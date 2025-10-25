Dia do Macarrão: 4 receitas deliciosas e práticas para o almoço ou jantar

Celebrado em 25 de outubro, o Dia do Macarrão é uma ótima oportunidade para saborear um dos pratos mais queridos ao redor do mundo. Leve, versátil e cheio de sabor, ele combina com qualquer momento — seja em um almoço prático ou em um jantar caprichado. Das versões tradicionais às mais criativas, transforma ingredientes simples em refeições que encantam pelo aroma, textura e conforto que só uma boa massa pode oferecer.

A seguir, veja 4 receitas deliciosas e práticas de macarrão para o almoço ou jantar!

Penne com molho pesto e peito de frango grelhado

Ingredientes

Frango

2 peitos de frango

1 colher de chá de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Molho pesto

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1/3 de xícara de chá de azeite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de nozes

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Macarrão

250 g de macarrão tipo penne

Água para cozinhar

Sal a gosto

Modo de preparo

Molho pesto

No liquidificador, coloque as folhas de manjericão, o azeite, o queijo parmesão ralado, as nozes, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter um molho cremoso e homogêneo. Reserve.

Macarrão

Em uma panela grande, ferva a água com o sal em fogo médio. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve.

Frango e montagem do prato

Em uma tigela, tempere os peitos de frango com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite em fogo médio e grelhe os peitos de frango até dourarem dos dois lados e ficarem cozidos por dentro. Corte em fatias. Em um prato misture o macarrão ainda quente com o molho pesto, envolvendo bem. Disponha as fatias de frango grelhado por cima e finalize com um pouco de molho pesto. Sirva em seguida.

Espaguete com molho de amendoim e gengibre

Ingredientes

Espaguete

250 g de espaguete

Água para cozinhar

Sal a gosto

Molho de amendoim e gengibre

3 colheres de sopa de pasta de amendoim integral

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 colher de chá de mel

1 colher de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de água morna

1 dente de alho picado

Gergelim torrado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Espaguete

Em uma panela grande, ferva a água com o sal em fogo médio. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve.

Molho de amendoim e gengibre

Em uma tigela, misture a pasta de amendoim, o molho de soja, o gengibre ralado, o mel, o suco de limão, a água morna, o alho e a pimenta-do-reino. Mexa bem até formar um molho homogêneo e cremoso. Coloque o espaguete em uma tigela grande e adicione o molho de amendoim e gengibre. Misture bem até envolver todos os fios. Polvilhe com gergelim torrado e sirva em seguida.

Macarrão gravatinha com cogumelo e espinafre (Imagem: Vladislav Chusov | Shutterstock)

Macarrão gravatinha com cogumelo e espinafre

Ingredientes

250 g de macarrão tipo gravatinha

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

250 g de cogumelo paris fatiados

paris fatiados 2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva água com sal em fogo médio. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Acrescente o alho e refogue até dourar. Adicione o cogumelo e cozinhe até ficar dourado e soltar o líquido natural. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte as folhas de espinafre à frigideira e misture até murcharem levemente. Adicione o creme de leite e o queijo parmesão ralado, mexendo até o molho ficar cremoso. Misture o macarrão cozido ao molho e sirva em seguida.

Talharim com tiras de filé mignon ao molho de mostarda e mel

Ingredientes

Macarrão

250 g de macarrão tipo talharim

Sal a gosto

Água para cozinhar

Filé-mignon

400 g de filé mignon cortado em tiras

cortado em tiras 1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de mostarda e mel

1 colher de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de caldo de carne

1 colher de chá de suco de limão

Queijo parmesão ralado e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Macarrão

Em uma panela grande, ferva água com sal em fogo médio. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve.

Filé mignon

Em uma panela, aqueça o azeite e a manteiga em fogo médio. Adicione as tiras de filé mignon, tempere com sal e pimenta-do-reino e doure até que fiquem cozidas por dentro e douradas por fora. Retire da frigideira e reserve.

Molho de mostarda e mel

Na mesma frigideira da carne, mantenha o fogo médio e adicione a mostarda dijon e o mel. Misture bem até formar uma base cremosa. Junte o caldo de carne e o creme de leite, mexendo até o molho engrossar levemente. Adicione o suco de limão e misture novamente. Volte as tiras de filé mignon à frigideira, misture com o molho e aqueça por mais 1 a 2 minutos, para incorporar os sabores. Misture o macarrão cozido ao molho e envolva bem. Finalize com o queijo parmesão ralado e a cebolinha. Sirva em seguida.