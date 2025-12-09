Descubra qual é o anjo da guarda do signo de Capricórnio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O anjo da guarda é uma presença constante em diversas tradições espirituais e religiosas, representando proteção, cuidado e a orientação de um caminho divino. Para muitas pessoas, ele é visto como um guardião pessoal, designado para acompanhar cada indivíduo ao longo da vida. Sua figura simboliza apoio nos momentos difíceis, auxílio nas decisões importantes e a sensação de que ninguém está totalmente sozinho diante dos desafios do cotidiano.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Cassiel é o anjo da guarda disciplinado do signo de Capricórnio. Ele traz consigo a energia de disciplina, perseverança, estrutura e orientação para suporte nos caminhos da construção sólida e da realização pessoal.

A energia de Cassiel traz conexão fundamental para os capricornianos que buscam atingir suas metas com disciplina e perseverança. Além disso, presta auxílio nas jornadas em direção ao sucesso, fornecendo uma base sólida para as realizações.

Ler e fazer uma reflexão sobre o Salmo 90 é uma das formas de os capricornianos se conectarem com o anjo Cassiel (Imagem: Victor Araujo Smera | Shutterstock)

Dicas para conexão com o anjo

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Cassiel, anjo guardião dos nativos de Capricórnio. Confira!

Incenso: patchouli, uma maravilhosa fragrância que estimula a estabilidade e a disciplina;

patchouli, uma maravilhosa fragrância que estimula a estabilidade e a disciplina; Cristal: ônix. Essa pedra intensa traz equilíbrio e fortalecimento pessoal;

ônix. Essa traz equilíbrio e fortalecimento pessoal; Cores: os capricornianos devem se vestir com tons de marrons e cinza, que trazem mais seriedade e sensação de integridade;

os capricornianos devem se vestir com tons de marrons e cinza, que trazem mais seriedade e sensação de integridade; Ritual semanal: às sextas-feiras, os nativos de Capricórnio devem anotar as suas metas. Ao finalizarem um ciclo semestral, eles precisam conferir e ver quais foram concluídas;

às sextas-feiras, os nativos de Capricórnio devem anotar as suas metas. Ao finalizarem um ciclo semestral, eles precisam conferir e ver quais foram concluídas; Salmos e orações: os capricornianos devem ler e fazer uma reflexão sobre o Salmo 90. Ele os ajudará a buscar disciplina e orientação de Cassiel para as jornadas.