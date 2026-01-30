Dia do Croissant: 3 receitas práticas para o café da tarde

Crocante por fora, macio por dentro e com aquele perfume inconfundível de manteiga, o croissant atravessou fronteiras e se transformou em um clássico das mesas brasileiras. Presença quase obrigatória no café da tarde, ele agrada pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pela capacidade de se reinventar.

Na versão tradicional francesa, recheado ou adaptado com ingredientes do dia a dia, o croissant abre espaço para combinações que vão do doce ao salgado. Por isso, para celebrar o Dia do Croissant, a proposta é apostar em receitas práticas.

A seguir, confira três receitas fáceis para preparar em casa e deixar o café da tarde ainda mais especial.

1. Croissants de morango e cream cheese

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

60 g de açúcar

10 g de sal

250 ml de leite morno

morno 40 g de manteiga mole

250 g de manteiga gelada gelada para folhar

Recheio

200 g de cream cheese

250 g de morangos frescos

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar e o sal. Acrescente o fermento e o leite morno aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Incorpore a manteiga e sove até obter uma massa lisa. Cubra e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume

Abra a massa em formato retangular, coloque a manteiga gelada no centro e dobre a massa para envolver a manteiga. Leve à geladeira por 30 minutos. Repita o processo de abrir e dobrar a massa mais duas vezes, sempre respeitando o tempo de descanso. Abra a massa, corte em triângulos e enrole formando os croissants. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e deixe crescer por 30 a 40 minutos. Asse em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até ficarem dourados. Retire do forno e deixe esfriar.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture o cream cheese com o açúcar e a baunilha até obter um creme liso e cremoso. Lave, higienize e fatie os morangos. Corte os croissants ao meio, no sentido horizontal, sem separar completamente. Espalhe uma camada generosa de cream cheese na parte inferior. Distribua os morangos fatiados sobre o creme. Feche levemente o croissant e sirva.

Croissant de chocolate (Imagem: casa.da.photo | Shutterstock)

2. Croissant de chocolate

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

60 g de açúcar

10 g de sal

250 ml de leite morno

40 g de manteiga mole

250 g de manteiga gelada para folhar

Recheio

150 g de chocolate meio amargo em barras ou gotas próprias para forno

Cobertura

100 g de chocolate meio amargo derretido

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar e o sal. Acrescente o fermento e o leite morno aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Incorpore a manteiga e sove até obter uma massa lisa e elástica. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume.

Após o crescimento, abra a massa em formato retangular sobre uma superfície enfarinhada. Coloque a manteiga gelada no centro, dobre as laterais para envolver completamente e leve à geladeira por 30 minutos. Retire, abra novamente a massa e dobre em três partes. Repita esse processo mais duas vezes, sempre respeitando o tempo de descanso na geladeira, para garantir a textura folhada.

Recheio

Abra a massa em um retângulo grande e corte em triângulos. Coloque um pedaço de chocolate meio amargo na base de cada triângulo. Enrole a massa a partir da parte mais larga, formando os croissants e mantendo o recheio bem fechado no interior.

Disponha os croissants em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Cubra levemente e deixe descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que estejam dourados e folhados. Retire do forno, espere amornar e, se desejar, finalize com chocolate derretido por cima antes de servir.

Croissant de geleia de damasco (Imagem: Alessio Orru | Shutterstock)

3. Croissant de geleia de damasco

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de sal

50 g de açúcar

10 g de fermento biológico seco

250 ml de leite morno

50 g de manteiga sem sal em ponto pomada

250 g de manteiga sem sal gelada para folhar

Recheio

200 g de geleia de damasco

Finalização

1 ovo batido para pincelar

Açúcar granulado ou açúcar pérola para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Acrescente o fermento biológico seco e, aos poucos, o leite morno, mexendo até formar uma massa homogênea. Incorpore a manteiga em temperatura ambiente e sove até obter uma massa lisa, macia e elástica. Cubra a massa com um pano limpo e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume.

Após o crescimento, abra a massa em formato retangular sobre uma superfície enfarinhada. Coloque a manteiga gelada no centro, dobre as laterais da massa para envolver completamente e leve à geladeira por 30 minutos. Retire da geladeira, abra novamente a massa e dobre em três partes (como uma carta). Repita esse processo mais duas vezes, sempre respeitando o descanso na geladeira, para criar as camadas folhadas.

Recheio

Abra a massa em um grande retângulo e corte em triângulos. Coloque uma pequena porção de geleia de damasco na base de cada triângulo, cuidando para não exagerar e evitar vazamentos. Enrole a massa a partir da base, formando os croissants, e curve levemente as pontas para dar o formato tradicional.

Disponha os croissants em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Cubra levemente e deixe descansar por mais 30 minutos. Pincele com o ovo batido, salpique açúcar granulado por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até ficarem bem dourados, crocantes por fora e macios por dentro.