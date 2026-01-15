Dia de Santo Amaro: 3 orações para proteção e bênçãos

A história de Santo Amaro começa em Roma, onde entrou para o monastério beneditino quando tinha apenas 12 anos. Discípulo querido de São Bento, construiu uma amizade profunda com o mestre e se tornou referência de austeridade, oração e trabalho.

Registros de São Gregório contam que, em um episódio memorável, salvou um rapaz do afogamento caminhando sobre as águas, feito que atribuiu humildemente à obediência ao seu mentor espiritual. Assumiu a liderança do mosteiro de Subiaco e permaneceu fiel aos ensinamentos até partir desta vida, em janeiro de 584 d.C.

Celebrado em 15 de janeiro e reconhecido pelo povo como protetor contra enfermidades físicas e dores do corpo, também é lembrado pelo milagre da multiplicação dos pães durante uma viagem à França. Esse prodígio reforça sua conexão com a caridade e a Eucaristia, valores centrais na tradição cristã. Sua festa mantém viva a prática de abençoar alimentos compartilhados.

Veja, a seguir, 3 orações para receber a intercessão e as graças de Santo Amaro!

1. Oração de Santo Amaro para proteção

Ó, Santo Amaro, fiel filho de São Bento, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela virtude da obediência andastes sobre a água e não afundastes, que pela fé na Cruz de Cristo, e por tua ardente caridade, curastes cegos, aleijados, mudos e todos que a vós recorriam saíam aliviados de seus fardos.

Hoje, recorro a vós, Santo Amaro, e assim como São Plácido, em apuros, se afogando no lago, peço-vos socorro. Assim como a São Plácido, agarrai-me pelos cabelos e colocai-me num lugar seguro, que meus pensamentos, palavras e atos andem sempre pelas margens tranquilas e seguras da Vontade e da Graça de Deus.

Esteja ao meu lado, Santo Amaro, e com o poder do sinal da Cruz afastai de mim todos os males (faça o sinal da Cruz) do corpo e da alma, toda inveja ou maus pensamentos, todas as armadilhas dos inimigos visíveis e invisíveis, sejam destruídas pelo poder do sinal da nossa Redenção (faça o sinal da Cruz) se há alguma enfermidade que ela se acabe pelo poder do sinal de Cristo (faça o sinal da Cruz).

Pois por este sinal fizestes milagres outrora, ó, Santo Amaro, e, hoje, continuais a fazer a todos que em vós se confiam e se valem de vossa intercessão. Pela intercessão de Santo Amaro, livre-nos, Deus, de todos os males da alma e do corpo. Amém.

Fiéis recorrem a Santo Amaro em preces que buscam auxílio diante das dificuldades da vida cotidiana (Imagem: fizkes | Shutterstock)

2. Oração a Santo Amaro para seguir o caminho abençoado de Deus

Ó, Deus, concedei-nos, pelo exemplo de Santo Amaro, Abade, a graça de imitá-lo em toda a sua vida, para que possamos ser firmes nos caminhos do Cristo pobre, humilde e obediente. Possamos, também, seguir nossa vocação com fidelidade e chegar à perfeição que nos propusestes em Vosso Filho. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

3. Oração para pedir bençãos e perseverança a Santo Amaro

Ó glorioso amigo de Deus, milagroso e poderoso intercessor, Santo Amaro! Nós nos regozijamos pela vossa entrada no céu; e rendemos graças à Santíssima Trindade, que vos fez tão grande e vos enriqueceu de tantos bens, glorificando-vos na terra em presença dos reis e cobrindo-vos de incomparável glória no céu.

Oh! Como vos alegrais na bem-aventurada presença de Deus! Como exulta o vosso coração no gozo do sumo Bem! Como se satisfaz agora o vosso ardente desejo no seio do altíssimo! Não vos esqueçais de nós que suspiramos neste vale de lágrimas, expostos às ilusões do mundo, às tempestades das paixões, às tentações do inimigo.

Lembrai-vos que estamos em perigo de perder aquele trono que Deus nos preparou. Alcançai-nos, pela vossa intercessão, luz para conhecer o verdadeiro caminho, perseverança para dele não nos apartarmos, e a graça de resistir ao demônio e vencer as nossas paixões. Nós queremos imitar as vossas virtudes, mas ajudai-nos com a vossa intercessão e não nos abandoneis até que nos tenhais introduzido na eterna pátria.

E, assim como sempre fostes abrasado de amor para com o próximo e curastes um sem número de doentes, restituindo-lhes a saúde, dignai-vos também alcançar-nos a graça que vos pedimos (faça o pedido), se for da divina vontade e para nossa salvação, a fim de que possamos na terra servir a Deus, e no céu bendizê-lo e louvá-lo por toda eternidade. Amém.