Variedades

Dia Mundial do Creme de Avelã: aprenda a fazer receita caseira 

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 05/02/26 14h36
Creme de avelã caseiro (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Creme de avelã caseiro (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

O Dia Mundial do Creme de Avelã, celebrado em 5 de fevereiro, é a data perfeita para homenagear esse doce que conquistou cozinhas do mundo todo. Cremoso, aromático e versátil, ele vai bem no pão, em sobremesas e até como ingrediente de receitas mais elaboradas. Preparar em casa é simples e permite controlar a quantidade de açúcar e escolher ingredientes de melhor qualidade. 

A seguir, aprenda a fazer uma versão caseira deliciosa do creme de avelã!

Creme de avelã servido em tigela de vidro com colher, em cima de mesa de madeira com avelãs ao redor
Creme de avelã caseiro (Imagem: Elena Zajchikova | Shutterstock)

Creme de avelã caseiro

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de avelãs torradas sem pele
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de leite integral
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Coloque as avelãs em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, apenas para realçar o sabor. Deixe amornar. Transfira as avelãs para o liquidificador ou processador e bata por alguns minutos até formar uma pasta bem fina e úmida. Acrescente o açúcar, o cacau em pó, o óleo de coco, o leite integral, o extrato de baunilha e o sal. Bata novamente até obter um creme liso e homogêneo. 

Despeje a mistura em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre para não grudar no fundo. Cozinhe por aproximadamente 5 a 8 minutos, até o creme de avelã ficar mais encorpado e brilhante. Retire do fogo e deixe esfriar completamente. O creme ganha mais consistência depois de frio. Sirva em seguida.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google