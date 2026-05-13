Dia do Chef: 7 dicas para ter uma cozinha pronta para os melhores menus

Da gastronomia à decoração, os programas culinários têm despertado o interesse do público por experiências mais completas na cozinha, unindo criatividade e estética. Nesse cenário, cresce a busca por ambientes bem planejados que facilitem a rotina e tragam o clima de uma cozinha de chef, sem necessariamente reproduzir um espaço profissional.

Inspirados por esse movimento e pelo Dia Nacional do Chef de Cozinha, comemorado em 13 de maio, arquitetos compartilham dicas para transformar esse espaço e permitir que os moradores vivam a experiência de chefs amadores dentro de casa. Confira!

1. A coifa é essencial

Em cozinhas integradas com área social ou gourmet, especialmente aquelas que reúnem cooktop e churrasqueira no mesmo ambiente, investir em uma coifa eficiente é indispensável para garantir conforto no dia a dia.

Além de ajudar a eliminar fumaça, gordura e odores, o equipamento contribui diretamente para a conservação dos móveis, revestimentos e tecidos presentes nos espaços integrados da casa. Para o arquiteto Bruno Moraes, os modelos embutidos ou com acabamento sofisticado reiteram o visual elegante do ambiente sem comprometer a funcionalidade.

2. Equipamentos profissionais

Entre os elementos que mais fazem diferença para quem gosta de cozinhar está a escolha do cooktop, principalmente os modelos com trempes de ferro fundido, que costumam ser os preferidos em cozinhas gourmet por oferecerem maior estabilidade para as panelas, resistência ao calor intenso e durabilidade superior no uso diário.

Em muitos projetos, a arquiteta Rosângela Pena gosta de contar com a seguridade que os elementos trazem ao movimentar panelas maiores e a facilidade do cozimento em diferentes intensidades de chama. Para ela, são detalhes que dinamizam a rotina de quem cozinha com frequência.

Nesta mesma linha, outra solução que está entre as mais desejadas em cozinhas planejadas é a torre quente, que agrega o forno e o micro-ondas. Além da funcionalidade, de acordo com a arquiteta Cristiane Schiavoni, o elemento contribui com a ergonomia fundamental para o uso e valoriza o design da cozinha ao dispor de uma composição sofisticada e integrada à marcenaria. “Pensar no conforto durante o uso é essencial em qualquer projeto. Uma cozinha bonita também precisa oferecer bem-estar para quem utiliza o espaço”, argumenta.

Alguns detalhes na cozinha ajudam a facilitar a rotina (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci)

3. Acessórios inteligentes

Poucas situações são tão frustrantes quanto perceber a falta de tomadas no momento para ligar um eletrodoméstico na cozinha. Por isso, prever pontos elétricos estratégicos sobre as bancadas é uma solução indispensável. Bruno Moraes indica opções discretas e sofisticadas, como uma torre de tomadas embutidas ou retráteis, que ajudam a manter a bancada com visual clean.

O arquiteto ainda indica outro aliado de uma rotina intensa: a cuba dupla. Com a oportunidade que permite separar tarefas simultâneas, como higienizar alimentos enquanto a louça é organizada, o modelo torna o fluxo de trabalho muito mais eficiente e confortável no dia a dia.

Agora, outro elemento que também combina com áreas molhadas é a torneira gourmet. Para Cristiane Schiavoni, a maleabilidade junto aos diferentes tipos de jatos é a maior vantagem da rotina, e há vários modelos que facilitam desde a higienização dos alimentos até a limpeza da bancada e da cuba.

4. Bancadas que favorecem a convivência

Uma bancada ampla é indispensável para uma cozinha de chef: é nela que se organizam as atividades diárias e até momentos de convivência entre amigos e família. Por isso, investir em uma superfície de dimensões generosas e resistentes faz toda a diferença tanto na funcionalidade quanto na durabilidade do ambiente. Para tanto, o arquiteto Paulo Tripoloni prioriza materiais como quartzo, granito, porcelanato e superfícies ultracompactas pela resistência, facilidade de manutenção e sofisticação visual.

E claro, quando se tem uma bancada ampla, é possível fazer dela uma extensão que funciona tanto de apoio para refeições rápidas quanto para espaço de trabalho. “A solução ainda contribui para aproveitar melhor a circulação e tornar o ambiente muito mais multifuncional, característica cada vez mais valorizada nas casas atuais. Hoje, os espaços precisam ser flexíveis e acompanhar diferentes necessidades ao longo do dia, e a cozinha também entra nessa dinâmica”, explicam os arquitetos Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto.

A marcenaria personalizada valoriza os eletrodomésticos por meio de nichos estratégicos (Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci)

5. Marcenaria planejada valorizando eletros

A busca por cozinhas mais organizadas e visualmente leves fez crescer o uso de eletrodomésticos embutidos nos projetos contemporâneos. Entre eles, a geladeira integrada à marcenaria se destaca por proporcionar uma estética mais uniforme e elegante ao ambiente. Para tanto, Cristiane Schiavoni lembra que, apesar de ser um sonho ter uma dessas, não é qualquer geladeira que pode ser empregada dessa forma, mas, sim, modelos específicos para essa finalidade.

Nessa mesma pegada, a marcenaria personalizada valoriza os eletrodomésticos por meio de nichos estratégicos, acabamentos elegantes e composições que criam unidade visual. Ao mesmo tempo, portas retráteis e painéis deslizantes permitem esconder parte da cozinha quando desejado, especialmente em ambientes integrados.

Em cozinhas funcionais, o arquiteto Bruno Moraes ressalta o uso de nichos deslizantes, compartimentos verticais e divisórias internas para dispor temperos, utensílios e mantimentos de maneira prática e acessível.

6. Iluminação que valoriza conforto

Para transformar a experiência dentro da cozinha, a iluminação bem planejada, principalmente com o LED embutido na marcenaria, valoriza o desenho dos móveis e melhora significativamente a iluminação das áreas de preparo, trazendo mais conforto visual e praticidade para a rotina.

7. Decoração na experiência gastronômica

Chegamos à parte favorita de muitos. Para uma cozinha de chef despertar sensações, os elementos decorativos precisam construir um ambiente cheio de personalidade. Para Paulo Tripoloni, prateleiras com objetos afetivos, vasos de temperos naturais, obras de arte, luminárias decorativas e eletrodomésticos com design retrô contribuem para trazer essa identidade ao projeto.

Mais do que seguir tendências, a cozinha deve refletir o estilo de vida dos moradores, seja por meio de materiais naturais, pedras marcantes, tons acolhedores ou acabamentos sofisticados.

Por Emilie Guimarães