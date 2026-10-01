Variedades

Dia Internacional do Café: 3 sobremesas fáceis para quem não resiste ao sabor da bebida

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 01/10/26 14h06
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Na mesa dos brasileiros, o café tem espaço garantido em diferentes momentos. Seja para acompanhar o café da manhã, receber uma visita ou fazer uma pausa durante o dia, a bebida está presente em várias ocasiões. Mas, além do tradicional cafezinho, ele também pode render sobremesas deliciosas, principalmente quando combinado com chocolate, cremes e outros ingredientes que equilibram seu sabor marcante.

A seguir, confira receitas de sobremesas fáceis para o Dia Internacional do Café, celebrado em 1º de outubro!

1. Sorvete de café cremoso

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 400 ml de creme de leite fresco gelado
  • 2 colheres de sopa de café solúvel
  • 2 colheres de sopa de água morna
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Grãos de café para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o café solúvel na água morna e deixe esfriar. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter um chantili firme. Acrescente o leite condensado, o café dissolvido e a essência de baunilha e misture delicadamente com uma espátula até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas, ou até firmar completamente. Retire do congelador alguns minutos antes de servir para facilitar o porcionamento. Sirva em seguida com grãos de café.

2. Banoffee com café

Ingredientes

Base

  • 200 g de biscoito maisena
  • 100 g de manteiga derretida

Recheio

  • 400 g de doce de leite
  • 3 bananas-nanicas maduras cortadas em rodelas
  • 1 colher de sopa de café solúvel
  • 1 colher de sopa de água quente

Cobertura

  • 200 ml de creme de leite fresco gelado
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Base

Em um liquidificador, coloque os biscoitos maisena e triture até obter uma farofa fina. Transfira para uma tigela, adicione a manteiga derretida e misture até formar uma massa úmida. Em seguida, com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível, pressionando bem. Leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma tigela, dissolva o café solúvel na água quente e misture ao doce de leite até ficar homogêneo. Espalhe a mistura sobre a base da torta e distribua as rodelas de banana-nanica sobre o doce de leite.

Cobertura

Na batedeira, bata o creme de leite fresco com o açúcar até formar um chantili firme. Espalhe sobre a banana e finalize com canela em pó. Leve à geladeira por 1 hora antes de servir.

Canecas de cerâmica branca com ilustrações temáticas de café cheias de brigadeiro cremoso de colher, cobertas generosamente com granulado de chocolate. Uma colher dourada está mergulhada na caneca em primeiro plano, e grãos de granulado estão espalhados sobre a superfície branca ao redor.
Brigadeiro de café (Imagem: Vanira Arnaud Estudio | Shutterstock)

3. Brigadeiro de café

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de café solúvel
  • 1 colher de sopa de chocolate em pó 50% cacau
  • 100 g de granulado de chocolate
  • 1 colher de sopa de água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o café solúvel na água quente. Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a manteiga, o chocolate em pó e o café dissolvido. Leve ao fogo baixo e mexa continuamente até obter um brigadeiro cremoso e espesso, mas ainda com consistência de colher. Distribua em canecas individuais e cubra com o granulado de chocolate. Sirva morno ou leve à geladeira até o momento de servir.

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