Dia dos Avós: conheça as características da vovó de cada signo

Na linguagem astrológica, a figura da avó vai muito além dos laços biológicos. Ela se manifesta como um arquétipo vivo em cada signo, representando diferentes formas de amar, cuidar, proteger, aconselhar e transmitir valores. Cada signo expressa uma maneira singular de viver a avó: algumas são mais expansivas e afetuosas, outras mais discretas e reservadas, mas todas carregam uma forma única de demonstrar carinho e construir vínculos.

Ao observar “a avó de cada signo”, mergulhamos também em padrões emocionais, memórias afetivas e dinâmicas familiares que podem influenciar, muitas vezes de forma inconsciente, a maneira como aprendemos a oferecer e receber cuidado ao longo da vida. Afinal, para muitas pessoas, a avó representa um dos primeiros lugares de acolhimento, pertencimento e segurança emocional.

Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica como é a avó de cada signo!

Áries

A avó do signo de Áries incentiva os netos a terem coragem, iniciativa e independência (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Áries tem uma energia marcante, espontânea e cheia de iniciativa. É o tipo de pessoa que ensina mais pelo exemplo do que pelos discursos, incentivando a experimentar, arriscar e descobrir o mundo por conta própria. Pode ser impaciente em alguns momentos, mas está sempre pronta para defender quem ama. Sua forma de cuidar é dinâmica, corajosa e cheia de incentivo para que os netos nunca tenham medo de seguir em frente.

Touro

A avó do signo de Touro demonstra carinho por meio do aconchego, da estabilidade e dos cuidados (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Touro transmite aconchego, estabilidade e segurança. Seu carinho aparece nos pequenos prazeres do cotidiano, em uma comida preparada com afeto, em um abraço demorado ou na preocupação em garantir que todos estejam bem. É uma presença constante, que oferece conforto e tranquilidade. Pode ser um pouco resistente a mudanças, mas demonstra seu amor com lealdade e constância, valorizando os momentos simples e os vínculos duradouros.

Gêmeos

A avó do signo de Gêmeos fortalece os laços com boas conversas, curiosidade e leveza (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Gêmeos é comunicativa, curiosa e cheia de histórias para contar. Gosta de conversar, trocar ideias, fazer perguntas e acompanhar as novidades do mundo. Sua relação com os netos é marcada pela leveza, pelo humor e pela troca constante. Pode ter mais dificuldade em lidar com momentos muito carregados emocionalmente, mas oferece estímulo, criatividade e uma mente sempre aberta para novas descobertas.

Câncer

A avó do signo de Câncer acolhe os netos com sensibilidade, proteção e muito afeto (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Câncer é acolhimento em forma de pessoa. Intuitiva e extremamente protetora, costuma perceber o que os netos sentem mesmo quando eles não dizem nada. Valoriza as memórias, as tradições e os momentos compartilhados em família. Pode ser bastante sensível e se envolver profundamente com as emoções de quem ama, mas sua presença costuma transmitir uma forte sensação de proteção, carinho e pertencimento.

Leão

A avó do signo de Leão celebra as conquistas dos netos com entusiasmo e orgulho (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Leão é calorosa, generosa e gosta de celebrar aqueles que ama. Torce pelos netos, vibra com suas conquistas e faz questão de demonstrar orgulho por cada uma delas. Tem uma presença forte e um jeito marcante de expressar afeto, muitas vezes transformando momentos simples em grandes acontecimentos. Pode gostar de receber atenção, mas oferece em troca um amor intenso, vibrante e cheio de entusiasmo.

Virgem

A avó do signo de Virgem demonstra amor por meio da atenção, dos cuidados e dos conselhos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Virgem demonstra carinho por meio da atenção e dos cuidados práticos. É aquela que percebe detalhes, lembra de compromissos e está sempre pronta para ajudar a resolver algum problema. Seu amor aparece em atitudes concretas e na preocupação com o bem-estar dos netos. Pode fazer críticas ou dar muitos conselhos, mas geralmente sua intenção é contribuir para que aqueles que ama estejam preparados e cuidem melhor de si.

Libra

A avó do signo de Libra valoriza o diálogo, a harmonia e a boa convivência em família (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Libra busca manter a harmonia nas relações familiares. Afetuosa, gentil e diplomática, prefere resolver os conflitos por meio da conversa e costuma valorizar ambientes agradáveis e momentos de convivência. Pode ter dificuldade em tomar decisões mais firmes, mas ensina, por meio do exemplo, a importância do respeito, da gentileza e da capacidade de conviver com as diferenças.

Escorpião

A avó do signo de Escorpião cria vínculos profundos e protege quem ama com intensidade (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Escorpião estabelece vínculos profundos e intensos com os netos. É observadora, intuitiva e costuma perceber rapidamente quando algo não está bem. Seu instinto protetor é muito forte e sua lealdade é inabalável. Pode ser exigente e querer acompanhar tudo de perto, mas dificilmente abandona quem ama. Sua grande lição é mostrar que é possível enfrentar momentos difíceis, superar transformações e sair deles ainda mais forte.

Sagitário

A avó do signo de Sagitário inspira os netos a explorar o mundo e viver novas experiências (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Sagitário tem espírito jovem, aventureiro e uma visão ampla da vida. Incentiva os netos a conhecerem o mundo, fazerem perguntas, descobrirem novas culturas e ampliarem seus horizontes. É otimista, divertida e costuma trazer leveza para as relações. Pode parecer menos presente em alguns momentos, mas ensina que crescer também significa conquistar liberdade, experimentar o novo e não se limitar ao que já é conhecido.

Capricórnio

A avó do signo de Capricórnio transmite responsabilidade, disciplina e importantes ensinamentos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Capricórnio é uma figura de força, responsabilidade e experiência. Gosta de transmitir ensinamentos que possam preparar os netos para os desafios da vida e valoriza o esforço, a disciplina e a perseverança. Pode parecer mais rígida ou exigente, mas demonstra seu carinho ao compartilhar aprendizados e oferecer uma base sólida para a família. Sua presença ensina que paciência e dedicação são fundamentais para construir um caminho consistente.

Aquário

A avó do signo de Aquário incentiva a liberdade, a autenticidade e o respeito às diferenças (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Aquário tem um jeito único de se relacionar com os netos. Moderna, independente e pouco convencional, estimula a individualidade e respeita as escolhas de cada um. Gosta de conversar sobre ideias diferentes e pode apresentar perspectivas que fogem do senso comum. Embora nem sempre demonstre afeto de maneira tradicional, incentiva os netos a pensarem por conta própria e a terem liberdade para construir a própria identidade.

Peixes

A avó do signo de Peixes acolhe os netos com empatia, ternura e muita compreensão (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A avó do signo de Peixes é sensível, acolhedora e profundamente empática. Muitas vezes consegue perceber as necessidades dos netos antes mesmo que eles consigam expressá-las. Tem uma imaginação fértil, valoriza os sonhos e costuma criar vínculos baseados em muito afeto e compreensão. Pode acabar se doando além dos próprios limites, mas oferece uma presença marcada pela ternura, pela compaixão e pela capacidade de acolher sem julgamentos.

Por Mariah Santos