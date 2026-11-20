Celebrado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra é uma oportunidade de valorizar a história, a cultura e as contribuições da população negra para a formação do Brasil. Na gastronomia, essa influência está presente em receitas que atravessam gerações e preservam tradições, ingredientes e técnicas de origem africana. Para celebrar a data e conhecer um pouco mais dessa herança, confira 5 receitas da culinária afro-brasileira que você pode preparar em casa e compartilhar com a família!
1. Acarajé
Ingredientes
Massa
- 500 g de feijão-fradinho
- 1 cebola picada
- Sal a gosto
- 700 ml de azeite de dendê para fritar
- Água para demolho
Vatapá
- 4 fatias de pão francês amanhecido
- 400 ml de leite de coco
- 100 g de amendoim torrado sem pele
- 80 g de castanha-de-caju
- 50 g de camarão seco
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de azeite de dendê
- 250 ml de água
- Sal a gosto
Recheio de camarão
- 400 g de camarão limpo
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de dendê
- Coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, coloque o feijão-fradinho, cubra com água e deixe de molho por aproximadamente 12 horas. Escorra a água e esfregue os grãos com as mãos para retirar as cascas. Lave em água corrente até eliminar a maior parte delas. Transfira o feijão para um processador, acrescente a cebola e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Coloque a mistura em uma tigela e bata vigorosamente com uma colher de pau até obter uma massa aerada e volumosa. Em uma panela funda, aqueça o azeite de dendê em fogo médio. Com o auxílio de duas colheres, modele os acarajés e coloque-os cuidadosamente no azeite quente. Frite até dourar dos dois lados. Retire com uma escumadeira e deixe escorrer sobre papel-toalha. Reserve.
Vatapá
Em uma tigela, coloque o pão e acrescente o leite de coco e deixe hidratar. No liquidificador, coloque o amendoim, a castanha-de-caju, o camarão seco, a cebola, o gengibre e a água. Bata até formar uma mistura cremosa. Acrescente o pão hidratado e bata novamente até incorporar. Transfira para uma panela, adicione o azeite de dendê e o sal e cozinhe em fogo baixo, mexendo continuamente para não grudar no fundo. Continue mexendo até obter um creme consistente. Reserve.
Recheio de camarão
Em uma frigideira, aqueça o azeite de dendê em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até começarem a dourar. Adicione os camarões, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por aproximadamente 5 minutos, mexendo delicadamente, até ficarem rosados e cozidos. Finalize com o coentro e reserve.
Montagem
Com uma faca, faça um corte lateral em cada acarajé, sem separar completamente as metades. Recheie com uma porção de vatapá e acrescente os camarões refogados. Sirva em seguida, ainda quente.
2. Caruru
Ingredientes
- 800 g de quiabo
- 100 g de camarão seco
- 100 g de amendoim torrado sem pele
- 80 g de castanha-de-caju
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- 100 ml de azeite de dendê
- 300 ml de água
- Coentro e sal a gosto
Modo de preparo
Lave os quiabos, seque bem e corte em rodelas pequenas. No liquidificador, coloque o camarão seco, o amendoim, a castanha-de-caju, a cebola, o alho, o gengibre e a água. Bata até formar uma mistura homogênea. Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio. Acrescente o quiabo e refogue por aproximadamente 5 minutos, mexendo delicadamente. Despeje a mistura batida sobre o quiabo e acrescente o sal. Cozinhe em fogo baixo, mexendo frequentemente para evitar que grude no fundo da panela. Continue o cozimento por aproximadamente 30 minutos, até o quiabo ficar macio e o caldo adquirir uma consistência cremosa. Acrescente o coentro e misture bem. Se necessário, adicione um pouco mais de água quente para ajustar a textura. Desligue o fogo e sirva em seguida.
3. Mungunzá salgado
Ingredientes
- 500 g de milho branco para mungunzá
- 300 g de carne-seca dessalgada e cortada em cubos
- 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- 1 pimentão vermelho picado
- 200 ml de leite de coco
- 20 ml de azeite
- 1 colher de sopa de coentro
- 2 folhas de louro
- 1 colher de sopa de colorau
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para o cozimento e para o demolho
Modo de preparo
Lave o milho branco e deixe de molho em água por aproximadamente 12 horas. Escorra o milho e transfira para uma panela de pressão. Cubra com água, acrescente as folhas de louro e cozinhe por aproximadamente 40 minutos após pegar pressão, até os grãos ficarem macios. Escorra metade da água do cozimento e reserve.
Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite o bacon até dourar. Acrescente a linguiça calabresa e a carne-seca e refogue por alguns minutos. Adicione a cebola e o alho e misture até dourarem levemente. Acrescente o tomate, o pimentão vermelho, o colorau e a pimenta-do-reino. Refogue até os vegetais começarem a amolecer. Junte o milho cozido com parte da água do cozimento e misture bem. Acrescente o leite de coco e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, mexendo ocasionalmente para incorporar os sabores. Finalize com o coentro e ajuste o sal. Desligue o fogo e sirva ainda quente.
4. Bobó de Camarão
Ingredientes
- 500 g de camarão limpo
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1/2 pimentão amarelo picado
- 200 ml de leite de coco
- 2 xícaras de chá de mandioca cozida em cubos
- 1 xícara de chá da água do cozimento da mandioca
- 1 colher de sopa de azeite de dendê
- Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o camarão com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. No liquidificador, bata a mandioca cozida com a água do cozimento até formar um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o tomate e os pimentões e refogue por alguns minutos até que fiquem macios. Junte o leite de coco e o creme de mandioca batido, misturando bem até que a mistura fique cremosa e uniforme. Acrescente o azeite de dendê e ajuste o sal e a pimenta-do-reino, mantendo em fogo baixo para não grudar no fundo da panela. Quando o creme estiver bem quente, adicione os camarões temperados e cozinhe por 5 minutos em fogo médio, até que fiquem rosados e cozidos, sem deixar endurecer. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
5. Moqueca de peixe
Ingredientes
- 1 kg de robalo em postas
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 1 cebola fatiada
- 1 pimentão vermelho fatiado
- 3 tomates picados
- 200 ml de leite de coco
- 1/2 maço de coentro picado
- 1/2 maço de cheiro verde picado
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de páprica
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Coentro para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere as postas de robalo com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e o alho. Deixe marinar por 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o pimentão, os tomates e a páprica, refogando por alguns minutos. Disponha as postas de peixe sobre os vegetais, regue com o leite de coco e acrescente a folha de louro. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 20 minutos, até o peixe ficar macio e cozido. Adicione o azeite de dendê, o coentro e o cheiro-verde. Misture delicadamente para não desmanchar o peixe. Finalize com o coentro e sirva em seguida.