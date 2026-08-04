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Dia dos Pais: 8 livros para presentear o seu herói

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 04/08/26 11h36
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Uma boa história pode ser o presente perfeito para celebrar o Dia dos Pais com significado (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Algumas das lembranças mais marcantes da vida são as longas conversas, os exemplos, a presença e a constância que só um herói pode proporcionar: nosso pai. Neste Dia dos Pais, um livro pode significar mais do que um presente e se transformar em convite para fortificar laços, despertar reflexões e criar histórias para compartilhar.

Cada pai tem o seu jeito de olhar para a vida, gostos peculiares e, sem dúvidas, uma leitura favorita. Por isso, reunimos dicas literárias explorando temas como educação dos filhos, propósito, espiritualidade, legado emocional, superação, afeto e até mesmo música. Confira!

1. Bom pai, mau pai

Capa do livro "Bom Pai, Mau Pai: Aprendendo com os (muitos) erros e (alguns) acertos do Rei Davi", de Fausto Flor Carvalho. A imagem mostra um pai sorridente abraçando seu filho pequeno. No fundo, há a silhueta em tom escuro de um pai e um filho, acompanhada de uma citação em aspas de Marcos Piangers no topo.
“Bom pai, mau pai” ensina que nunca é tarde para rever atitudes, fortalecer vínculos com os filhos e construir uma paternidade baseada em propósito e aprendizado (Imagem: Reprodução digital | Editora LC Books)

Criar filhos em uma época marcada pelo excesso de telas, inteligência artificial e hiperestímulos exige mais do que boas intenções. O pediatra Fausto Flor Carvalho recorre à trajetória do rei Davi para discutir desafios, erros e acertos da paternidade, e defende que nunca é tarde para rever atitudes, fortalecer vínculos com os filhos e educar com propósito. O autor organiza a obra como um dicionário com 36 verbetes em ordem alfabética, de “Abandono” a “Zona de Conforto”, que percorrem temas como coragem, culpa, favoritismo, medo, legado, impulso e reconciliação.

2. O filho que chega em casa

Capa do livro "O filho que chega em casa: Um método para ler melhor seu filho sem concluir cedo demais", de Cássio Mori. A ilustração em tons beges e estilo lápis de cor mostra uma mochila encostada no chão ao lado de uma porta aberta que emite uma luz acolhedora.
Em “O filho que chega em casa”, Cássio Mori convida os pais a enxergarem o valor da escuta, mostrando como acolher os filhos fortalece a confiança e o diálogo (Imagem: Reprodução digital | Cássio Mori)

Quando um filho chega em casa, os pais tentam ler um dia que não viram. Uma resposta curta, um silêncio, uma queixa, um medo disfarçado: quase tudo chega em pedaços. E o modo como você recebe hoje o que ele conta ensina o que ele vai contar amanhã. Este livro não promete que você vai ver tudo, nem acertar sempre. Promete um jeito de receber o pouco que chega e de responder sem transformar um pedaço na história inteira. O autor Cássio Mori é pai e passou a vida dentro de escola, dos dois lados da mesma porta.

3. Djavan: dizem que o amor atrai

Capa da biografia "Djavan: Dizem que o amor atrai - A biografia reportagem", escrita por Tiago Ramos e Mattos. A imagem em preto e branco mostra o cantor Djavan tocando guitarra e cantando em um microfone. O título do livro é exibido na lateral esquerda com tipografia em vermelho e amarelo.
“Djavan: dizem que o amor atrai” revela a trajetória e a sensibilidade do cantor, oferecendo aos fãs uma leitura repleta de música, poesia e reflexões sobre sua obra (Imagem: Reprodução digital | Trend Editora)

Nesta biografia-reportagem, o autor Tiago Ramos e Mattos traz aos pais fãs da música um retrato sereno e instigante de uma das mais célebres vozes da música brasileira: Djavan. Publicada pela Trend Editora, a obra permite conhecer o artista alagoano em toda a sua complexidade poética, uma vez que, de modo sensível e perspicaz, o cantor subleva sentimentos universais básicos, como o amor, a uma potencialidade expressiva com uso de metáforas, paronomásias e neologismos.

4. Não é fácil ser pai

Capa do livro "Não É Fácil Ser Pai: Como domar os leõezinhos, não chatear sua esposa e recuperar (um pouco) a sanidade depois da paternidade", de René Breuel. A ilustração em quadrinhos em tons de azul e branco mostra um pai de óculos sorrindo com as mãos na cabeça em meio a um turbilhão de objetos infantis, como fraldas, babadores e brinquedos. Os títulos estão em destaque com letras na cor laranja.
O livro “Não é fácil ser pai” retrata os desafios da paternidade e mostra que errar faz parte do processo de aprender a cuidar e amar (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Com humor e empatia, René Breuel conta a própria história, medos e fiascos para apoiar quem também está navegando pelas alegrias e dores da paternidade. Desde trocar fraldas e se perguntar se a juventude acabou até gerenciar a ansiedade e os ajustes matrimoniais, este livro oferece exemplos da vida real que ajudarão os novos papais a rirem de si mesmos, se sentirem mais confiantes e perceberem que se tornar pai não é mole mesmo.

5. Perach

Capa do livro "PERACH: Uma experiência real no mundo espiritual", de Vagner S. Xavier. A imagem central retrata uma vista do planeta Terra no espaço sob um céu estrelado, cercado por estruturas metálicas futuristas e um portal ou buraco negro brilhante ao fundo.
Em “Perach”, Vagner S. Xavier compartilha uma história de fé, superação e amor pela família, destacando a força da presença paterna diante das adversidades (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Na autobiografia de Vagner S. Xavier, uma intensa jornada de fé e superação revela como o amor pela família se torna força para enfrentar momentos de sofrimento e incerteza. Ao retratar a relação com os filhos em meio às adversidades, o autor mostra que a presença paterna também se manifesta no cuidado, na proteção e na esperança.

6. Amar para não ser em vão

Capa do livro "Amar para não ser em vão: Notas para pensar o amor", de Lucas Lujan. Com fundo azul-claro, a capa traz a ilustração minimalista em linhas roxas de duas mãos se aproximando quase sem se tocar. O título e o nome do autor estão em destaque na cor rosa-chiclete.
“Amar para não ser em vão” propõe uma reflexão sobre como os vínculos afetivos influenciam quem nos tornamos (Imagem: Reprodução digital | Editora Paidós)

Em uma reflexão sobre os laços que moldam quem somos, o psicanalista Lucas Lujan aborda como as primeiras relações afetivas influenciam a maneira de amar ao longo da vida. Em uma narrativa sensível, o autor mostra que a figura paterna, assim como outras, exerce papel essencial na construção da identidade, do afeto e da capacidade de estabelecer relações saudáveis. A obra reúne ainda reflexões sobre cuidado e o legado emocional transmitido entre gerações.

7. Destino

Capa do livro "Destino: O poder do karma", de Sri Prem Baba. A foto exibe um caminho de pedras ao longo do topo de uma montanha ao pôr do sol, sob um céu estrelado em gradiente de tons roxos, alaranjados e rosa.
“Destino” convida o leitor a refletir sobre escolhas, espiritualidade e autorresponsabilidade, mostrando como cada decisão pode transformar o rumo da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Em diferentes momentos da vida, refletir sobre as próprias escolhas também é uma forma de pensar no legado que se constrói. Nesse lançamento, o mestre espiritual Sri Prem Baba aborda o karma como uma oportunidade de aprendizado e transformação, relacionando-o à espiritualidade, livre-arbítrio e autorresponsabilidade, para mostrar como escolhas conscientes podem influenciar o rumo da própria vida.

8. O segredo da abundância

Capa do livro "O Segredo da Abundância: Transforme atitudes diárias em resultados extraordinários", de Flavio Valvassoura. A capa possui fundo branco e traz no centro a imagem de uma pepita de ouro coberta com fragmentos de terra escura.
“O segredo da abundância” reúne reflexões sobre fé, propósito e generosidade, mostrando que uma vida plena também é construída por valores e relacionamentos (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Para pais que buscam fortalecer a fé e encontrar equilíbrio em meio às demandas do dia a dia, esta é a leitura perfeita! Na obra, o pastor Flavio Valvassoura apresenta reflexões sobre propósito, descanso, generosidade e confiança, mostrando que uma vida plena não depende apenas de resultados financeiros, mas também da forma como cultivamos nossos valores, relacionamentos e escolhas. A experiência pode ser complementada pelo devocional homônimo, uma jornada de 42 dias criada para ajudar o leitor a colocar esses ensinamentos em prática.

Por Caroline Arnold

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