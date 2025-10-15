Dia dos Professores: 5 filmes inspiradores para celebrar a data

Celebrar o Dia dos Professores é também reconhecer o impacto que os educadores têm na vida de seus alunos. Uma forma inspiradora de fazer isso é por meio do cinema: histórias que mostram dedicação, criatividade e a capacidade de transformar sonhos em realidade nos lembram do poder do ensino.

Longas sobre professores e alunos revelam desafios, conquistas e a importância de acreditar no potencial de cada indivíduo, mostrando que a educação vai muito além da sala de aula. Por isso, a seguir, confira 5 filmes inspiradores para celebrar a data!

1. Coach Carter – treino para a vida (2005)

No filme “Coach Carter – Treino para a vida”, Ken Carter muda a história dos jovens que fazem parte de um time de basquete (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

A trama é baseada na vida de Ken Carter, interpretado por Samuel L. Jackson, proprietário de uma loja de artigos esportivos que assume o papel de treinador em sua antiga escola, Richmond High School, localizada na periferia de Richmond, Califórnia.

Ao enfrentar o baixo desempenho acadêmico e esportivo do time, ele decide implementar um sistema exigente, em que os alunos precisam manter boas notas e um comportamento exemplar para fazer parte do time. Sob a orientação de Carter, a jornada dos jogadores de basquete de Richmond High revela que a verdadeira vitória vai além das quadras, enfatizando a importância da educação e do caráter.

Onde assistir: Netflix, Apple TV e Telecine.

2. A História de Ron Clark (2006)

“A História de Ron Clark” mostra como um jovem professor transforma a vida de seus alunos (Imagem: Reprodução digital | Shout! Factory)

Baseado em fatos, o drama conta a história de Ron Clark (Matthew Perry), um jovem professor cheio de energia e métodos criativos que decide deixar o interior da Carolina do Norte para trabalhar em uma escola pública no Harlem, bairro considerado um dos mais desafiadores de Nova York. Lá, ele encontra uma turma desmotivada, com sérios problemas de disciplina e baixa autoestima.

Com empatia, dedicação e muita paciência, Clark conquista a confiança dos alunos e os ensina a acreditar em si. Ele desenvolve estratégias de ensino inovadoras, cria regras de convivência baseadas no respeito e transforma uma classe desacreditada em um grupo de estudantes motivados e cheios de potencial.

Onde assistir: YouTube.

3. O grande desafio (2007)

Em “O grande desafio”, Melvin Tolson desafia o racismo para tornar seus alunos oradores excepcionais (Imagem: Reprodução digital | Telecine)

Inspirado em eventos reais, o filme narra a história de Melvin Tolson (Denzel Washington), professor de inglês e treinador de debate na Wiley College, uma pequena universidade historicamente negra no Texas durante a década de 1930. Determinado a incentivar seus alunos, ele os prepara para competições de debate, enfrentando não apenas escolas rivais, mas também o racismo e a segregação da época.

Com métodos inovadores, disciplina e dedicação, ele transforma estudantes comuns em oradores excepcionais, capazes de confrontar preconceitos e provocar mudanças significativas. A equipe da Wiley College chega a competir contra universidades de prestígio, incluindo Harvard, demonstrando que coragem, talento e perseverança podem superar qualquer obstáculo.

Onde assistir: Prime Video.

4. Escritores da liberdade (2007)

“Escritores da liberdade” mostra uma professora que incentiva os estudantes a escreverem sobre as próprias histórias (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

Baseado em fatos, o filme conta a história da professora recém-formada Erin Gruwell (Hilary Swank), uma jovem idealista que começa a ensinar em uma escola de bairro pobre e dominada pela violência. Com alunos rebeldes, sem vontade de aprender e com os constantes conflitos raciais, ela tem o desafio de fazer com que eles tenham interesse pelo estudo e confiem em si.

Assim, a educadora aposta em métodos diferentes de ensino, como a escrita, para incentivar os estudantes a escreverem sobre as próprias histórias e se expressarem. O longa também ressalta como a educação pode transformar vidas e mostra a importância dos vínculos sociais em sala de aula.

Onde assistir: YouTube, Apple TV e Google Play Filmes e TV.

5. O homem que viu o infinito (2015)

“O homem que viu o infinito” conta a história de um gênio autodidata que muda a história da matemática com o seu professor (Imagem: Reprodução digital | Kingsgate Films e Paper Street Films)

O filme narra a trajetória de Srinivasa Ramanujan (Dev Patel), um jovem matemático indiano autodidata, cuja genialidade chama a atenção do professor G.H. Hardy (Jeremy Irons) na Universidade de Cambridge, no início do século XX. Apesar das diferenças culturais e do preconceito enfrentado, Ramanujan e Hardy desenvolvem uma colaboração que revoluciona o mundo da matemática.

A história mostra o impacto da orientação, da perseverança e da paixão pelo conhecimento, destacando como a dedicação de um mentor e a confiança no potencial de um aluno podem transformar vidas e deixar um legado.

Onde assistir: Google Play Filmes e TV, Apple TV, YouTube e Prime Video.