Dia Mundial do Creme de Avelã: aprenda a fazer receita caseira 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Dia Mundial do Creme de Avelã, celebrado em 5 de fevereiro, é a data perfeita para homenagear esse doce que conquistou cozinhas do mundo todo. Cremoso, aromático e versátil, ele vai bem no pão, em sobremesas e até como ingrediente de receitas mais elaboradas. Preparar em casa é simples e permite controlar a quantidade de açúcar e escolher ingredientes de melhor qualidade.

A seguir, aprenda a fazer uma versão caseira deliciosa do creme de avelã!

Creme de avelã caseiro (Imagem: Elena Zajchikova | Shutterstock)

Creme de avelã caseiro

Ingredientes

2 xícaras de chá de avelãs torradas sem pele

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

em pó 100% 2 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de leite integral

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

Modo de preparo

Coloque as avelãs em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, apenas para realçar o sabor. Deixe amornar. Transfira as avelãs para o liquidificador ou processador e bata por alguns minutos até formar uma pasta bem fina e úmida. Acrescente o açúcar, o cacau em pó, o óleo de coco, o leite integral, o extrato de baunilha e o sal. Bata novamente até obter um creme liso e homogêneo.

Despeje a mistura em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre para não grudar no fundo. Cozinhe por aproximadamente 5 a 8 minutos, até o creme de avelã ficar mais encorpado e brilhante. Retire do fogo e deixe esfriar completamente. O creme ganha mais consistência depois de frio. Sirva em seguida.