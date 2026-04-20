Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Viajar é uma das melhores formas de conhecer novos lugares, culturas e ampliar nossos horizontes. E, quando se trata de uma viagem pelo Brasil, as opções são infinitas. Então, como escolher o melhor destino? Baseando-se nas características de cada signo, a digital influencer de viagens Babi Trombetta e o astrólogo Ravi Vidya se uniram para criar o guia de destinos nacionais perfeitos para cada nativo do zodíaco.

Ravi Vidya identificou os traços marcantes de personalidade que podem influenciar as preferências de viagem. Em seguida, Babi Trombetta utilizou essas informações para sugerir os melhores destinos do Brasil que combinam perfeitamente com cada signo. Confira!

Áries

As belezas naturais de Bonito satisfazem a personalidade audaciosa dos arianos (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os arianos são conhecidos por sua energia e espírito aventureiro. Para satisfazer essa personalidade audaciosa, vale explorar as belezas naturais de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Touro

Gramado é o destino ideal para os taurinos, que apreciam conforto e beleza (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os taurinos apreciam conforto, beleza e boa comida. Por isso, recomenda-se uma viagem à charmosa cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Gêmeos

São Paulo é o destino ideal para os geminianos, que são curiosos e gostam de explorar (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os geminianos são curiosos, comunicativos e gostam de explorar novidades. Para eles, sugere-se a cidade de São Paulo como destino ideal.

Câncer

Paraty é o destino perfeito para os cancerianos, que valorizam o afeto (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os cancerianos são sentimentais, ligados à família e valorizam a intimidade. Por isso, recomenda-se uma visita a Paraty, no Rio de Janeiro.

Leão

Búzios satisfaz o espírito nobre, a autoconfiança e o amor pelo luxo dos leoninos (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os leoninos são conhecidos por seu espírito nobre, autoconfiança e amor pelo luxo. Para satisfazer esses desejos, vale uma viagem à glamourosa cidade de Búzios, no Rio de Janeiro.

Virgem

Os virginianos apreciam destinos tranquilos, como a encantadora cidade de Tiradentes (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os virginianos são organizados, práticos e apreciam destinos com uma atmosfera tranquila. Para eles, sugere-se a encantadora cidade de Tiradentes, em Minas Gerais.

Libra

Florianópolis é o destino ideal para os librianos, que valorizam a beleza e o refinamento (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os librianos valorizam a harmonia, a beleza e o refinamento. Por isso, recomenda-se uma viagem a Florianópolis, em Santa Catarina.

Escorpião

A Chapada dos Veadeiros combina com os escorpianos, que buscam experiências profundas (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os escorpianos são intensos, misteriosos e buscam experiências profundas. Para eles, vale investir em uma visita à Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Sagitário

A Chapada Diamantina é o destino perfeito para os sagitarianos, amantes de liberdade e aventura (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os sagitarianos são aventureiros, amantes da liberdade e adoram explorar novos horizontes. Para esses nativos, vale uma viagem à região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Capricórnio

Os capricornianos buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento, como Manaus (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os capricornianos são ambiciosos, disciplinados e buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento. Logo, sugere-se uma visita a Manaus, no Amazonas.

Aquário

Salvador é a escolha perfeita para os aquarianos, que valorizam a diversidade (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os aquarianos são visionários, inovadores e valorizam a diversidade. Para eles, vale uma viagem a Salvador, na Bahia.

Peixes

Jericoacoara é o destino ideal para os piscianos, que buscam locais que despertam sua espiritualidade (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Os piscianos são sensíveis, imaginativos e buscam destinos que despertem sua espiritualidade. Logo, recomenda-se uma visita a Jericoacoara, no Ceará.

Independentemente do seu signo, o Brasil oferece uma ampla variedade de destinos incríveis para todos os gostos. Utilize essas dicas como um ponto de partida e permita-se explorar as maravilhas do nosso país. Lembre-se de que o mais importante em uma viagem é aproveitar cada momento e criar memórias inesquecíveis.