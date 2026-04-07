Dia do Jornalista: 5 dicas para quem quer se formar e construir carreira na área

Celebrado em 7 de abril, o Dia do Jornalista destaca a importância de uma profissão essencial para a sociedade. Em um cenário de excesso de informação, o trabalho do jornalista continua sendo fundamental para garantir credibilidade, contexto e responsabilidade naquilo que chega ao público.

Mas, para quem sonha em seguir carreira na área, o caminho pode gerar muitas dúvidas. Segundo a jornalista e especialista em comunicação institucional Karol Kantovick, o jornalismo exige curiosidade, disciplina e disposição para aprender constantemente. “É uma profissão muito dinâmica. Quem escolhe o jornalismo precisa gostar de ouvir histórias, investigar fatos e entender o mundo ao seu redor”, afirma.

A seguir, a especialista lista algumas orientações para quem deseja ingressar na profissão. Confira!

1. Desenvolva curiosidade sobre o mundo

Um bom jornalista precisa estar atento ao que acontece na sociedade. Ler notícias, acompanhar diferentes veículos e entender temas variados ajuda a desenvolver repertório e visão crítica.

2. Aproveite ao máximo a experiência universitária

A formação acadêmica é um período importante para testar áreas diferentes do jornalismo, como reportagem, produção, comunicação institucional e assessoria de imprensa.

Vivências como estágios e projetos universitários são essenciais para ganhar prática e entender o dia a dia da área (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

3. Busque experiências práticas desde cedo

Estágios, projetos universitários e produção de conteúdo são fundamentais para desenvolver habilidades e entender como funciona a rotina da profissão.

4. Construa uma boa rede de contatos

O jornalismo é uma área muito baseada em relacionamento. Professores, colegas de faculdade e profissionais do mercado podem se tornar conexões importantes ao longo da carreira.

5. Esteja aberto às novas áreas da comunicação

O mercado mudou muito nos últimos anos e hoje o jornalista pode atuar em diferentes frentes, como assessoria de imprensa, produção de conteúdo, comunicação digital e estratégia de posicionamento.

Para Karol Kantovick, o mais importante é entender que o jornalismo continua sendo uma profissão relevante e necessária. “O jornalista tem um papel essencial na sociedade. É uma profissão que exige responsabilidade com a informação e compromisso com a verdade”, conclui.

Por Gabriela Andrade