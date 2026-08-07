Dia Mundial da Cerveja: três segredos para deixar a bebida no ponto perfeito para degustação

Na primeira sexta-feira de agosto, que neste ano cai em 7 de agosto, é celebrado o Dia Mundial da Cerveja, uma das bebidas mais consumidas e apreciadas pelos brasileiros. A data é um convite para brindar, mas também para descobrir que a experiência vai muito além da escolha do seu rótulo preferido.

A forma de servir, a temperatura e até o tipo de copo podem transformar a percepção dos aromas e sabores. Para ajudar os consumidores a aproveitarem cada gole, Yuri Freire, líder de cultura cervejeira da Estrella Galicia, reuniu três dicas essenciais para uma degustação perfeita.

“A cerveja não está pronta na garrafa, na lata ou no barril. Ela só estará pronta quando chegar ao copo do consumidor da maneira correta, da forma que preserve todos os seus sabores. A escolha do copo, a temperatura adequada e o ritual feito na hora de servir uma cerveja fazem toda a diferença para que a experiência seja exatamente como foi pensada na cervejaria”, explica o mestre cervejeiro.

O copo em que bebo faz diferença?

A escolha do copo deve levar em consideração o estilo da cerveja. Segundo o especialista, rótulos mais leves e refrescantes são mais bem apreciados em copos de maior capacidade e boca mais larga, que favorecem goles mais generosos e reforçam a sensação de frescor. Já as cervejas mais encorpadas, com maior teor alcoólico e intensidade aromática, costumam ser servidas em taças menores e com boca mais fechada, capazes de concentrar os aromas e valorizar suas características sensoriais.

“O copo faz parte da experiência. Cada formato foi pensado para destacar atributos específicos da cerveja, seja a refrescância, seja a intensidade dos aromas e sabores“, explica Yuri Freire.

Além do formato, a higiene do copo também merece atenção. O ideal é utilizar detergente neutro e uma esponja exclusiva para a lavagem dos copos de cerveja, evitando resíduos de gordura provenientes de outros utensílios da cozinha. Mesmo pequenas partículas de gordura podem comprometer a formação da espuma e alterar a percepção dos aromas e sabores da bebida.

Após a lavagem, o copo deve ser bem enxaguado e seco naturalmente em um local ventilado. Guardá-lo ainda úmido em armários fechados também não é recomendado, pois isso pode provocar odores indesejados.

O copo congelado pode comprometer os aromas, sabores e a formação da espuma da cerveja (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

Cuidado ao congelar o copo

Outro hábito bastante comum, mas que deve ser evitado, é congelar o copo antes de servir a cerveja. A película de gelo formada pode absorver odores presentes no freezer, seja do próprio equipamento ou de outros alimentos armazenados, e transferi-los para a bebida. Além disso, o excesso de frio reduz a percepção dos aromas e sabores, enquanto pequenos fragmentos de gelo podem se desprender durante o serviço, prejudicando a espuma e até a apresentação da cerveja.

“A cerveja já está na temperatura ideal para ser consumida. Quando colocamos um copo congelado, resfriamos ainda mais a bebida e reduzimos a percepção das características que o cervejeiro trabalhou para entregar. Além disso, o gelo pode carregar odores do freezer e comprometer tanto a espuma quanto a experiência sensorial”, afirma o sommelier de cervejas.

Cada cerveja na temperatura ideal

A temperatura também exerce papel fundamental na degustação. Em geral, cervejas mais leves e refrescantes devem ser servidas em temperaturas mais baixas, enquanto rótulos mais encorpados e complexos revelam melhor seus aromas e sabores quando consumidos um pouco menos gelados.

“Quando diminuímos a temperatura, ressaltamos algumas características da cerveja. Por isso, estilos leves pedem temperaturas mais baixas, enquanto cervejas mais complexas ganham expressão quando servidas em temperaturas um pouco mais altas”, explica Yuri Freire.

Por Gabriela Gimenes