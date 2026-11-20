Celebrado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra é uma oportunidade para famílias e escolas promoverem conversas com as crianças sobre racismo, respeito e igualdade. Esses diálogos contribuem para que elas reconheçam e valorizem a identidade, a ancestralidade e a cultura negra.

A especialista em Educação Paula Furtado explica quatro formas de abordar o tema, tanto em casa quanto nas escolas, para construir uma educação antirracista desde a infância. Confira!

1. Transforme ensinamentos em atitudes cotidianas

Apresentar livros, filmes com personagens diversos, valorizar diferentes características físicas, não reproduzir situações de preconceito e intervir diante dessas manifestações são atitudes importantes para ajudar as crianças a desenvolver uma visão mais respeitosa sobre as diferenças.

2. Incentive o acolhimento e combata o preconceito na escola

A atuação dos professores é essencial para identificar atitudes inadequadas e promover o respeito às diferenças. A escolha de palavras e as tarefas em sala de aula também contribuem para esse processo, podendo tanto reforçar estereótipos quanto fortalecer o sentimento de pertencimento.

A leitura e as atividades lúdicas são aliadas para apresentar referências diversas e construir uma educação antirracista (Imagem: AYO Production | Shutterstock)

3. Amplie o repertório infantil com diversas referências

A leitura, as brincadeiras e as atividades lúdicas ajudam as crianças a reconhecer e valorizar a diversidade. Para isso, é importante mostrar obras de autores negros e narrativas em que crianças negras ocupem lugares de protagonismo, vivendo aventuras, descobertas e situações do cotidiano.

4. Converse sobre o racismo durante todo o ano

A conscientização sobre o racismo deve fazer parte do dia a dia das crianças. Rodas de conversa, propostas artísticas e apresentações teatrais são algumas das maneiras de abordar o tema no cotidiano. Também é preciso nomear o racismo e explicar, com uma linguagem adequada à idade, que ninguém pode ser inferiorizado ou excluído por sua cor de pele, seu cabelo ou sua origem.

Por Elenice Costola