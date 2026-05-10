Dia das Mães: 3 receitas de café da manhã para demonstrar seu carinho

O Dia das Mães convida a gestos que falam com delicadeza, e poucos são tão significativos quanto preparar algo especial logo nas primeiras horas do dia. Um café da manhã pensado com atenção transforma o cotidiano em um momento de afeto, criando uma pausa acolhedora para celebrar quem sempre cuidou de tudo.

A seguir, veja 3 receitas de café da manhã para demonstrar seu carinho no Dia das Mães!

1. Panquecas com morango

Ingredientes

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga derretida

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

100 g de morango para finalizar

para finalizar Folhas de hortelã para decorar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, a manteiga, o açúcar e a essência de baunilha até misturar bem. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até a massa ficar lisa e sem grumos. Adicione o fermento e a pitada de sal, misturando delicadamente.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e unte levemente com a manteiga. Coloque pequenas porções de massa na frigideira, formando discos médios. Quando surgirem bolhinhas na superfície e as bordas começarem a firmar, vire e doure do outro lado. Repita o processo até terminar toda a massa. Sirva as panquecas em um prato, cubra com os morangos e finalize com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Sanduíche de abacate com ovo (Imagem: istetiana | Shutterstock)

2. Sanduíche de abacate com ovo

Ingredientes

4 fatias de pão integral

1/2 abacate maduro picado

maduro picado 2 ovos cozidos e picados

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de cebolinha picada

4 folhas de alface

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o abacate, os ovos, o iogurte natural, o suco de limão, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente até formar uma pasta. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e doure as fatias de pão levemente. Sobre duas fatias de pão integral, distribua as folhas de alface. Espalhe o creme de abacate com ovo de forma uniforme. Cubra com as fatias restantes de pão integral, pressione levemente e sirva em seguida.

3. Pão de batata recheado com queijo

Ingredientes

Massa

2 batatas cozidas e amassadas

cozidas e amassadas 1 ovo

1/2 xícara de chá de leite morno

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

10 g de fermento biológico seco

4 xícaras de chá de farinha de trigo

1 gema de ovo para pincelar

1 colher de sopa de leite para pincelar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

250 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite morno, o fermento biológico e o açúcar. Deixe descansar por 5 minutos. Acrescente o ovo, a manteiga, o sal e a batata amassada. Misture bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e levemente grudenta. Em uma superfície limpa e enfarinhada com farinha de trigo, sove por cerca de 10 minutos até ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume.

Divida a massa em porções iguais, abra cada uma na mão e coloque o queijo no centro. Feche modelando bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com manteiga, deixando espaço entre elas. Cubra e deixe crescer por mais 30 minutos. Misture a gema com o leite e pincele sobre os pães. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 35 minutos, até dourar. Sirva em seguida.