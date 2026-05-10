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Dia das Mães: 3 receitas de café da manhã para demonstrar seu carinho

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 10/05/26 08h06
Panquecas com morango (Imagem: Ollinka | Shutterstock)

O Dia das Mães convida a gestos que falam com delicadeza, e poucos são tão significativos quanto preparar algo especial logo nas primeiras horas do dia. Um café da manhã pensado com atenção transforma o cotidiano em um momento de afeto, criando uma pausa acolhedora para celebrar quem sempre cuidou de tudo. 

A seguir, veja 3 receitas de café da manhã para demonstrar seu carinho no Dia das Mães!

1. Panquecas com morango

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • 100 g de morango para finalizar
  • Folhas de hortelã para decorar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, a manteiga, o açúcar e a essência de baunilha até misturar bem. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até a massa ficar lisa e sem grumos. Adicione o fermento e a pitada de sal, misturando delicadamente.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e unte levemente com a manteiga. Coloque pequenas porções de massa na frigideira, formando discos médios. Quando surgirem bolhinhas na superfície e as bordas começarem a firmar, vire e doure do outro lado. Repita o processo até terminar toda a massa. Sirva as panquecas em um prato, cubra com os morangos e finalize com as folhas de hortelã. Sirva em seguida. 

Sanduíche de abacate com ovo servido em tábua de madeira em cima de mesa de madeira
Sanduíche de abacate com ovo (Imagem: istetiana | Shutterstock)

2. Sanduíche de abacate com ovo

Ingredientes

  • 4 fatias de pão integral
  • 1/2 abacate maduro picado
  • 2 ovos cozidos e picados
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 4 folhas de alface
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o abacate, os ovos, o iogurte natural, o suco de limão, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente até formar uma pasta. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e doure as fatias de pão levemente. Sobre duas fatias de pão integral, distribua as folhas de alface. Espalhe o creme de abacate com ovo de forma uniforme. Cubra com as fatias restantes de pão integral, pressione levemente e sirva em seguida.

3. Pão de batata recheado com queijo

Ingredientes

Massa

  • 2 batatas cozidas e amassadas
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite morno
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de sal
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 4 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 gema de ovo para pincelar
  • 1 colher de sopa de leite para pincelar 
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • 250 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite morno, o fermento biológico e o açúcar. Deixe descansar por 5 minutos. Acrescente o ovo, a manteiga, o sal e a batata amassada. Misture bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e levemente grudenta. Em uma superfície limpa e enfarinhada com farinha de trigo, sove por cerca de 10 minutos até ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume.

Divida a massa em porções iguais, abra cada uma na mão e coloque o queijo no centro. Feche modelando bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com manteiga, deixando espaço entre elas. Cubra e deixe crescer por mais 30 minutos. Misture a gema com o leite e pincele sobre os pães. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 35 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

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