Dia de Ogum: saiba como se conectar com o Orixá guerreiro na terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Se você sente que precisa de mais força, coragem e proteção para enfrentar os desafios da vida, a terça-feira pode ser um dia poderoso para isso. Na espiritualidade, esse é o dia dedicado a Ogum, o Orixá guerreiro, conhecido por abrir caminhos, vencer demandas e trazer determinação para seguir em frente. Ele representa ação, movimento e estratégia. É aquele que luta, mas também protege — um verdadeiro guia para quem precisa sair da estagnação e conquistar seus objetivos com firmeza.

Ogum é o Orixá ligado ao ferro, à tecnologia, às batalhas e à coragem. Ele é visto como um desbravador, aquele que abre estradas onde antes não havia passagem. Na vida prática, sua energia se conecta com decisões importantes, força para recomeçar, proteção espiritual, coragem para enfrentar conflitos, foco e disciplina. Se você está em um momento de travas, insegurança ou precisa tomar uma atitude, se conectar com ele pode trazer aquele impulso que estava faltando.

Você não precisa de rituais complexos. A conexão com Ogum pode ser simples, mas muito poderosa quando feita com intenção. Veja!

1. Acenda uma vela (azul ou vermelha)

Escolha um lugar tranquilo, acenda a vela e mentalize seus caminhos sendo abertos. Peça proteção e coragem para agir.

Seja direto ao pedir ajuda a Ogum (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

2. Faça uma oração ou conversa sincera

Fale com Ogum como quem pede ajuda a um aliado forte. Seja direto: diga o que você precisa vencer neste momento.

3. Ofereça um copo com água

A água ajuda a equilibrar a energia e potencializa sua intenção espiritual.

4. Use elementos de proteção

Se tiver, utilize algo simbólico como uma pedra, um objeto de metal ou até mesmo visualize uma espada cortando energias negativas ao seu redor.

Dica energética para potencializar

A terça-feira também é ótima para fazer uma limpeza energética leve. Você pode acender um incenso de proteção (como arruda ou alecrim), tomar um banho energético simples do pescoço para baixo, organizar o ambiente (Ogum gosta de movimento e ação!).

Quando recorrer à energia de Ogum?

Sempre que você sentir que precisa:

Tomar decisões importantes;

Sair de uma fase de estagnação;

Se proteger de energias negativas;

negativas; Ter mais coragem para enfrentar situações difíceis.

Ogum não é só guerra, ele é estratégia, direção e força para conquistar.

Por Viviane Pettersen / Edicase