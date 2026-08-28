Descubra por que a perfumaria de nicho tem conquistado cada vez mais consumidores

Nos últimos anos, o termo perfume de nicho deixou de circular apenas entre colecionadores e especialistas para despertar o interesse de um público cada vez mais amplo. Impulsionadas pelas redes sociais e pela busca por experiências de consumo mais personalizadas, essas fragrâncias conquistam quem deseja encontrar perfumes com mais personalidade e identidade.

O conceito está relacionado à proposta da marca e ao processo criativo. Enquanto a perfumaria prestígio é mais comercial e costuma desenvolver fragrâncias pensando em agradar a um maior número de consumidores, a perfumaria de nicho prioriza liberdade artística e originalidade das composições.

“Na perfumaria de nicho, a criatividade é a estratégia de mercado. O perfumista tem mais liberdade para explorar ingredientes, contrastes e construções olfativas que dificilmente seriam aprovadas em uma grande produção comercial. São perfumes pensados para emocionar e contar histórias. Eles podem até gerar um certo estranhamento, mas essa provocação faz parte do contexto de nicho”, explica Alessandra Tucci, especialista em perfumaria e fundadora da Paralela Escola Olfativa.

Essa abordagem se revela por completo na pele. A evolução da fragrância muitas vezes apresenta novas facetas, em diferentes momentos, oferecendo agradáveis surpresas ao longo das horas no uso da fragrância.

O perfume como extensão da personalidade

Outra característica marcante é o uso de ingredientes menos convencionais. Resinas, madeiras raras, incensos, couro, especiarias, flores pouco exploradas e maiores quantidades de matérias-primas naturais aparecem com frequência nessas composições, criando perfumes que ditam novas tendências de mercado e oferecem uma assinatura olfativa mais singular.

Segundo Alessandra Tucci, essa busca por autenticidade explica o crescimento da categoria. “Hoje existe um consumidor que não quer apenas usar um perfume gostoso; ele quer que a fragrância conte algo sobre quem ele é. O perfume passa a funcionar como uma extensão da personalidade, ou a criação de um personagem para um evento, um dia ou ocasião. A perfumaria de nicho atende justamente a essa necessidade de individualidade e de autoexpressão.”

Principais famílias olfativas

Embora muitas marcas de nicho utilizem matérias-primas de alta qualidade e produzam em menor escala, fatores que costumam elevar o preço das fragrâncias, nem todo perfume caro é um perfume de nicho. Da mesma forma, existem casas especializadas que oferecem opções mais acessíveis sem abrir mão da proposta autoral.

Para quem deseja explorar esse universo, conhecer as principais famílias olfativas pode ser um bom ponto de partida. Elas ajudam a entender quais estilos combinam com cada personalidade e facilitam a escolha de uma fragrância que realmente faça sentido para o consumidor.

1. Amadeirados contemporâneos

Com notas de cedro, sândalo, vetiver, patchouli e madeiras nobres, os amadeirados de nicho costumam apresentar construções mais sofisticadas, combinando elementos secos, cremosos, esfumaçados ou minerais. São fragrâncias elegantes e marcantes, indicadas para quem prefere perfumes discretos, mas cheios de personalidade.

Sugestão de produto: Drunk Lovers, de BORNTOSTANDOUT®.

Os perfumes gourmands sofisticados exploram notas gastronômicas para criar fragrâncias envolventes e elegantes (Imagem: anakondasp | Shutterstock)

2. Gourmands sofisticados

Muito além da baunilha, a perfumaria de nicho explora acordes inspirados em confeitaria, café, chocolate, pistache, castanhas, rum e outras notas gastronômicas de maneira refinada. O resultado são perfumes envolventes, confortáveis e sofisticados, sem excesso de doçura.

3. Florais modernos

Na perfumaria autoral, flores como íris, tuberosa, jasmim, rosa e flor de laranjeira ganham novas interpretações quando combinadas a especiarias, madeiras, musks ou notas verdes. As composições equilibram delicadeza e profundidade, oferecendo uma leitura contemporânea dos florais clássicos.

Sugestão de produto: Ode to Rose, de Alexandre.J.

4. Orientais e ambarados

Ricos em resinas, âmbar, incensos, especiarias e bálsamos, esses perfumes costumam ser intensos, sofisticados e de longa duração. São escolhas frequentes para quem procura fragrâncias de forte presença e grande evolução olfativa ao longo do dia.

5. Verdes e aromáticos

Inspirados em folhas, ervas, chá, lavanda, alecrim, manjericão e outras matérias-primas naturais, oferecem uma sensação de frescor elegante e menos óbvia que as fragrâncias cítricas tradicionais. São indicados para quem prefere perfumes leves, mas com personalidade.

6. Couro

Mais ousadas, essas composições utilizam acordes que remetem a couro, tabaco, fumaça, musgo ou nuances animálicas sensuais reinterpretadas pela perfumaria moderna. São fragrâncias de assinatura marcante, geralmente escolhidas por consumidores experientes que apreciam construções olfativas menos convencionais.

Sugestão de produto: DECIMO, de Gritti Venetia.

Como escolher um perfume de nicho

Independentemente da família olfativa, é recomendado que a escolha seja feita sempre na pele. Como as fragrâncias de nicho costumam apresentar evolução mais complexa, experimentar apenas a saída do perfume pode não revelar toda a riqueza da composição. O ideal é observar sua evolução por algumas horas antes de decidir.

“Um perfume de nicho dificilmente revela tudo nos primeiros minutos. A experiência acontece ao longo do tempo, conforme as notas evoluem e interagem com a pele de cada pessoa. É justamente essa transformação que torna essas fragrâncias tão fascinantes”, conclui Alessandra Tucci.

Por Juliana Vaz