Dia de Santa Rita de Cássia: 6 orações poderosas para renovar a fé

Em 22 de maio é celebrado o Dia de Santa Rita de Cássia, uma das figuras mais veneradas da Igreja Católica. Sua vida foi marcada por profundo sofrimento, mas por uma fé inabalável. Ainda jovem, perdeu tragicamente o marido e os filhos. Após esses eventos, ingressou no convento, dedicando-se à oração e ao serviço. A devoção e os milagres fizeram dela uma figura de esperança, sendo conhecida como a “Santa das Causas Impossíveis”.

A seguir, confira 6 orações poderosas para o Dia de Santa Rita de Cássia!

1. Oração poderosa à Santa Rita de Cássia

Reze durante 15 quintas-feiras seguidas as orações:

Oh, poderosa Santa Rita, advogada de toda causa urgente, ouve com benevolência as súplicas de um coração angustiado e obtém-me a graça de que necessito.

Reze o Pai-Nosso, a Ave-Maria e a Glória ao Pai.

Oh, poderosa Santa Rita, advogada dos casos desesperados, certo do poder de sua proteção, recorro a ti. Abençoa a firme esperança de obter pela tua intercessão a graça de que necessito.

Reze o Pai-Nosso, a Ave-Maria e a Glória ao Pai.

Oh, poderosa Santa Rita, socorro de última hora, a ti recorro com fé e amor, como meu último refúgio nessa ocasião. Intercede por mim, e eu te bendirei por toda a eternidade.

Reze o Pai-Nosso, a Ave-Maria e a Glória ao Pai.

2. Oração diária à Santa Rita

Ó, poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperação, com toda a confiança no vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração.

Obtende-me a graça que desejo, pois, sendo-me necessária, a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente serei atendido. Dizei a Nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia.

Reze o Pai-Nosso, a Ave-Maria e a Glória ao Pai.

3. Oração contra angústia

Sob o peso e nas angústias da dor, recorro a vós, a quem todos chamam a Santa dos impossíveis, com toda fé, esperando vosso pronto socorro. Livrai meu pobre coração das angústias que por toda parte o oprimem; e restitui a calma a este espírito que geme sob o peso das atribulações. Já que são inúteis todos os meios para trazer-me alívio, ponho toda a minha confiança em vós, que foste escolhida por Deus como advogada nos casos desesperados. Óh, admirável esposa do Crucificado, intercedei agora e sempre pelas minhas necessidades.

Reze 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias e 3 Glórias ao Pai.

Santa Rita de Cássia é conhecida como intercessora das causas impossíveis (Imagem: Paula Moraes Designer | Shutterstock)

4. Oração para causas impossíveis

Ó, poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tendes o incomparável título de santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó, cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça de que tanto necessito (dizer a graça que deseja).

Não permitais que tenha de me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó, Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança; por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós.

5. Benção das Rosas

Ó, Deus, criador e conservador do gênero humano, supremo doador das graças espirituais, que concedeis generosamente a salvação: dai a vossa benção a estas rosas, que nós, os devotos de Santa Rita, vos apresentamos, pedindo que abençoeis. Por elas sejam curadas todas as enfermidades das pessoas que a usarem, trouxerem consigo, conservarem em casa ou em qualquer lugar, e devotamente as guardarem. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

6. Oração para fortalecer a fé

Ó, bem-aventurada Santa Rita, tu que sempre confiaste em Deus, que soubeste amar e perdoar em nome de Jesus, deixando-te guiar todos os dias à luz do Espírito Santo, escute a oração que te apresentamos humildemente e com confiança.

Intercede junto a Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Que Ele nos conceda a paz de coração, a fim de que possamos, como Tu, viver na fé e no amor, sem jamais nos desesperarmos. Que possamos também chegar um dia, contigo e com todos os santos, à alegria eterna na comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém!