Reprodução digital | Literíssima Editora)

A coletânea de 50 contos de Henrique German explora as contradições e fragilidades humanas em histórias sobre violência, fé, poder, justiça e solidão. Combinando densidade literária e reflexão crítica, o autor, também procurador de Justiça aposentado, expõe conflitos morais sem deixar de reconhecer os gestos de humanidade que persistem em meio às sombras.

12. Enquanto houver um próximo passo

“Enquanto houver um próximo passo” narra uma trajetória marcada por perdas, desafios profissionais e recomeços, com reflexões sobre fé, família e propósito (Imagem: Reprodução digital | Clube de Autores)

Entre perdas familiares, desafios empresariais e recomeços, Francisco Vieira narra uma trajetória que vai da história do Bamerindus à construção de novos caminhos profissionais e pessoais. Ao revisitar decisões difíceis, fracassos nos negócios e a descoberta de novos propósitos, o autor propõe reflexões sobre fé, família e a capacidade de encontrar sentido diante das adversidades.

Por Ana Paula Gonçalves