Dia de São Mateus é celebrado em 21 de setembro: conheça 4 orações

São Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus e tradicionalmente reconhecido como autor do primeiro Evangelho do Novo Testamento, teve sua trajetória marcada pela conversão e pela evangelização. Antes de seguir Cristo, trabalhava como cobrador de impostos, função que era malvista por muitos judeus da época devido à associação dos publicanos com o sistema tributário romano e a práticas abusivas de cobrança.



Segundo o relato bíblico, enquanto Mateus exercia seu trabalho, Jesus passou pelo local e o chamou com as palavras: “Segue-me”. Diante do convite, ele deixou sua antiga vida para acompanhar Cristo.

Em seu evangelho, Mateus destaca Jesus como o Messias e o cumprimento das promessas das Escrituras Judaicas. Após a morte e ressurreição de Cristo, acredita-se que São Mateus tenha levado a mensagem do evangelho a várias regiões, como Pérsia e Etiópia. Devido à sua antiga profissão, ele é hoje considerado o padroeiro dos banqueiros e contadores.

As preces a ele são frequentemente usadas para pedir sabedoria, proteção e discernimento nas escolhas da vida. Veja abaixo 4 orações para o Dia de São Mateus:

1. Oração de São Mateus para proteção

São Mateus, servo fiel e dedicado do Senhor, lhe peço que me protejas e me guies no caminho da justiça. Assim como deixaste tudo para seguir Jesus, ajuda-me a afastar as tentações do mundo e a manter o foco em Deus. Guarda-me em todas as minhas ações e decisões para que eu possa seguir a vontade divina em todos os momentos da minha vida. Amém!

Orações de São Mateus podem ajudar a trazer discernimento nos momentos de dificuldade (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

2. Oração para discernimento

São Mateus, apóstolo de Cristo e autor sagrado, intercede por mim, para que eu possa seguir o exemplo da tua prontidão em responder ao chamado de Jesus. Ajuda-me a ter o discernimento necessário para reconhecer a voz de Deus em minha vida e a coragem para seguir seus passos, sem hesitação. Guia-me em meu caminho de fé, para que eu possa ser um verdadeiro seguidor de Cristo e, assim como tu, espalhar a boa nova de Seu amor. Amém!

3. Oração pela vida profissional

Ó, glorioso São Mateus, apóstolo e evangelista, que seguiste o chamado de Jesus, deixando tua profissão de cobrador de impostos para tornar-se Seu discípulo, peço humildemente tua intercessão. Ajuda-me em minha jornada profissional, dá-me sabedoria para lidar com questões financeiras e tributárias. Guia-me a cumprir minhas obrigações com justiça e integridade. Protege-me de dificuldades e confere bênçãos em meus esforços. São Mateus, intercede por mim junto a Deus, para que eu possa seguir o caminho da virtude e da retidão. Amém.

4. Oração por intercessão em necessidades espirituais e temporais

Ó São Mateus, fiel servo e apóstolo de Jesus Cristo, recorro a ti pela intercessão de Maria Imaculada, Mãe do Nosso Salvador. Atende com bondade às nossas necessidades espirituais e temporais.

(Declare suas intenções aqui)

Obtende-nos um espírito de fé e confiança no cuidado providente de Deus, para que sejamos fortes na adversidade e cheios de consolação pelas abundantes bênçãos que Ele está pronto a nos conceder. Que possamos sempre ver em Jesus, nosso Deus e nosso irmão, uma fonte infinita de amor e consolação, para que nunca percamos a esperança, mesmo nas provações mais difíceis da vida.

Intercedei por mim para que eu seja libertado de todos os obstáculos do corpo e da alma, para que eu possa me entregar mais generosamente do que nunca ao serviço de Deus e dos meus semelhantes. Amém.