Dia de Nossa Senhora Aparecida: 8 orações para celebrar a padroeira do Brasil

A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida começou em outubro de 1717, no rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. Segundo a tradição católica, os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves lançaram suas redes em busca de peixes, mas não tiveram sucesso nas primeiras tentativas.

Após horas de trabalho, João Alves recolheu em sua rede o corpo de uma imagem de santa, sem a cabeça. Ao lançá-la novamente, encontrou a cabeça da imagem. A partir daquele momento, os três pescadores conseguiram uma pesca farta.

Após o ocorrido, o pescador Felipe Pedroso levou a imagem da santa para casa e guardou-a com sua família por 15 anos. Nesse período, os vizinhos da região se reuniam para rezar diante da imagem de Nossa Senhora. Com o passar do tempo, esses mesmos fiéis foram agraciados com diferentes milagres.

Rainha e Padroeira do Brasil

No dia 8 de setembro de 1904, reuniram-se em Aparecida, município do interior de São Paulo, diversos representantes da Igreja Católica, autoridades civis, militares e uma multidão de fiéis para a coroação de Nossa Senhora Aparecida.

A coroa, oferecida 20 anos antes pela princesa Isabel, foi colocada na imagem de Nossa Senhora Aparecida pelo bispo de São Paulo, D. José de Camargo Barros, durante a cerimônia de coroação. Em 1930, a pedido dos bispos brasileiros, o papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida Rainha do Brasil e Padroeira principal do país.

Celebração à Nossa Senhora Aparecida

Em 1953, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) definiu 12 de outubro como a data da festa de Nossa Senhora Aparecida. Uma das razões para a escolha foi a proximidade com a época do encontro da imagem, ocorrido em outubro de 1717, embora o dia exato não seja conhecido. A celebração se consolidou como uma tradição do catolicismo brasileiro e reúne milhares de fiéis todos os anos no santuário.

Nossa Senhora Aparecida é associada a relatos de diversos milagres pelo Brasil (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Orações para Nossa Senhora Aparecida

A seguir, confira 8 orações poderosas em homenagem à Nossa Senhora Aparecida!

1. Consagração à Nossa Senhora Aparecida

Ó, Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.

Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.

Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado nos deu por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte.

Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade. Assim seja. Amém!

2. Oração à Nossa Senhora Aparecida para proteção

Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida. Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos.

Lembrai-os, ó clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Tomamo-nos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, Jesus.

Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo; dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém!

3. Oração à Nossa Senhora Aparecida para alcançar uma graça

Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, vós que nos amais e nos guiais todos os dias, vós que sois a mais bela das Mães, a quem eu amo de todo o meu coração. Eu vos peço mais uma vez que me ajude a alcançar uma graça. Sei que me ajudará e sei que me acompanhará sempre, até a hora da minha morte. Amém!

(Reze 3 dias seguidos esta oração e alcançará a graça, por mais dura que ela seja. Em caso extremo, repetir a oração a cada 3 horas).

4. Oração à Nossa Senhora Aparecida para uma mesa farta

Senhora Aparecida, Virgem das mãos postas e do sorriso compassivo, intercedei por nós junto ao vosso Filho, Jesus, para que não falte a ninguém o pão de cada dia, nem a paz e a harmonia. Amém!

Orações de agradecimento podem ser feitas à Nossa Senhora Aparecida para demonstrar gratidão pelas bênçãos recebidas (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

5. Oração de agradecimento à Nossa Senhora Aparecida

Ó, querida Mãe Aparecida, com o coração cheio de fé, venho agradecer por todas as graças e bênçãos que recebi pela vossa intercessão. Obrigado por me proteger, guiar e cuidar de mim nos momentos de aflição e alegria.

Agradeço por estar sempre ao meu lado, por me ajudar a seguir no caminho da paz, da esperança e do amor. Que vossa luz continue a iluminar meu caminho, me fortalecendo em todas as circunstâncias.

Mãe amorosa, entrego em vossas mãos minha vida e minhas intenções, com a certeza de que vossa bondade nunca me faltará. Permanecei comigo e com todos aqueles que confiam na vossa proteção. Amém!

6. Oração à Nossa Senhora para proteger as crianças

Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, vós que sois a protetora de todos os filhos de Deus, acolhei sob o vosso manto sagrado todas as crianças. Protegei-as de todo mal, guiai seus passos com amor e bondade, fortalecei seus corações e mentes para que cresçam na paz, na sabedoria e na fé.

Que, sob vossa intercessão, elas possam ser guardadas de todo perigo, sejam amparadas em suas necessidades e iluminadas em suas jornadas.

Mãe querida, abençoai as famílias para que tenham sabedoria e amor ao educar e cuidar desses pequenos tesouros. Acolhei cada criança em vossos braços como fizestes com o Menino Jesus. Nossa Senhora, rogai por elas hoje e sempre, protegei-as com vosso imenso amor maternal. Amém!

7. Oração do Papa Francisco à Nossa Senhora Aparecida

Mãe Aparecida, como vós um dia, assim me sinto hoje diante do vosso e meu Deus, que nos propõe para a vida uma missão cujos contornos e limites desconhecemos, cujas exigências apenas vislumbramos.

Mas, em vossa fé de que “para Deus nada é impossível”, vós, ó Mãe, não hesitastes, e eu não posso hesitar. Assim, ó Mãe, como vós, eu abraço minha missão. Em vossas mãos coloco minha vida e vamos vós-Mãe e eu-filho caminhar juntos, crer juntos, lutar juntos, vencer juntos, como sempre juntos caminhastes vosso Filho e vós.

Mãe Aparecida, um dia levastes vosso Filho ao templo para O consagrar ao Pai, para que fosse inteira disponibilidade para a missão. Levai-me hoje ao mesmo Pai, consagrai-me a Ele com tudo o que sou e com tudo o que tenho.

Mãe Aparecida, ponho em vossas mãos, e levai até o Pai a nossa e vossa juventude, a Jornada Mundial da Juventude: quanta força, quanta vida, quanto dinamismo brotando e explodindo e que podem estar a serviço da vida, da humanidade.

Finalmente, ó Mãe, vos pedimos: permanecei aqui, sempre acolhendo vossos filhos e filhas peregrinos, mas também ide conosco, estai sempre ao nosso lado e acompanhai na missão e grande família dos devotos, principalmente quando a cruz mais nos pesar, sustentai nossa esperança de nossa fé.

8. Oração do Papa Bento XVI à Nossa Senhora Aparecida

Mãe nossa, protegei a família brasileira e latino-americana! Amparai, sob o vosso manto protetor, os filhos dessa Pátria querida que nos acolhe. Vós, que sois a Advogada junto ao vosso Filho Jesus, dai ao Povo brasileiro paz constante e prosperidade completa.

Concedei aos nossos irmãos de toda a geografia latino-americana um verdadeiro ardor missionário irradiador de fé e de esperança. Fazei que o vosso clamor de Fátima pela conversão dos pecadores seja realidade e transforme a vida da nossa sociedade.

E vós que, do Santuário de Guadalupe, intercedeis pelo povo do Continente da esperança, abençoai as suas terras e os seus lares. Amém!