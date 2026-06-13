Dia de Santo Antônio: 8 simpatias e orações para atrair amor

Em 13 de junho, celebra-se o Dia de Santo Antônio, um dos mais populares da tradição católica e conhecido popularmente como o “santo casamenteiro”. A data é marcada por manifestações de fé, devoção e por costumes populares que atravessam gerações.

Nesse dia, é possível aproveitar a ocasião para realizar simpatias e fazer orações dedicadas ao santo, seja com o objetivo de fortalecer e proteger um relacionamento já existente, seja para pedir ajuda na busca por um novo amor.

Segundo a espiritualista Juliana Viveiros, as simpatias e as orações podem ajudar a alcançar com mais facilidade aquilo que se deseja para a relação a dois. Mas lembre-se de que o “ingrediente” principal é a fé! É preciso acreditar para conseguir direcionar a energia com mais firmeza.

“Santo Antônio é muito conhecido por auxiliar em questões amorosas, e a simpatia desse santo é uma das mais fortes”, afirma a espiritualista, que recomenda acreditar no poder do santo, reconhecer a magia que ele transmite.

A seguir, confira 8 simpatias e orações para atrair amor no Dia de Santo Antônio!

1. Simpatia para conseguir um amor

Materiais

7 rosas

1 vaso de vidro

Água para as flores​

1 imagem de Santo Antônio

Como fazer

Coloque as rosas no vaso de vidro com a água. Deixe o vaso com as flores em frente à imagem de Santo Antônio (no dia 13 de junho). Todos os dias, faça uma oração ao santo pedindo pela bênção de conhecer alguém especial. Quando as rosas murcharem, retire-as do vaso e deixe-as perto de uma igreja em que muitos casamentos costumam ser realizados.

2. Simpatia para decidir entre dois amores

Materiais

1 vela branca

Como fazer

Acenda a vela branca e reze três Pai-Nossos para o santo. Após, aguarde a ajuda do intercessor e fique atento, pois você pode descobrir algum segredo ou defeito sobre um de seus amores.

3. Oração para proteger o relacionamento

Santo Antônio, vós que sois invocado como protetor dos namorados, olhai por mim nesta fase importante da minha existência para que não se perturbe este bonito tempo da minha vida com futilidades e sonhos sem consistência.

Ajude-me a conhecer melhor esta pessoa que Deus colocou ao meu lado, bem como também ela me conheça melhor. Assim, juntos, preparemos o nosso futuro, onde nos aguarda uma família que, com a vossa proteção, será cheia de amor, de felicidade e, sobretudo, repleta da bênção de Deus.

Santo Antônio, abençoai este nosso namoro, para que corra no amor, na pureza, na compreensão, na sinceridade e na aprovação de Deus. Amém.

4. Simpatia para saber o nome do futuro marido/esposa

Materiais

2 pedaços de papel

1 caneta

1 copo

Água

Como fazer

Encha um copo com água e escreva separadamente o nome de cada pretendente em pedaços de papel. Dobre os papéis e coloque-os no copo. Em seguida, guarde-o em um local tranquilo. No dia seguinte, observe o papel mais aberto: esse revelará quem poderá ser o(a) seu/sua futuro(a) marido/esposa.

Para que a simpatia se realize, você precisa ter fé e direcionar sua energia com firmeza (Imagem: Wedding and lifestyle | Shutterstock)

5. Simpatia para casar

Materiais

1 rosa com espinhos

1 perfume que você normalmente usa

Modo de fazer

Retire os espinhos da rosa e coloque-os dentro do frasco do seu perfume. Peça para Santo Antônio tirar do caminho do casal tudo que impeça o casamento. Deixe a rosa próxima a uma igreja em que são realizados muitos casamentos. Use o perfume sempre que for encontrar o seu amor.

6. Oração para reatar laços

Meu Santo Antônio, que cuida da felicidade humana, no amor eu te rogo que façais (nome do ex-companheiro ou companheira) me amar profundamente, que ele(a) chegue atrás de mim como as ervas do campo chegam aos pés da cruz. Tudo me dará, nada me esconderá, nada me negará e ser-me-á sempre fiel. Que (nome do ex-companheiro ou companheira) venha à minha procura. Que (nome do ex-companheiro ou companheira) não tenha um segundo de sossego na sua vida enquanto estiver longe de mim a partir deste momento! Amém!

7. Oração para encontrar um(a) namorado(a)

Meu grande amigo, Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afastes de mim os fracassos, as desilusões e desencantos. Faz com que eu seja realista, confiante, digno e alegre.

Que eu encontre um(a) namorado(a) que me agrade, seja trabalhador(a), virtuoso(a) e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social.

Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Assim seja.

8. Oração a Santo Antônio para abrir os caminhos no amor

Santo Antônio, mensageiro de Deus e amigo das almas aflitas, hoje ergo minha voz e meu coração para ti. Tu que és conhecido por reencontrar o que se perdeu, restaurar o que foi quebrado e abrir caminhos onde tudo parecia fechado, caminha agora ao meu lado.

Intercede diante do Altíssimo para que minha vida seja revestida de amor verdadeiro, de união sincera, de prosperidade abençoada e de paz duradoura. Que a tua luz dissipe as trevas das dúvidas e das aflições, e que teus milagres se manifestem em cada área que necessita renascimento.

Santo Antônio, quebra as correntes invisíveis que me prendem, remove os bloqueios que impedem meu progresso e coloca diante de mim as oportunidades certas, as pessoas corretas e as bênçãos perfeitas, conforme o plano divino.

Assim como conduziste tantos à realização de seus pedidos, guia-me com a mesma ternura e firmeza. Que meus passos sejam firmes na fé, minha mente clara nas decisões e meu coração aberto para receber o que o Céu me destina.

Santo amado, que as portas se abram, que os laços se fortaleçam e que o impossível se torne realidade, para glória de Deus e testemunho vivo da Tua intercessão. Amém!

Tenha fé e gratidão

Santo Antônio possui uma forte ligação com Deus e, principalmente, com o menino Jesus. Foi Cristo que o guiou para o caminho de fé e amor Divino. Com essas simpatias e orações, você conseguirá o auxílio do Santo e a ajuda divina. “Tenha fé e realize a simpatia de todo o seu coração. Não se esqueça de sempre agradecer quando for atendido(a)”, orienta a espiritualista Juliana Viveiros.

Por Luana Farias e Redação EdiCase