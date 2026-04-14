Descubra como o signo de Touro lida com o dinheiro

Se tem um signo que entende o valor do dinheiro — e principalmente da segurança que ele traz — é Touro. Regido por Vênus, ele não busca só estabilidade financeira, mas também conforto, prazer e uma vida que faça sentido no corpo e na prática.

Touro é o signo que precisa sentir que está seguro. Por isso, quando o assunto é dinheiro, ele tende a ser cauteloso, organizado e pé no chão. Não é do tipo que sai gastando por impulso (na maioria das vezes). Ele pensa, avalia e só depois decide. Dinheiro, para o nativo, é sinônimo de tranquilidade.

Gosta de gastar, mas com qualidade

Touro ama conforto e isso significa que, sim, ele gosta de gastar. Mas não de qualquer jeito. Ele prefere investir em algo duradouro, comprar peças de qualidade e ter experiências que tragam prazer. Ou seja: não é sobre quantidade, é sobre valor. O nativo dificilmente vai gastar com algo que considera “descartável”.

O taurino tende a guardar dinheiro, investir com mais segurança e evitar riscos desnecessários (Imagem: Shutterstock)

Grande investidor do zodíaco

Touro não é imediatista, ele prefere crescer aos poucos, com consistência, do que arriscar tudo de uma vez. Por isso, tende a guardar dinheiro, investir com mais segurança e evitar riscos desnecessários. Pode até demorar mais para enriquecer, mas, quando constrói, é sólido.

O lado desafiador

Nem tudo são flores — e Touro também tem seus pontos de atenção quando o assunto é dinheiro. Entre eles, estão: apego excessivo ao dinheiro, dificuldade de sair da zona de conforto e resistência a mudanças financeiras. Às vezes, o medo de perder faz com que ele deixe de ganhar.

Dinheiro também é prazer

Diferentemente de outros signos que veem dinheiro só como ferramenta, Touro vê como algo que também precisa ser sentido. Ele quer comer e viver bem, se sentir confortável e aproveitar o que conquistou.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.